Искусственно созданный вирус убивает клетки раковых опухолей

Четырехнедельные испытания вакцины Pexa-Vec показали, что искусственный вирус может использоваться для лечения прогрессирующих твердых раковых опухолей. "Несмотря на успехи за прошедшие 30 лет в области лечения рака, основанные на химиотерапии и биотерапии, большинство твердых опухолей остается неизлечимым, как только они переходят в метастазы, т.е. начинают распространяться и поражать другие органы. Поэтому требуется разработка мощных средств иммунотерапии, подобных вакцине Pexa-Vec, которые не только сами борются с заболеванием, но и заставляют собственную защитную систему пациента активно нападать на раковые клетки"."Наши результаты продемонстрировали, что применение Pexa-Vec и в малых и в больших дозах позволило уменьшить кровоток в области опухолей, что стало следствием воздействия иммунной реакции самого организма" - рассказывает Дэвид Кирн.Вакцина Pexa-Vec содержит вирус JX-594, спроектированный на основе вируса коровьей оспы, вируса, который в течение многих десятилетий использовался в качестве вакцины от различных заболеваний, включая и саму оспу, которая сейчас практически уничтожена. Применение вакцины приводит к проявлению у пациентов симптомов, схожих с симптомами тяжелой формы гриппа, которые проявляются на одни-двое суток.В настоящее время готовится следующая фаза клинических испытаний вакцины Pexa-Vec, в которой будут задействованы 120 пациентов, имеющих раковые заболевания в различной стадии. Помимо этого, будет проверено воздействие вакцина на другие виды раковых заболеваний, нежели рак печени.