Российские ученые смогли получить новые формы парацетамола

Обычно из расплава стабильной формы, после охлаждения получается либо метастабильная (то есть новая), либо стабильная форма. Всё зависит от скорости охлаждения: при низких выходит метастабильная форма, а если быстро охлаждать — стабильная.«Мы провели эксперимент при скорости охлаждения 24 градусов минуту, 12 градусов, 6 градусов и при 6 — получилась новая форма. Казалось бы, всё, можно завершать эксперимент (потому что ясно, что низкие скорости охлаждения дают новую форму). Но научное чутьё подсказало, что не стоит останавливаться! Мы продолжили и когда сделали эксперимент при трёх градусах — у нас, вопреки ожиданиям, получилась первая форма, опять стабильная», — рассказал и.о. заведующего кафедрой химии твёрдого тела НГУ Денис Рычков.По его словам, новые формы очень важны для фармацевтики и медицины, так как позволяют обойти патентную защиту, есть возможность модифицировать разные свойства вещества (быстрее или медленнее, лучше или хуже растворяться, обладать разной биодоступностью, либо прессоваться в таблетки и так далее).