Выявлена бактерия, устойчивая к 26 лицензированным антибиотикам

В США объявлено о первой смерти от супербактерии, которая оказалась устойчива ко всем 26 разрешенным в стране антибиотикам, передает РИА АМИ со ссылкой на Yahoo News. Жертвой стала заразившаяся в Индии пожилая женщина.Американский Центр по профилактике заболеваний сообщил, что женщина во время поездки в Индию поранила ногу. Местные врачи констатировали заражение редкой бактерией Klebsiella pneumoniae. Когда пострадавшая вернулась в США, из ее организма выделили бактерию, и начали исследования.Бактерия оказалась устойчива ко всем 26 антибиотикам, лицензированным к использованию в Соединенных Штатах. В одной из больниц Невады пациентку изолировали от остальных больных, а месяцем позже она умерла от сепсиса.После вскрытия тела ученые выяснили, что штамм бактерии не обладал устойчивостью к антибиотику фосфомицину. Этот препарат не одобрен для использования в США, но разрешен в некоторых странах Европы.Принимавший участие в исследовании шотландский ученый Пол Хоскисон из Университета Стратклайда, предложил наделить медиков большей свободой действий в использовании препаратов типа фосфомицина. Хоскисон указал на то, что европейские врачи, например в Великобритании, обладают правом вводить пациентам фосфомицин внутривенно в подобных тяжелых случаях.По заявлению Пола Хоскисона, это весьма важно. Сегодня мы наблюдаем увеличение количества инфекций, сопротивляющихся лекарствам. И только что произошел один из первых случаев (заражения бактерией) Klebsiella. И все видели, что у врачей практически не осталось больше медикаментозных вариантов лечения, бьет тревогу ученый.