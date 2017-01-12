  • 12 Январь 2017
USD 12.01.2017 60.1614 0.2081
USD ММВБ 11:17 59.63010  
EUR 12.01.2017 63.5184 -0.0261
EUR ММВБ 11:17 63.2090  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00
Взрывотехники исключили версию теракта на борту Ту-154 «Пакет Яровой» попал в список глобальных угроз для инноваций СКА разгромил омский «Авангард» В 2016 году Петербург посетили почти 7 млн туристов
12 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Врачи нашли способ избавить пациентов от рубцов и шрамов после операций
Метод основан на возможности преобразования клеток, образующих рубец, в жировые клетки, что раньше считалось невозможным для человека.
Врачи из университета Пенсильвании разработали методику заживления ран, которая позволяет полностью избавиться от шрамов и восстановить на месте поражения кожный покров без рубцовой ткани. Швы, оставленные после операций и пластической хирургии, будет незаметными. Данная методика предназначена, прежде всего, женщинам, принесшим кесарево сечение или нуждающимся в маскировке следов от косметических подтяжек, передает РИА АМИ.
Метод основан на возможности преобразования клеток, образующих рубец, в жировые клетки, что раньше считалось невозможным для человека. Жировые клетки, как правило, содержится в коже, но они никогда не возникают на месте рубцов. До сих пор единственным типом раневых клеток считались миофибробласты, которые образовывали рубец. В отличие от жировых, эти клетки не имеют волосяные фолликулы, что еще более отличает рубцовую ткань от нормальной кожи.

Исследователи потратили годы работы для того чтобы перевести миофибробласты в жировые клетки, которые не вызывают рубцевания. По словам ведущего исследователя, доктора Джорджа Котсарелиса, главной задачей исследователей была выработка методики выращивания в миофибробластах волосяных фолликул, после чего в ответ на сигналы волосяных мешочков на этих участках восстанавливается жировая ткань. Новые жировые клетки ничем не отличаются от уже существующих, а значит зажившая рана будет выглядеть естественно, не оставляя шрама.

Эксперименты, проведенные на культурах клеток мыши и человека уже показали положительные результаты, а само открытие имеет все шансы стать революционной инновацией в области дерматологии и косметологии.

Банковский мост закрыт из-за демонтажа грифонов Станцию метро «Лесная» закроют на капремонт на 10 дней позже обещанного Новогодние украшения Петербурга начнут снимать уже 15 января 2016 год стал для Петербурга одним из самых теплых за последние 12 лет
В Петербурге заработала соцсеть для поиска потерявшихся питомцев Эрмитажные коты открыли свою арт-площадку в Петербурге В Стрельне появится крытый каток с искусственным льдом В Петербурге 12 января ожидается усиление ветра
Здание Российской национальной библиотеки в Петербурге передадут РПЦ Смольный выделил участок земли для строительства уже готовой церкви В Петербурге возведут 16-этажный многофункциональный научный центр Суд арестовал обвиняемого в убийстве пассажира на "Площади Александра Невского"

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой