Общественность требует разрешить скорой таранить блокирующие автомобили

«Общественностью и экспертами предлагаются различные подходы: от таких радикальных, как таранить машины-нарушители, до корректировки законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности за подобное правонарушение», - сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Олег Салагай. Он уточнил, что министерство здравоохранения не предлагало разрешить скорым таранить автомобили, а вот от общественности такие предложения действительно звучали.Поправки в законодательство обсуждают после недавнего случая с летальным исходом. 10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчатском. Она и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила ранее, что законодательство в отношении водителя блокирующего автомобиля может быть ужесточено вплоть до уголовной ответственности.