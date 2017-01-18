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18 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Искусственно созданный вирус убивает клетки раковых опухолей
Ученые из калифорнийской компании Jennerex, специализирующейся на технологиях биотерапии, провели испытания искусственного вируса, спроектированного на генетическом уровне. Цель вируса - клетки злокачественных раковых опухолей.
"Впервые в истории борьбы с раковыми заболеваниями мы продемонстрировали, что использование специально спроектированного на генетическом уровне вируса может оказаться действенным методом лечения, позволяющим продлить жизнь пациенту" - рассказывает Дэвид Кирн (David Kirn), ученый, принимавший участие в исследованиях, передает DailyTechInfo.

Все 30 пациентов, больных неизлечимой формой рака печени, получили ощутимую прибавку к отведенному им сроку жизни за счет того, что новый вирус эффективно поражал больные клетки, уменьшая злокачественные опухоли и тормозя процессы формирования новых опухолей. Шестнадцать пациентов, получивших ударную дозу терапии новым видом вируса, прожили в среднем 14.1 месяца дольше срока, отведенного им по диагнозу. А четырнадцать пациентов, получивших умеренную дозу вирусного лекарственного препарата, прожили на 6.7 месяца дольше.

Четырехнедельные испытания вакцины Pexa-Vec показали, что искусственный вирус может использоваться для лечения прогрессирующих твердых раковых опухолей. "Несмотря на успехи за прошедшие 30 лет в области лечения рака, основанные на химиотерапии и биотерапии, большинство твердых опухолей остается неизлечимым, как только они переходят в метастазы, т.е. начинают распространяться и поражать другие органы. Поэтому требуется разработка мощных средств иммунотерапии, подобных вакцине Pexa-Vec, которые не только сами борются с заболеванием, но и заставляют собственную защитную систему пациента активно нападать на раковые клетки".

"Наши результаты продемонстрировали, что применение Pexa-Vec и в малых и в больших дозах позволило уменьшить кровоток в области опухолей, что стало следствием воздействия иммунной реакции самого организма" - рассказывает Дэвид Кирн.

Вакцина Pexa-Vec содержит вирус JX-594, спроектированный на основе вируса коровьей оспы, вируса, который в течение многих десятилетий использовался в качестве вакцины от различных заболеваний, включая и саму оспу, которая сейчас практически уничтожена. Применение вакцины приводит к проявлению у пациентов симптомов, схожих с симптомами тяжелой формы гриппа, которые проявляются на одни-двое суток.

В настоящее время готовится следующая фаза клинических испытаний вакцины Pexa-Vec, в которой будут задействованы 120 пациентов, имеющих раковые заболевания в различной стадии. Помимо этого, будет проверено воздействие вакцина на другие виды раковых заболеваний, нежели рак печени.

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