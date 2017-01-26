Директор Change.org: Иногда с одной петиции начинается большая гражданская инициатива

То есть у Change.org есть совершенно конкретная миссия?



— По сути я уже ее озвучил: предоставлять людям инструменты и ресурсы, которые позволяли бы им что-то менять. Что менять, это уже выбор людей. Перефразируя известное выражение, скажу так: иногда с одной петиции начинается большая гражданская инициатива. Сейчас у нас 12 млн пользователей только в России, и эта цифра растет каждый день. Растет и количество верифицированных адресатов, то есть компаний или людей, принимающих решения, которые отвечают на обращения граждан через нашу платформу. Недавно одним из таких верифицированных адресатов стало Министерство здравоохранения РФ. И это очень здорово. Ведь представители бизнеса и государственных органов видят, как на Change.org огромное количество людей выражают свою точку зрения по разным важным для них вопросам, и где в большинстве случаев адресаты петиций обязательно как-то реагируют. Многие отвечают через СМИ, но сейчас все чаще они отвечают прямо на нашем сайте.



Как это работает: человек создает петицию, но это лишь первый шаг. Дальше все зависит от инициативности автора. Шаг второй - привлечение единомышленников, людей, неравнодушных к проблеме, которые могут помочь самыми разными способами, начиная от знаний, навыков и заканчивая деньгами и связями. Также к проблеме привлекается внимание прессы и начинается общественная дискуссия. Вот, например, Ольга Рыбковская полгода назад создала петицию «Разрешить доступ близким людям в реанимацию», и несколько месяцев назад, благодаря ей и нескольким сотням тысяч поддержавших ее людей, россияне получили возможность посещать родных в реанимации. До создания петиции не было закона, который бы запрещал доступ посетителей в реанимацию, но это делали сами больницы на локальном уровне. 29 июня 2016 года был утвержден приказ Министерства здравоохранения «Об открытом допуске в реанимацию». Ольгу, насколько я знаю, даже приглашали в Совет Федерации.



Дело не только в подписях, а в сообществе людей, которое Ольга сумела организовать вокруг этого вопроса. В каждом регионе обнаружились единомышленники, у которых эта петиция нашла отклик. Кто-то начал помогать людям попадать в реанимацию, кто-то начал поднимать вопрос допуска в своем регионе. Залог успеха — это не сидеть сложа руки, делать еще что-то, помимо петиции.

