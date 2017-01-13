Лекарство от рака помогает выявлять ВИЧ

Исследователи Орхусского университетского госпиталя, тем не менее, существенно преуспели, пытаясь снять с ВИЧ его «плащ-невидимку» и вытаскивая его на свет, передает inosmi.ru. В своем новом исследовании ученые использовали противораковый препарат ромидепсин, чтобы сделать ВИЧ видимым, и благодаря этому добились того, что собственная иммунная защита организма уничтожила почти 40% ВИЧ-инфицированных клеток.«Мы надеялись, что удастся избавиться от некоторых ВИЧ-инфицированных клеток. Но мы и не рассчитывали, что нам посчастливится уничтожить такую большую их часть, как это в результате оказалось», — рассказывает Стеффен Лет (Steffen Leth), докторант отделения инфекционных заболеваний Орхусского университетского госпиталя, один из ученых, проводивших исследование, которое было опубликовано в заслуженном научном издании The Lancet.Эксперименты орхусских ученых показали, что противораковый препарат ромидепсин может активировать ВИЧ, который обычно скрывается в геноме клеток организма. Когда очаг активируется, вирус выбирается в кровоток и, по словам ученых, оставляет след снаружи инфицированных клеток.Это значит, что внезапно стало возможно различать здоровые и ВИЧ-инфицированные клетки, а, следовательно, клетки-киллеры иммунной защиты теоретически могут отследить и разрушить инфицированные клетки.«Это первое комбинированное исследование, в ходе которого было оказано влияние на общее число клеток, зараженных ВИЧ, в организме. Мы увидели, что число зараженных клеток в теле уменьшилось почти на 40%», -говорит Стеффен Лет.