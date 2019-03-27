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Анна Добровольская
Городской забег для умных бегунов пройдет в Петербурге
В Петербурге 17 апреля состоится S10 Underground Challenge – городской забег на 21,1 км, победителем которого станет не самый быстрый, а самый умный бегун. Участники должны самостоятельно распланировать маршрут и рассчитать время, учитывая всю непредсказуемость вечернего Петербурга. Об идее забега, целях организаторов и условиях участия – рассказывает Евгений Суборов, бегун-любитель и один из организаторов челленджа.
Фото: storymil.com
S10 Underground Challenge – это чисто городской забег без оплаты взносов.
Города, в которых бегают люди, в разной степени приспособлены для бега, но в целом, город – это, конечно, совсем не беговая история. Понятно, что есть парки и набережные, есть места, где бегать удобно. Но если мы берем сам город, центр, с перекрытиями, светофорами, людьми и машинами, то для бега он не приспособлен. Хотя любой город и достоин того, чтобы пробежать по нему.
Мы решили взять формат «Знай и люби свой город» (знай, прежде всего) и облечь это в беговую тему. Андеграундность забега в том, что человек бежит по не перекрытым улицам в самое, если можно так сказать, неприспособленное время. Он должен четко понимать, где и как ему бежать, чтобы финишировать вовремя.
Чем грешит сервис Strava? Тем, что у него очень много всяких челленджей, но большинство из них онлайн, то есть условно «Пробеги 100 км за две недели (неважно где, неважно как быстро ты их пробежишь) и получи от нас 15 % скидку на кроссовки». Мы же сознательно делаем забег офлайн, чтобы люди могли посмотреть свой город не со стороны пешехода, а со стороны бегуна и вместе с тем не того бегуна, который бежит на официальном старте по перекрытым улицам и, как правило, на результат. Многие бегут целенаправленно и серьезно. Понятно, что есть и те люди, которые устраивают себе таким образом исключительно беговые экскурсии. Но наша идея в том, чтобы бегун взаимодействовал с живым городом.
Евгений Суборов
Фото: facebook.com, Евгений Суборов
Как стать участником?
Чтобы стать участником, нужно иметь желание, ноги, руки и регистрацию на челлендж в Strava. Почему Strava? Потому что нам нужно видеть, что человек точно бежал, а не ехал на машине, например. Может и такие хитрецы будут. К тому же, мне кажется, потом будет очень удобно поделиться своими результатами и пообщаться с друзьями. Ну и мы сможем понять, сколько народа хочет и может прийти.

В Strava есть четко сформулированные правила челленджа, что тоже очень удобно. Им следовать обязательно. Поскольку это неофициальный андеграундный старт и никаких перекрытий не будет, самое главное правило – быть осторожным на дороге. Нужно бежать, обязательно соблюдая правила дорожного движения. На пути участников будут и люди, и машины, и светофоры, которые замедляют движение, поэтому основное правило касается собственной безопасности. Обязательно учитывайте специфику бега в городе.

Фото: riamo.ru
Кто может принять участие в забеге?
Принять участие может любой человек, вне зависимости от пола и возраста. Он должен быть достаточно подготовлен для того, чтобы пробежать 21,1 км за один раз. Он может это сделать хоть за три часа – неважно. Здесь важно желание человека поучаствовать в челлендже, стать частью события. Я думаю, что это очень интересно. Те люди, которые более подготовлены, возможно будут действительно сражаться за первые места.
Как говорил Джокер в фильме про Бэтмена: «Зачем так серьезно?». Вот и мы так.
Часто в беге люди ведут себя очень серьезно. Целенаправленно готовясь к чему-то, они забывают, что для любителя главное – получать кайф от каждого забега, от каждой тренировки. Мы же не профессионалы, мы делаем это только для себя. Хорошо, если мы показываем результат, но все равно все делается for fun, а слишком много серьезности – это плохо. Это действительно очень веселеное времяпрепровождение и интересный формат на знание города и умение планировать свои действия. Это крутая беговая тусовка. Будет весело!
Кто станет победителем?
Время финиша – 21:00. То есть человеку, как в игре в очко, не нужен перебор, не нужен недобор. В идеале побеждает тот, кто проведет меньше времени в дороге; тот, кто стартует позже, но финиширует максимально приближенно, а еще лучше – ровно в 21:00. То есть человек, может выбежать в 19:40 и финишировать в 21:00. Он все правильно рассчитал, он молодец. Он провел в дороге 01:20, меньше всех, и он выиграл.
Фото: tri-bor.com
Но во время забега город обязательно будет вас задерживать. Поэтому если человек выбежал в 19:45, а прибежал в 21:01, то он перебрал. Поэтому победителем будет тот, кто максимально точно рассчитает свое время и учтет все тормозящие факторы. Призы будут очень хорошие. Но не нужно забывать, что это все делается ради фана. Фотография со мной и Юрием Строфиловым, пиво и пицца – это то, что получат абсолютно все!
Что ждет участников на финише – в пиццерии «22 сантиметра»?
Самое главное – это общение, беговая тусовка, пиво и пицца. Как приятный бонус – шарады и ребусы. Но самое главное – это общение с такими же увлеченными любителями.
Фото: fotorelax.ru
Есть ли лимит участников?
Мы не ограничиваем лимит, потому что иначе это будет полузакрытое мероприятие, на которое не смогут попасть все желающие. А мы хотим, чтобы желающих было как можно больше. Кто не сможет попасть на мероприятие в Петербурге, сможет поучаствовать в московском забеге. Челлендж такого же формата пройдет 15 мая в Москве. Финиш также в пиццерии «22 сантиметра».

Мы очень хотим, чтобы людям понравилось, чтобы это прижилось, чтобы незаслуженно задвинутый в угоду передвижениям на машинах городской бег воспрянул духом. Мы ждем хорошего настроения и времяпрепровождения. Надеемся, что такой формат людям понравится. И чтобы та самая социализация, которая сейчас в основном проходит в сети, прошла в офлайн и прошла хорошо. И у нас, и тем более в Москве. Петербург в этом плане в отличие от Москвы очень не избалован разными события – это такое маленькое беговое болотце. Поэтому самое главное, чтобы всем понравилось!

Старт
откуда угодно и когда угодно
Финиш – 21:00
Большая Конюшенная 22, пиццерия «22 сантиметра»
Бесплатная регистрация
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