Городской забег для умных бегунов пройдет в Петербурге

Чтобы стать участником, нужно иметь желание, ноги, руки и регистрацию на челлендж в Strava. Почему Strava? Потому что нам нужно видеть, что человек точно бежал, а не ехал на машине, например. Может и такие хитрецы будут. К тому же, мне кажется, потом будет очень удобно поделиться своими результатами и пообщаться с друзьями. Ну и мы сможем понять, сколько народа хочет и может прийти.
В Strava есть четко сформулированные правила челленджа, что тоже очень удобно. Им следовать обязательно. Поскольку это неофициальный андеграундный старт и никаких перекрытий не будет, самое главное правило – быть осторожным на дороге. Нужно бежать, обязательно соблюдая правила дорожного движения. На пути участников будут и люди, и машины, и светофоры, которые замедляют движение, поэтому основное правило касается собственной безопасности. Обязательно учитывайте специфику бега в городе.