Минздрав разработал новые правила диспансеризации для россиян

Проект приказа, утверждающего новые порядки проведения диспансеризации взрослого населения, размещен на портале
правых документов, передает ТАСС.
Так, новые правила предусматривают обязательное прохождение маммографического исследования. Кроме того, предполагается изменить порядок прохождения флюорографии. "Маммография для женщин в возрасте от 39 до 51 года, исследование кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 74 лет, флюорография легких для граждан в возрасте от 21 года и старше проводятся один раз в два года", - говорится в проекте приказа.