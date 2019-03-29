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Артур Хейли
О том, как нотариус утвердила оценку многомиллионного пакета акций, не спросив мнения его владельца.
и нотариус
Александр Терентьев решил продать свою долю в отеле "Амбассадор". 63% гостиницы он оценил в 1 млрд рублей. Преимущественное право покупки долей в гостинице по уставу есть у младшего партнера Терентьева Виктора Прокопцова. Терентьев отправил оферту Прокопцову с предложением купить пакет и передать деньги ему.

Виктор Прокопцов пришел к нотариусу Маргарите Маринос с офертой Терентьева. Вместе они сделали вот что: оценили 12,7% из предложенного пакета в 202,9 млн рублей. Это же очевидно: если два пакета картошки в магазине стоят сто рублей, то один пакет стоит пятьдесят. Правда, если вы покупаете грузовик картошки, то математика будет другая. Разделив пакет на две части, Прокопцов решил купить только одну из них по цене, которую самостоятельно счел разумной. Задумка прекрасная: недорого купить контроль над гостиницей вопреки воле продавца.

Нотариус Маринос идею поддержала. Она приняла депозит и направила в налоговую инспекцию заявление о внесении изменений в реестр юридических лиц. Хотя… "приняла депозит" сказано с натяжкой. На момент отправки заявления в налоговую на депозит Прокопцов перечислил только 1 млн рублей. Еще раз. Один миллион рублей перечислил покупатель на депозитный счет нотариуса из двухсот двух миллионов рублей. И этого оказалось достаточно, чтобы нотариус отправил заявление в налоговую на перерегистрацию долей в обществе с ограниченной ответственностью.
Закон требует любое отчуждение долей в обществе производить в присутствии обоих сторон у нотариуса. Вот цитата из закона "Об обществах с ограниченной ответственностью": "Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами". У Прокопцова и нотариуса Маринос было два документа - оферта, подписанная Терентьевым, и акцепт оферты, подписанный Прокопцовым с произвольно установленной ценой доли. Единого документа не было, согласия продавца с оценкой не было, и никаких денег Терентьев не получил.

На 11 этаже огромного старомодного отеля компания интеллигентных людей пытается изнасиловать дочь очень состоятельного человека. Маршу Прейскотт спас слуга начальника отеля. Помощник директора, уволенный с предыдущего места работы за связь с гостьей отеля, улаживает конфликт и влюбляется в секретаршу начальника. Герцоги Кройден сбивают мать с ребенком и просят обеспечить им алиби. В гостиницу не пускают негров. А в конце все женятся.

Роман Артура Хейли "Отель" - подробное руководство по управлению гостиницей. С описанием всех помещений и с должностными инструкциями. Бери и делай. Александр Терентьев сделал. Прочитал книгу, вызвал дизайнера, нашел югославскую строительную компанию, вложил 30 млн евро и построил гостиницу. Африканцам тут рады.
Гостиница "Рузвельт" в Новом Орлеане была взята за прообраз отеля в романе Артура Хейли
Гостиница быстро заполнилась туристами настолько плотно, что Александр даже уехал из своего роскошного сьюта в офис, чтобы увеличить номерной фонд на еще один вип.

Владельца у гостиницы два. Александр Терентьев и Виктор Прокопцов. У Терентьева 63% процента, у Прокопцова 37%. Директор гостиницы - Роман Шабанов-Иванов, который был личным юристом Терентьева и оформлял все семейные дела на очень крупные суммы.
Дела у Терентьева и Прокопцова шли хорошо. Настолько хорошо, что Терентьев, оставив оперативное управление младшему партнеру, занялся автоспортом, выиграл несколько мощных международных ралли, стал мастером спорта, путешествовал, организовал почетное консульство Непала в Петербурге. А как-то, вернувшись из поездки, Терентьев решил изучить документы и увидел, что математика не сходится. Несколько десятков миллионов рублей в масштабах бизнеса небольшие деньги, но воровство в отношениях приятелей не бывает маленьким.

Начались боевые действия. Сначала административные, потом уголовные. Роман Шабанов-Иванов, нынешний директор гостиницы, дает показания, на основании которых Терентьев отправляется в тюрьму - неизвестный подает в суд на Виктора Прокопцова с требованием возврата 300 млн рублей. Правоохранители выясняют, что долга не существует. Два бывших юриста Терентьева – Марина Медисабаль и Роман Шабанов-Иванов дают показания о том, что дело в отношении Прокопцова велел состряпать Терентьев, а они лишь исполняли его приказы. В отношении Терентьева на ровном месте возбуждается уголовное дело, а Шабанов-Иванов оказывается директором гостиницы.
Директор гостиницы из Шабанова-Иванова, по оценочному суждению, так себе. Дивидендов владельцам не платит, в развитие бизнеса не вкладывает, заполнение низкое. А вот поменять директора гостиницы Терентьев со своими 63% не может уже несколько лет, несмотря на все выигранные суды.

И попытка продать пока безуспешна. Терентьев подал иск о признании сделки с частичным акцептом оферты недействительной и попросил суд запретить налоговой вносить изменения в реестр. Прокопцов подал встречный иск. Судья Николай Чекунов, взяв… технический перерыв, обеспечительные меры принял, запретил вносить изменения в реестр и запретил Терентьеву голосовать спорным пакетом акций. Так Прокопцов очень недорого получил контроль над гостиницей, созданной Терентьевым. В первом же заседании судья за 30 минут принял позицию Прокопцова. Заседание апелляционного суда назначено на 4 апреля.
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