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19 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В иммуноонкологии найдена новая мишень для терапии рака
Ученые из Гарвардского университета и Массачусетского госпиталя обнаружили новый механизм, который препятствует нормальной работе иммунитета больного.
Уже известно несколько способов, с помощью которых раковые клетки избегают атак иммунитета. На основе этих знаний созданы и применяются в клинической практике противоопухолевые препараты для лечения многих видов онкологических заболеваний.

В своем исследовании ученые из Гарвардского университета и Массачусетского госпиталя обнаружили новый механизм, который препятствует нормальной работе иммунитета больного, передает infox.ru. В основе этого механизма – работа белка - рецептора фактора некроза опухоли II (TNFR2). Как выяснилось, TNFR2 образуется не только на поверхности многих раковых клеток, но и связывается с регуляторными Т-лимфоцитами (клетками иммунной системы), проникая в опухоль, и не дает работать иммунитету. О результатах своей работы авторы сообщают в свежем выпуске престижного научного журнала Science Signaling.

Но и самое важное - ученые обнаружили два моноклональных антитела, которые блокируют TNFR2 через его собственный онкоген и более того, не дают размножаться регуляторным Т-лимфоцитам. Получается, что это открывает дорогу действиям иммунной системы, которая начинает уничтожать раковые клетки. Эти моноклональные антитела уже показали свою эффективность на раке яичников In vitro.

«Мы знали, что TNFR2 образуется в большом количестве в микросреде, там, где находится опухоль, и там, где много регуляторных Т-лимфоцитов. Но только сейчас мы начинаем понимать, насколько эффективно мы можем воздействовать на раковые клетки с помощью онкогена на поверхности TNFR2», - говорит одна из авторов исследования Денис Фаустман (Denise Faustman).

Онкоиммунология считается одним из самых современных и перспективных направлений в лечении рака. В этом случае лекарства действуют таким образом, чтобы дать иммунитету больного самому справиться с опухолью. Обычно опухоль «ускользает» от иммунного ответа организма. Для этого она в процессе эволюции выработала очень сложные механизмы.

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