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13 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
На расшифровку генома человека потребуется в три раза меньше времени
При этом стоимость чтения ДНК существенно снизится, что позволит ученым запускать более масштабные проекты, которые ранее не могли быть осуществлены из-за высокой цены.
Стоимость секвенирования генома человека может быть снижена с 1000 до 100 долларов благодаря новой системе NovaSeq, представленной калифорнийской компанией Illumina, передает Reuters. Платформа для секвенирования генома NovaSeq способна ускорить процесс расшифровки генома человека в три раза и удешевить его на 20% в сравнении с предыдущей системой компании Illumina.
В 2014 году была презентована система HiSeq X Ten, которая удешевила секвенирование генома одного человека с 10 тыс. до 1 тыс. долларов. Теперь стоимость расшифровки станет еще ниже. Напомним, что впервые полная расшифровка человеческого генома была выполнена в рамках американского проекта «Геном человека». На реализацию этой исследовательской программы ушло более 13 лет и 3 млрд долларов.

Снижение стоимости секвенирования генома позволит ученым запускать более масштабные проекты, которые ранее не могли быть осуществлены из-за высокой стоимости. В свою очередь их результаты помогут разработать диагностические тесты для выявления генетических заболеваний, а также выявить мишени для новых терапевтических препаратов.
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