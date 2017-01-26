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Михаил Грачев
Директор Change.org: Иногда с одной петиции начинается большая гражданская инициатива
О том, как изменить свою жизнь в России, почему Change.org не лоббирует интересы западного мира и о грядущих переменах в работе платформы, «Санкт-Петербург.ру» рассказал Дмитрий Савелов, директор Change.org в Восточной Европе и Центральной Азии.
фото: change.org
За последние несколько лет в России новостные заголовки калибра «Петиция за расформирование сборной России по футболу собрала более миллиона подписей» уже перестали кого-либо удивлять. И если еще пару-тройку лет назад в ответ звучало: «Какие еще петиции?», то сегодня, скорее всего, можно услышать: «Дай ссылку, я тоже хочу подписаться».

Россияне привыкли к такой форме выражения гражданской позиции и активно используют ее, причем независимо от масштаба проблемы. Петиции создаются по самым разным поводам: сохранение Исаакиевского собора в собственности городских властей, лишение гражданства Божены Рынски, протест против повышения цен в петербургском метро. Конечно, «выстреливает» далеко не каждая такая петиция, однако нередко именно с нее начинается серьезная общественная дискуссия по поднятой проблеме.

Наиболее популярной в России платформой для создания петиций является сервис Change.org. Петиции на Change.org сыграли важную роль в отставке Павла Астахова, в появлении возможности посещения пациентов в реанимации близкими людьми, создании премии имени Елизаветы Глинки и многих других историях.

Дмитрий Савелов, который открыл российский Change.org в 2012 году, живет в Европе и о своем проекте - одном из самых востребованных инструментов гражданского общества - готов говорить с корреспондентом «Санкт-Петербург.ру» по скайпу. У Дмитрия задорный голос и очень мягкая, корректная риторика, как у дипломата, который с уважением относится к любой позиции и точке зрения.
фото: change.org
Все знают про Change.org и интернет-петиции, но мало кто знает, какие люди стоят за этим проектом.

— Change.org - это международная компания, основал ее Бен Рэттрей в 2007 году. Русскоязычная версия сайта появилась в 2012 году. Ее запустил я, и три года занимался поддержкой и развитием проекта один. Сейчас нас в команде двое. Хотя наверняка все уверены, что команда, поддерживающая работу Change.org в России и во всем регионе, — огромная организация.

Моя коллега Анна Бялас работает с авторами петиций и помогает им, если у них возникают вопросы, а я занимаюсь всем остальным: стратегией, развитием платформы в Восточной Европе и Центральной Азии и координацией в регионе.

Я родился в Минске, закончил магистратуру в Амстердамском свободном университете и сейчас живу и работаю между Москвой, Амстердамом и Лондоном, где находится европейская штаб-квартира Change.org.
История Change.org началась с большой победы
Бен Рэттрей в 2007 основал проект Change.org. Изначально платформа задумывалась как социальная сеть для людей с активной жизненной позицией, которые хотят что-то изменить. На сайте можно было вести блог и общаться с единомышленниками. Желая сделать сервис максимально эффективным, Бен внедрял все большее количество инструментов, в том числе и петиции. Первая серьезная победа произошла в 2011 году, тогда же Change.org перестал быть многоинструментальной площадкой и сосредоточился на петициях.

Первой по-настоящему громкой стала петиция Ндумии Фунда из Южной Африки в поддержку прав африканских лесбиянок, которые подвергались «корректирующему» изнасилованию (с целью «исправить» ориентацию жертвы — прим. ред.), при полном игнорировании проблемы со стороны государства на протяжении десятилетий. Петицию подписало более 170 тыс. человек, а общественный резонанс оказался таким серьезным, что правительство Южной Африки в экстренном порядке создало рабочую межнациональную группу по этому вопросу.
Залог успеха — это не сидеть сложа руки, делать еще что-то, помимо петиции
То есть у Change.org есть совершенно конкретная миссия?

— По сути я уже ее озвучил: предоставлять людям инструменты и ресурсы, которые позволяли бы им что-то менять. Что менять, это уже выбор людей. Перефразируя известное выражение, скажу так: иногда с одной петиции начинается большая гражданская инициатива. Сейчас у нас 12 млн пользователей только в России, и эта цифра растет каждый день. Растет и количество верифицированных адресатов, то есть компаний или людей, принимающих решения, которые отвечают на обращения граждан через нашу платформу. Недавно одним из таких верифицированных адресатов стало Министерство здравоохранения РФ. И это очень здорово. Ведь представители бизнеса и государственных органов видят, как на Change.org огромное количество людей выражают свою точку зрения по разным важным для них вопросам, и где в большинстве случаев адресаты петиций обязательно как-то реагируют. Многие отвечают через СМИ, но сейчас все чаще они отвечают прямо на нашем сайте.

