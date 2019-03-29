Александр Терентьев решил продать свою долю в отеле "Амбассадор". 63% гостиницы он оценил в 1 млрд рублей. Преимущественное право покупки долей в гостинице по уставу есть у младшего партнера Терентьева Виктора Прокопцова. Терентьев отправил оферту Прокопцову с предложением купить пакет и передать деньги ему.



Виктор Прокопцов пришел к нотариусу Маргарите Маринос с офертой Терентьева. Вместе они сделали вот что: оценили 12,7% из предложенного пакета в 202,9 млн рублей. Это же очевидно: если два пакета картошки в магазине стоят сто рублей, то один пакет стоит пятьдесят. Правда, если вы покупаете грузовик картошки, то математика будет другая. Разделив пакет на две части, Прокопцов решил купить только одну из них по цене, которую самостоятельно счел разумной. Задумка прекрасная: недорого купить контроль над гостиницей вопреки воле продавца.



Нотариус Маринос идею поддержала. Она приняла депозит и направила в налоговую инспекцию заявление о внесении изменений в реестр юридических лиц. Хотя… "приняла депозит" сказано с натяжкой. На момент отправки заявления в налоговую на депозит Прокопцов перечислил только 1 млн рублей. Еще раз. Один миллион рублей перечислил покупатель на депозитный счет нотариуса из двухсот двух миллионов рублей. И этого оказалось достаточно, чтобы нотариус отправил заявление в налоговую на перерегистрацию долей в обществе с ограниченной ответственностью.