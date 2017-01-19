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19 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Лекарство для снижения уровня глюкозы пациенты с диабетом 2 типа могут принимать раз в неделю
Экспериментальный препарат омариглиптин (omarigliptin) оказался так же эффективен, как ситаглиптин, который вводится один раз в сутки.
Доказана эффективность противогликемического препарата, предназначенного для приема один раз в неделю. В снижении уровня глюкозы у пациентов с диабетом 2 типа экспериментальный препарат омариглиптин (omarigliptin), предназначенный для применения один раз в неделю, оказался так же эффективен, как ситаглиптин (вводится один раз в сутки). Об этом свидетельствую результаты исследования, опубликованные в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism, передает Ремедиум.
Для участия в сравнительном исследовании отбирались пациенты с диабетом 2 типа, не ответившие на терапию метформином. В зависимости от группы участники получали 25 мг омариглиптина один раз в неделю (322 человека) или 100 мг ситаглиптина один раз в день (320 человек). Эффективность терапии оценивалась по снижению уровня HbA1c через 24 недели терапии.

Согласно собранным данным, в обеих группа уровень HbA1c снизился на 0,43 – 0,47% . Авторы работы констатировали, что оба препарата обладают схожей эффективностью в контроле уровня глюкозы. И омариглиптин, и ситаглиптин хорошо переносились пациентами.

Омариглиптин является пероральным ингибитором дипептидилпептидазы-4 пролонгированного действия. Лекарственное средство разрабатывается компанией MSD, в настоящее время омариглиптин одобрен только на территории Японии (с 28 сентября 2015 года).

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