С 1 марта лекарства в России будут продавать по новым правилам

Новые правила закреплены в приказе Минздрава России от 31 августа 2016 г. № 647н. Документом утверждены требования к персоналу и к инфраструктуре аптек, а также правила реализации лекарств. Все они вступят в силу с 1 марта, сообщает Гарант.ру.Так, фармацевтам, только приступившим к работе, надо будет пройти программу адаптации. Регулярно будет проводиться проверка квалификации, знаний и опыта. Программа адаптации включает в себя вводный инструктаж при приеме на работу, а затем первичный и повторный инструктаж уже на рабочем месте.По требованиям к инфраструктуре аптек, все помещения учреждения должны будут располагаться в здании (строении), а также быть функционально объединенными и изолированными от других организаций.Информация о нерецептурных препаратах может быть размещена на полке в виде постера, воблера и иных носителях информации, чтобы покупатель мог сделать осознанный выбор товара. Также в удобном для обозрения месте должен быть помещен ценник с указанием наименования, дозировки, количества доз в упаковке, страны производителя и срока годности (при наличии).