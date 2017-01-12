Врачи нашли способ избавить пациентов от рубцов и шрамов после операций

Метод основан на возможности преобразования клеток, образующих рубец, в жировые клетки, что раньше считалось невозможным для человека. Жировые клетки, как правило, содержится в коже, но они никогда не возникают на месте рубцов. До сих пор единственным типом раневых клеток считались миофибробласты, которые образовывали рубец. В отличие от жировых, эти клетки не имеют волосяные фолликулы, что еще более отличает рубцовую ткань от нормальной кожи.Исследователи потратили годы работы для того чтобы перевести миофибробласты в жировые клетки, которые не вызывают рубцевания. По словам ведущего исследователя, доктора Джорджа Котсарелиса, главной задачей исследователей была выработка методики выращивания в миофибробластах волосяных фолликул, после чего в ответ на сигналы волосяных мешочков на этих участках восстанавливается жировая ткань. Новые жировые клетки ничем не отличаются от уже существующих, а значит зажившая рана будет выглядеть естественно, не оставляя шрама.Эксперименты, проведенные на культурах клеток мыши и человека уже показали положительные результаты, а само открытие имеет все шансы стать революционной инновацией в области дерматологии и косметологии.