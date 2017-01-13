

Санкт-Петербург.ру

Людмила Кошкина

13 января 2017Людмила Кошкина

На расшифровку генома человека потребуется в три раза меньше времени

При этом стоимость чтения ДНК существенно снизится, что позволит ученым запускать более масштабные проекты, которые ранее не могли быть осуществлены из-за высокой цены.