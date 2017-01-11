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11 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Пациенты смогут сами печатать выписанные им лекарства на 3D-принтере
Новая технология была представлена в Дубае. Первыми, кто сможет ей воспользоваться – пациенты с хроническими заболеваниями.
Развитие технологии 3D-печати позволить пациентам самим печатать лекарства, выписанные им по рецепту. Об этом было заявлено на конференции Dubai Health Forum. Специалисты из управления Дубая по делам здравоохранения заявили, что смогут внедрить эту технологию в домах пациентов с хроническими заболеваниями. По их мнению, это позволит сократить расходы на дорогостоящие лекарства, например, от рака, передает РИА Новости.
Новые разработки, которые позволят привнести технологию 3D-печати лекарств в госпитали, клиники и дома, на форуме в Дубае представила компания FabRx из Великобритании, которая занимается разработкой данной технологии в фармацевтической сфере.

По словам представителя компании FabRx Альваро Гоянеса, у пациентов будет возможность «напечатать» правильную дозировку или комбинацию лекарств самим. При правильном использовании этот метод будет дешевле и быстрей для пациентов, заявил Гоянес. Госпитали в данный момент не производят медикаменты, но это может измениться, и медицинские центры смогут запустить собственный производственный процесс, считает ученый.

У британцев есть надежда, что внедрение их изысканий в практику позволит не только сделать лекарства дешевле и доступнее, но и снизить число подделок. Фармацевтам придется определять точную дозировку для каждой заготовки, которая будет использоваться для печати партий таблеток. Заготовки будут продаваться госпиталям, чтобы они печатали лекарства на собственном оборудовании. Это и снизит риск изготовления поддельных препаратов, считают разработчики.

Технологии были протестированы на животных, еще около двух лет потребуется, чтобы получить одобрение со стороны регуляторов. 3D-печать медикаментов на дому будет строго контролироваться, а доступ к аппаратуре, используемой для печати, будет возможен с помощью специальных кодов.

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