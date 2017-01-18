5D технология поможет диагностировать рак по фотографии со смартфона

В основе технологии — использование молекул с красителями, которые светятся под определенной частотой света. Такие флуоресцентные изображения помогут выяснить, какие молекулы образуются в больших количествах в раковых или других патологических образованиях, то есть могут быть полезны в диагностике и выявлении мишеней для лекарственных средств.В настоящее время, для того чтобы выяснить, как ведут себя различные соединения в реальном времени, исследователи фотографируют каждое вещество отдельно, а затем, путем применения сложных методов, накладывают изображения одно на другое, что позволяет выяснить — как вещества соотносятся друг с другом. Такая методика является трудоемким и дорогостоящим процессом, а с помощью технологии HySP можно просмотреть поведение всех молекул одновременно.По словам одного из авторов методики, профессора Франциска Кутрале, исследователи смогут выполнить одновременно 18 задач, вместо того, чтобы выполнить 18 отдельных экспериментов, а затем попытаться их объединить. Алгоритм эффективно отфильтровывает рабочие сигналы от помех, даже если они очень слабы, для обработки информации использует гораздо меньше времени, и не нуждается при этом в дорогостоящем оборудовании.Как пояснил Куртале, подобная методика позволит впоследствии клиницистам использовать несколько фотографий кожи пациента, сделанных на сотовый телефон, чтобы определить вероятность риска раковых заболеваний.