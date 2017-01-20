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20 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Российские ученые смогли получить новые формы парацетамола
Результаты работы исследователей из Новосибирска позволяют обойти патентную защиту и создать лекарство с новыми, более эффективными свойствами.
Исследователи Новосибирского государственного университета, которые несколько лет назад впервые в мире получили новую полиморфную модификацию метацетамола (структурного изомера парацетамола), обнаружили температурное «окно», при котором получается стабильная форма этого вещества, сообщает пресс-служба вуза.
Обычно из расплава стабильной формы, после охлаждения получается либо метастабильная (то есть новая), либо стабильная форма. Всё зависит от скорости охлаждения: при низких выходит метастабильная форма, а если быстро охлаждать — стабильная.

«Мы провели эксперимент при скорости охлаждения 24 градусов минуту, 12 градусов, 6 градусов и при 6 — получилась новая форма. Казалось бы, всё, можно завершать эксперимент (потому что ясно, что низкие скорости охлаждения дают новую форму). Но научное чутьё подсказало, что не стоит останавливаться! Мы продолжили и когда сделали эксперимент при трёх градусах — у нас, вопреки ожиданиям, получилась первая форма, опять стабильная», — рассказал и.о. заведующего кафедрой химии твёрдого тела НГУ Денис Рычков.

По его словам, новые формы очень важны для фармацевтики и медицины, так как позволяют обойти патентную защиту, есть возможность модифицировать разные свойства вещества (быстрее или медленнее, лучше или хуже растворяться, обладать разной биодоступностью, либо прессоваться в таблетки и так далее).

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