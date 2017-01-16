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16 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
С 1 марта лекарства в России будут продавать по новым правилам
Фармацевтам запретили скрывать информацию о наличии аналогов лекарственных препаратов и цен на них.
Речь идет о лекарствах с одинаковым международным непатентованным названием. С 1 марта работники аптек не смогут отказать покупателям в ознакомлении с сопроводительной документацией на препараты и медицинские изделия (сертификаты и декларации соответствия).
Новые правила закреплены в приказе Минздрава России от 31 августа 2016 г. № 647н. Документом утверждены требования к персоналу и к инфраструктуре аптек, а также правила реализации лекарств. Все они вступят в силу с 1 марта, сообщает Гарант.ру.

Так, фармацевтам, только приступившим к работе, надо будет пройти программу адаптации. Регулярно будет проводиться проверка квалификации, знаний и опыта. Программа адаптации включает в себя вводный инструктаж при приеме на работу, а затем первичный и повторный инструктаж уже на рабочем месте.

По требованиям к инфраструктуре аптек, все помещения учреждения должны будут располагаться в здании (строении), а также быть функционально объединенными и изолированными от других организаций.

Информация о нерецептурных препаратах может быть размещена на полке в виде постера, воблера и иных носителях информации, чтобы покупатель мог сделать осознанный выбор товара. Также в удобном для обозрения месте должен быть помещен ценник с указанием наименования, дозировки, количества доз в упаковке, страны производителя и срока годности (при наличии).
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