Городской забег для умных бегунов пройдет в Петербурге

Мы не ограничиваем лимит, потому что иначе это будет полузакрытое мероприятие, на которое не смогут попасть все желающие. А мы хотим, чтобы желающих было как можно больше. Кто не сможет попасть на мероприятие в Петербурге, сможет поучаствовать в московском забеге. Челлендж такого же формата пройдет 15 мая в Москве. Финиш также в пиццерии «22 сантиметра».



Мы очень хотим, чтобы людям понравилось, чтобы это прижилось, чтобы незаслуженно задвинутый в угоду передвижениям на машинах городской бег воспрянул духом. Мы ждем хорошего настроения и времяпрепровождения. Надеемся, что такой формат людям понравится. И чтобы та самая социализация, которая сейчас в основном проходит в сети, прошла в офлайн и прошла хорошо. И у нас, и тем более в Москве. Петербург в этом плане в отличие от Москвы очень не избалован разными события – это такое маленькое беговое болотце. Поэтому самое главное, чтобы всем понравилось!



