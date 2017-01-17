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17 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Выявлена бактерия, устойчивая к 26 лицензированным антибиотикам
Всемирная организация здравоохранения назвала бактерию Klebsiella, способную сопротивляться антибиотикам, «срочной угрозой здоровью человечества».
В последние годы ученые настойчиво предупреждали об опасности появления бактерий, сопротивляющихся антибиотикам. И это произошло. Как и предполагалось, «местом рождения» стала Индия, где антибиотики дешевы и очень широко применяются.
В США объявлено о первой смерти от супербактерии, которая оказалась устойчива ко всем 26 разрешенным в стране антибиотикам, передает РИА АМИ со ссылкой на Yahoo News. Жертвой стала заразившаяся в Индии пожилая женщина.

Американский Центр по профилактике заболеваний сообщил, что женщина во время поездки в Индию поранила ногу. Местные врачи констатировали заражение редкой бактерией Klebsiella pneumoniae. Когда пострадавшая вернулась в США, из ее организма выделили бактерию, и начали исследования.

Бактерия оказалась устойчива ко всем 26 антибиотикам, лицензированным к использованию в Соединенных Штатах. В одной из больниц Невады пациентку изолировали от остальных больных, а месяцем позже она умерла от сепсиса.

После вскрытия тела ученые выяснили, что штамм бактерии не обладал устойчивостью к антибиотику фосфомицину. Этот препарат не одобрен для использования в США, но разрешен в некоторых странах Европы.

Принимавший участие в исследовании шотландский ученый Пол Хоскисон из Университета Стратклайда, предложил наделить медиков большей свободой действий в использовании препаратов типа фосфомицина. Хоскисон указал на то, что европейские врачи, например в Великобритании, обладают правом вводить пациентам фосфомицин внутривенно в подобных тяжелых случаях.

По заявлению Пола Хоскисона, это весьма важно. Сегодня мы наблюдаем увеличение количества инфекций, сопротивляющихся лекарствам. И только что произошел один из первых случаев (заражения бактерией) Klebsiella. И все видели, что у врачей практически не осталось больше медикаментозных вариантов лечения, бьет тревогу ученый.

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