Как это работает: человек создает петицию, но это лишь первый шаг. Дальше все зависит от инициативности автора. Шаг второй - привлечение единомышленников, людей, неравнодушных к проблеме, которые могут помочь самыми разными способами, начиная от знаний, навыков и заканчивая деньгами и связями. Также к проблеме привлекается внимание прессы и начинается общественная дискуссия. Вот, например, Ольга Рыбковская полгода назад создала петицию «Разрешить доступ близким людям в реанимацию», и несколько месяцев назад, благодаря ей и нескольким сотням тысяч поддержавших ее людей, россияне получили возможность посещать родных в реанимации. До создания петиции не было закона, который бы запрещал доступ посетителей в реанимацию, но это делали сами больницы на локальном уровне. 29 июня 2016 года был утвержден приказ Министерства здравоохранения «Об открытом допуске в реанимацию». Ольгу, насколько я знаю, даже приглашали в Совет Федерации.

Дело не только в подписях, а в сообществе людей, которое Ольга сумела организовать вокруг этого вопроса. В каждом регионе обнаружились единомышленники, у которых эта петиция нашла отклик. Кто-то начал помогать людям попадать в реанимацию, кто-то начал поднимать вопрос допуска в своем регионе. Залог успеха — это не сидеть сложа руки, делать еще что-то, помимо петиции.
Если в первую очередь вы ориентированы на помощь людям и лишь потом на получение прибыли, то на чем тогда зарабатывает Change.org?

— Сейчас у нас два источника дохода: «продвигаемые петиции» и недавно открывшийся «Клуб друзей Change.org», где наши пользователи через свои небольшие ежемесячные взносы могут финансово поддержать работу платформы и тем самым помочь еще большему количеству петиций стать успешными. Замечу, что у нас нет рекламы или грантов, и это наша принципиальная позиция для того, чтобы мы оставались абсолютно независимыми.

Есть мнение, что вы все же лоббируете чьи-то интересы. Например, Павел Астахов говорил о том, что первое, на что стоит обратить внимание, это ваша прописка в Сан-Франсиско. Как будете парировать подобные обвинения?
Победная петиция Светланы Лапиной
— Все просто, мы существуем в 196 странах, и мы глобальная техническая платформа. Точно так же, как «ВКонтакте» или «Одноклассники», мы лишь нейтральный инструмент для общения между людьми. Вы сами можете убедиться, посмотрев на содержание петиций на платформе. Абсолютно очевидно, что они представляют самые разные позиции: почти по каждому вопросу в каждой стране мира будут петиции и за и против, и мы очень этим гордимся. Мы — единственный такой абсолютно независимый инструмент. По сути Change.org — это социальная сеть для людей с активной гражданской позицией или тех, кто хочет изменить действующее положение вещей.

Вы цензурируете петиции?
— Нет, конечно. Мы очень редко что-то удаляем, и только в том случае если это не соответствует установленным принципам нашего сообщества, а также нарушает законодательство страны. Петиция будет удалена, если содержит язык ненависти, клевету, угрозу жизни, порнографию любого рода. Но такие встречаются редко.

А сами подписываете чужие петиции?

— Конечно. Я довольно часто это делаю, кстати. Очень много живых, трогательных историй. Одна из последних мною подписанных — это петиция петербуржца Ивана Бакаидова, у которого ДЦП. Иван просит разрешить использовать отпечаток пальца в качестве подписи. Из-за самопроизвольного сокращения мышц он не может расписаться. А вот поставить отпечаток – может. Без подписи он и сотни тысяч других людей в его положении просто не могут самостоятельно организовывать свою жизнь. Интересно, что проблема совсем не очевидная, и мне очень нравится, что благодаря петиции Ивана такие вопросы поднимаются. Вообще, мы нередко видим, что успешные петиции, даже самые маленькие, порождают еще 10-20 похожих кампаний в других регионах.
фото: change.org
Насколько разнится содержание петиций в зависимости от страны?

— Действительно интересно то, как петиции отражают проблемы и заботы определенной страны или общества. В этом смысле Change.org служит индикатором того, что в данный момент волнует людей в какой-либо точке мира. Поэтому, конечно, вопросы очень разнятся. В прошлом году в США, например, появилось очень много кампаний за права темнокожего населения. Это неудивительно, ведь множество проблем по этой теме вскрылось именно благодаря технологиям. В Индии с помощью Change.org люди борются за права женщин и против насилия над женщинами. Это та проблема, обсуждение которой в России, к сожалению, еще только начинается.

Какая была самая курьезная петиция?

— Курьезных — даже не вспомню сразу. Но из недавних мне очень запомнилась петиция Вадима Манукяна о том, что у него больше нет терпения смотреть новогоднее ТВ-шоу на «Первом канале». И под ней, кстати, уже больше 100 тыс. подписавшихся. Вадим предлагает очень конкретное первое изменение — провести опрос о контенте программ среди зрителей канала, и, может быть, Константин Львович Эрнст, которому адресована петиция, действительно прислушается.

Какие перемены и новинки ожидают сервис?

— Сейчас мы разрабатываем дискуссионные площадки для пользователей, буквально через пару недель запустим их в России. Это даст нашим пользователям возможность с комфортом обсудить ту или иную проблему, прийти к максимально взвешенной позиции. Второе: мы работаем над гидом для авторов петиций, который соберет все актуальные подсказки и поможет авторам быстрее и эффективнее добиваться успеха.
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