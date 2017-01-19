В иммуноонкологии найдена новая мишень для терапии рака

Но и самое важное - ученые обнаружили два моноклональных антитела, которые блокируют TNFR2 через его собственный онкоген и более того, не дают размножаться регуляторным Т-лимфоцитам. Получается, что это открывает дорогу действиям иммунной системы, которая начинает уничтожать раковые клетки. Эти моноклональные антитела уже показали свою эффективность на раке яичников In vitro.«Мы знали, что TNFR2 образуется в большом количестве в микросреде, там, где находится опухоль, и там, где много регуляторных Т-лимфоцитов. Но только сейчас мы начинаем понимать, насколько эффективно мы можем воздействовать на раковые клетки с помощью онкогена на поверхности TNFR2», - говорит одна из авторов исследования Денис Фаустман (Denise Faustman).Онкоиммунология считается одним из самых современных и перспективных направлений в лечении рака. В этом случае лекарства действуют таким образом, чтобы дать иммунитету больного самому справиться с опухолью. Обычно опухоль «ускользает» от иммунного ответа организма. Для этого она в процессе эволюции выработала очень сложные механизмы.