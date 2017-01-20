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20 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Минздрав разработал новые правила диспансеризации для россиян
В медицинское обследование планируется включить дополнительные исследования для выявления онкологии на ранней стадии и обязательная флюорография. При этом ряд неинформативных исследований будет исключен.
Проект приказа, утверждающего новые порядки проведения диспансеризации взрослого населения, размещен на портале правых документов, передает ТАСС.
Так, новые правила предусматривают обязательное прохождение маммографического исследования. Кроме того, предполагается изменить порядок прохождения флюорографии. "Маммография для женщин в возрасте от 39 до 51 года, исследование кала на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 74 лет, флюорография легких для граждан в возрасте от 21 года и старше проводятся один раз в два года", - говорится в проекте приказа.

Для выявления на ранней стадии рака кишечника при диспансеризации планируется проводить дополнительные анализы россиянам старше 49 лет. Такие анализы рекомендуется сдавать раз в два года.

Электрокардиография, которая раньше была обязательной для россиян в возрасте от 21 до 39 лет, теперь будет проводиться для мужчин старше 35 лет и для женщин старше 45 лет. Это исследование необходимо для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Разработанные Минздравом новые порядки предусматривают также исключение ряда анализов, которые считаются неинформативными при диспансеризации без наличия индивидуальных показаний к этим исследованиям. Ряд исследований может быть добавлен при назначении их профильным специалистом или при наличии патологии, выявленной на предыдущем этапе диспансеризации. Так, например, дополнительные исследования предусмотрены "для женщин с выявленными патологическими изменениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии".

Осмотр отоларинголога может стать обязательным для россиян старше 75 лет. "Для граждан в возрасте 75 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта", - говорится в тексте.

В разработанных Минздравом новых порядках также говорится, что диспансеризацию граждане должны проходить раз в три года до 85 лет. Если эти изменения будут приняты, они вступят в силу с 2018 года.



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