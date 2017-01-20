Минздрав разработал новые правила диспансеризации для россиян

Для выявления на ранней стадии рака кишечника при диспансеризации планируется проводить дополнительные анализы россиянам старше 49 лет. Такие анализы рекомендуется сдавать раз в два года.



Электрокардиография, которая раньше была обязательной для россиян в возрасте от 21 до 39 лет, теперь будет проводиться для мужчин старше 35 лет и для женщин старше 45 лет. Это исследование необходимо для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.



Разработанные Минздравом новые порядки предусматривают также исключение ряда анализов, которые считаются неинформативными при диспансеризации без наличия индивидуальных показаний к этим исследованиям. Ряд исследований может быть добавлен при назначении их профильным специалистом или при наличии патологии, выявленной на предыдущем этапе диспансеризации. Так, например, дополнительные исследования предусмотрены "для женщин с выявленными патологическими изменениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии".



Осмотр отоларинголога может стать обязательным для россиян старше 75 лет. "Для граждан в возрасте 75 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта", - говорится в тексте.



В разработанных Минздравом новых порядках также говорится, что диспансеризацию граждане должны проходить раз в три года до 85 лет. Если эти изменения будут приняты, они вступят в силу с 2018 года.







