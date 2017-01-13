На расшифровку генома человека потребуется в три раза меньше времени

В 2014 году была презентована система HiSeq X Ten
, которая удешевила секвенирование генома одного человека с 10 тыс. до 1 тыс. долларов. Теперь стоимость расшифровки станет еще ниже. Напомним, что впервые полная расшифровка человеческого генома была выполнена в рамках американского проекта «Геном человека». На реализацию этой исследовательской программы ушло более 13 лет и 3 млрд долларов.
Снижение стоимости секвенирования генома позволит ученым запускать более масштабные проекты, которые ранее не могли быть осуществлены из-за высокой стоимости. В свою очередь их результаты помогут разработать диагностические тесты для выявления генетических заболеваний, а также выявить мишени для новых терапевтических препаратов.