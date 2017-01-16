Минздрав намерен реанимировать российское здравоохранение

Для их создания разработана новая технологическая платформа, подразумевающая направленное инновационное развитие, то есть, экспертным сообществом формируются приоритеты в выработке наиболее значимых биологических мишеней, после чего под государственным контролем создается сам препарат, направленный именно на выбранные мишени. Эти технологические платформы позволяют достаточно быстро получать не только моноклональные антитела и однодоменные антитела, но и конструировать новые цитозольные молекулы, причем работа ведется по CRISP-технологиям с редактированием генома.В настоящее время испытания проходят 27 инновационных онкологических препарата, которые работают на разным технологических платформах и находятся на разных фазах исследования. Один из этих препаратов уже вышел на вторую фазу исследований, и показывает отличную эффективность — минус 60% метастаз, включая первичный очаг.Развитие в этом направлении заставляет с интересом относиться к продукции, которая приходит из бигфармы, продолжила Скворцова. В связи с этим Минздрав готов формировать с фармацевтическими компаниями совместные кластеры, причем не просто производственно-фармацевтические но и инновационно-фармацевтические, что позволит упростить дальнейшее прохождение клинических испытаний в рамках мультицентровых исследований. Кроме того взаимодействие Госструтур и фармбинеса облегчит прохождение пострегистрационной клинической апробации, что облегчит препарату дальнейшее попадания в государственные перечни ЖНВЛП, и в дальнейшем участвовать в государственных закупках.Также в России создан единый электронный рубрификатор национальных клинических протоколов лечения, который будет встроен в каждое автоматизированное рабочее место врача, как в амбулаторном звене, так и в стационаре, сообщила Вероника Скворцова. Новая программа позволит медработнику по ключевым словам оперативно выйти на все необходимые графологические данные, связанные с диагностикой и быстрым ответом, и разобрать клиническую ситуацию на конкретные шаги.Обязательным компонентом этих руководств, пояснила Скворцова, стали критерии качества оказания медицинской помощи за основу которых была взята британская система критериев. В соответствии с этими критериями, по каждому законченному случаю лечения выставляется интегральный балл качества, состоящий как из процессуальных, так и из временных критериев. Эта система станет основным регламентом проверок, осуществляемых контрольными органами и страховыми организациями.Наряду с созданием новой системы, подготовлен законопроект, который сделает применение этих руководств обязательными на всей территории Российской Федерации. Он сейчас находится на вычитывании в Главном правовом управлении президента Российской Федерации, сказала Скворцова.Еще одно новшество – введение в правовое поле услуг телемедицины. Это следует из проекта закона, размещенного на сайте правовой информации regulation.gov.ru. Телемедицина – это медицинская помощь, которую врач оказывает пациенту дистанционно по интернету, гласит законопроект. Оказание таких услуг может стать легальным с 2017 г., когда закон вступит в силу.В соответствии с текстом документа, услуги телемедицины могут предусматривать в том числе обмен медицинской документацией в электронном виде. Но только между врачами и с обязательным условием: личности врача и пациента должны быть идентифицированы, а персональные данные сохранены в тайне. Целью дистанционной врачебной консультации может быть только профилактика, диагностика или наблюдение за состоянием здоровья пациента, а не лечение, говорится в законопроекте. Основная цель дистанционного приема – решить, требуется ли пациенту очная консультация, подчеркивают его авторы.Кроме того, в 2017 году Минздрав впервые заставил все регионы показать ВИЧ-пациентов, составить их реестр. Субъектам необходимо было защитить заявку на лекарства по каждому больному с учетом формы, стадии заболевания, правильно обосновав схемы, которые рекомендует ВОЗ, отметила Вероника Скворцова. В результате в 2016 году удалось снизить цены на противовирусные препараты в среднем в 2,5 раза, а по некоторым препаратам в 17,5 раза. Это явилось базой для централизации закупок. По мнению главы Минздрава, экономия в результате централизации будет несколько миллиардов рублей. Это позволит увеличить охват лечением.