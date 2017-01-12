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12 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Двухмерный чип защитит российские лекарства
Пока это пилотный проект, в котором участвуют всего 20 фармацевтических компаний. Однако уже через два года маркировать медикаменты обяжут всех без исключения.
Российские лекарства будут маркировать двухмерным чипом для защиты от подделок. На данный момент это пилотный проект и участие в нем для фармацевтических компаний не обязательно. Сейчас из полтысячи предприятий участие в эксперименте принимают всего 20. Однако уже через два года маркировать медикаменты обяжут всех без исключения, сообщает телеканал «МИР 24».
По словам начальника управления госконтроля Росздравнадзора Валентины Косенко, несколько лет назад подделывали лекарства среднего ценового диапазона, а последние два года появился фальсификат дорогих препаратов, предназначенных для больных в стационарах.

Двухмерный чип поможет отличить настоящее лекарство от подделки. На каждой упаковке препарата будет расположен свой уникальный код, занесенный в единую базу данных. Внедрить в нее фальшивку невозможно.

Через два года во всех аптеках будет стоять специальный аппарат, считывающий с чипа информацию о производителе препарата, дистрибьютере и о том, какой у него конечный пункт реализации – больница или аптека. В последней строке будет значиться адрес аптеки, дата и время покупки. Штрих-код также можно будет считать при помощи обычного смартфона.

По данным Росздравнадзора, доля поддельных лекарств на фармацевтическом рынке России составляет около 1%. А по данным полиции, каждая десятая таблетка является фальшивкой. Лидируют среди подделок антибиотики. В прошлом году из российских аптек изъяли свыше 2 млн упаковок фальсификата. Этот показатель превысил уровень 2014 года на треть.

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