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17 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Общественность требует разрешить скорой таранить блокирующие автомобили
Минздрав РФ такой радикальный метод не одобряет, но инициативы по ужесточению законодательства в отношении автомобилистов, не пропускающих скорую помощь, в ведомстве обсуждаются.
Министерство здравоохранения обсуждает поправки в законодательство, предусматривающие различные подходы к ужесточению ответственности за препятствование движению автомобилям скорой медицинской помощи, движущимся на вызов с включенными специальными сигналами.
«Общественностью и экспертами предлагаются различные подходы: от таких радикальных, как таранить машины-нарушители, до корректировки законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности за подобное правонарушение», - сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Олег Салагай. Он уточнил, что министерство здравоохранения не предлагало разрешить скорым таранить автомобили, а вот от общественности такие предложения действительно звучали.

Поправки в законодательство обсуждают после недавнего случая с летальным исходом. 10 января поздно вечером водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь в Петропавловске-Камчатском. Она и ее спутник перегородили проезд в одном из дворов на улице Циолковского. В результате пациент, 21-летний молодой человек, к которому торопились медики, скончался.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила ранее, что законодательство в отношении водителя блокирующего автомобиля может быть ужесточено вплоть до уголовной ответственности.

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