Директор Change.org: Иногда с одной петиции начинается большая гражданская инициатива

За последние несколько лет в России новостные заголовки калибра «Петиция за расформирование сборной России по футболу собрала более миллиона подписей» уже перестали кого-либо удивлять. И если еще пару-тройку лет назад в ответ звучало: «Какие еще петиции?», то сегодня, скорее всего, можно услышать: «Дай ссылку, я тоже хочу подписаться».
Россияне привыкли к такой форме выражения гражданской позиции и активно используют ее, причем независимо от масштаба проблемы. Петиции создаются по самым разным поводам: сохранение Исаакиевского собора в собственности городских властей
, лишение гражданства Божены Рынски, протест против повышения цен в петербургском метро
. Конечно, «выстреливает» далеко не каждая такая петиция, однако нередко именно с нее начинается серьезная общественная дискуссия по поднятой проблеме.
Наиболее популярной в России платформой для создания петиций является сервис Change.org. Петиции на Change.org сыграли важную роль в отставке Павла Астахова
, в появлении возможности посещения пациентов в реанимации близкими людьми, создании премии имени Елизаветы Глинки
и многих других историях.
Дмитрий Савелов, который открыл российский Change.org в 2012 году, живет в Европе и о своем проекте - одном из самых востребованных инструментов гражданского общества - готов говорить с корреспондентом «Санкт-Петербург.ру» по скайпу. У Дмитрия задорный голос и очень мягкая, корректная риторика, как у дипломата, который с уважением относится к любой позиции и точке зрения.