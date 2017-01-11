Пациенты смогут сами печатать выписанные им лекарства на 3D-принтере

Новые разработки, которые позволят привнести технологию 3D-печати лекарств в госпитали, клиники и дома, на форуме в Дубае представила компания FabRx из Великобритании, которая занимается разработкой данной технологии в фармацевтической сфере.По словам представителя компании FabRx Альваро Гоянеса, у пациентов будет возможность «напечатать» правильную дозировку или комбинацию лекарств самим. При правильном использовании этот метод будет дешевле и быстрей для пациентов, заявил Гоянес. Госпитали в данный момент не производят медикаменты, но это может измениться, и медицинские центры смогут запустить собственный производственный процесс, считает ученый.У британцев есть надежда, что внедрение их изысканий в практику позволит не только сделать лекарства дешевле и доступнее, но и снизить число подделок. Фармацевтам придется определять точную дозировку для каждой заготовки, которая будет использоваться для печати партий таблеток. Заготовки будут продаваться госпиталям, чтобы они печатали лекарства на собственном оборудовании. Это и снизит риск изготовления поддельных препаратов, считают разработчики.Технологии были протестированы на животных, еще около двух лет потребуется, чтобы получить одобрение со стороны регуляторов. 3D-печать медикаментов на дому будет строго контролироваться, а доступ к аппаратуре, используемой для печати, будет возможен с помощью специальных кодов.