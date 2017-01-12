Двухмерный чип защитит российские лекарства

По словам начальника управления госконтроля Росздравнадзора Валентины Косенко, несколько лет назад подделывали лекарства среднего ценового диапазона, а последние два года появился фальсификат дорогих препаратов, предназначенных для больных в стационарах.Двухмерный чип поможет отличить настоящее лекарство от подделки. На каждой упаковке препарата будет расположен свой уникальный код, занесенный в единую базу данных. Внедрить в нее фальшивку невозможно.Через два года во всех аптеках будет стоять специальный аппарат, считывающий с чипа информацию о производителе препарата, дистрибьютере и о том, какой у него конечный пункт реализации – больница или аптека. В последней строке будет значиться адрес аптеки, дата и время покупки. Штрих-код также можно будет считать при помощи обычного смартфона.По данным Росздравнадзора, доля поддельных лекарств на фармацевтическом рынке России составляет около 1%. А по данным полиции, каждая десятая таблетка является фальшивкой. Лидируют среди подделок антибиотики. В прошлом году из российских аптек изъяли свыше 2 млн упаковок фальсификата. Этот показатель превысил уровень 2014 года на треть.