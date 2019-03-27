  • 27 Март 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 22:18 64.8148  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 22:18 72.9800  
Нефть($) 27.03.2019 67.76 0.37
Нефть(p) 27.03.2019 4478.38 +31.23
«Из чего сделан Петербург»: что такое пудостский камень и где его найти Восемь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать на майские праздники за пару тысяч рублей «Всеобщее смятение и ужас»: история наводнений в Петербурге Черная Мамба, «Дантист» и «Вешатель»: топ-5 фильмов Тарантино, вышедших в 21 веке
Любишь поговорить? Люби и кэшбэк получать!

«МегаФон» предложил абонентам первый тариф с кэшбэком 20%. Сумма возврата зависит от количества минут, потраченных на разговоры. В практике мобильных операторов это впервые. Мы сходили в салон «МегаФона» и разобрались, как накопить и потратить заработанные бонусы.
Фото: pixabay.com
На каком тарифе доступен?
Кэшбэк действует для трех тарифов линейки «Включайся!»: «Смотри», «Выбирай» (тариф-конструктор) и «Премиум». Подключение или переход на тариф – бесплатно. Достаточно изменить настройки в личном кабинете, или посетить салон «МегаФона».

Особенность каждого тарифа – фиксированная стоимость услуги за каждый месяц. Минимальная – на тарифе «Выбирай»: 400 рублей за 300 минут звонков по России и 5 гб интернет-трафика. Максимальная – на «Премиум»: 2000 рублей за 3000 минут разговоров и безлимитный интернет. После превышения лимита действуют поминутные тарифы на связь или пакетные на интернет-трафик.
Фото: life.ru
Как и сколько можно заработать?
Кэшбэк 20% могут заработать только частные клиенты, корпоративным абонентам доступен другой тариф – «Конструктор» с кэшбэком 7%.

Возврат считается только от ежемесячной фиксированной стоимости тарифа и исходящих вызовов в международном роуминге. Затраты на SMS, мобильные сервисы, входящие звонки за границей и минуты после превышения лимита не учитываются.

Если вы не разговариваете в роуминге, то ежемесячная минимальная гарантированная сумма возврата составляет 80 рублей, максимальная – 400. В год можно получить от 960 до 4800 рублей. Более высокие суммы бонуса зависят от того, как часто вы пользуетесь мобильной связью за границей. Так как скоро начинается отпускной сезон, то можно сказать, что оператор угадал со временем запуска нового тарифа.
Кэшбэк копится в течение года с момента подключения, затем он сгорает и все начинается по-новому. Поэтому лучше тратить бонусы не в самый последний момент.
Фото: Владимир Астапкович, РИА «Новости»
На что тратить?
«МегаФон» предлагает такие варианты расходования кэшбэка:

– товары в салонах и интернет-магазине оператора;

– пакеты фильмов, сериалов и телеканалов в МегаФон ТВ;

– сервисы МегаФон Книги, МегаФон Пресса, Антивирус ESET NOD32, Родительский контроль, #Специи: Золотой уровень кэшбэка;

– музыкальные сервисы Яндекс.Музыка с МегаФоном и Звук с МегаФоном.

Кэшбэк не конвертируется в деньги, его нельзя перевести на счет своего телефона и оплачивать услуги связи. Бонусами оплачивается полная стоимость покупки или ее часть.
Давайте посмотрим, что можно купить на заработанный кэшбэк. Обратимся к Денису и Анне, которые сейчас в обнимку с калькулятором размышляют о переходе на тариф.
Денис сходил в салон связи, и узнал все подробности о кэшбэке. Он решил подключить тариф «Выбирай» с фиксированной суммой 600 рублей в месяц. За год Денис получит 1440 рублей кэшбэка. За границей он говорит мало – тратит в течение года около 2000-3000 рублей на разговоры.

Итоговый кэшбэк за год – около 2000 бонусных рублей. На такую сумму в салоне оператора Денис купит любую из этих вещей: фитнес-браслет Xiaomi или Canyon, карту памяти для телефона SanDisk на 64 Гб, беспроводное зарядное устройство RIVACASE, чехол-аккумулятор для iPhone 6, монопод со штативом Huawei, роутер TP-LINK со скоростью до 733 Мбит/с. Альтернативный вариант – 9 месяцев подписки на канал «Матч Премьер», где показывают российский футбол.

Анна любит МегаФон ТВ, безлимитный доступ к которому дает тариф «Премиум» за 2000 рублей в месяц. В этом году она собирается в отпуск на 2 месяца. Поедет в Грецию с детьми. Звонить в Россию придется старшему сынку, который останется дома, и коллегам по работе. Анна прогнозирует, что потратит на связь около 10 000 рублей. Кэшбэком вернется 2000. Суммируем их с бонусом за подключение к тарифу «Премиум», и получаем 6800 рублей за год.

Накопленный кэшбэк покроет затраты Анны на Яндекс.Музыку, книги или сервис Родительский контроль. А в магазине оператора на эту сумму она приобретет планшет Prestigio, детские умные часы Elari, электрическую зубную щетку Xiaomi, видеорегистратор Navitel, рюкзак Mi Business Backpack или смартфон Samsung.
Городской забег для умных бегунов пройдет в Петербурге Судьба дома Бака: от воздушных галерей до первого капремонта Как и с помощью чего прогнозируют погоду в Петербурге Руины и зеленые лохмотья: что не так с реставрацией исторического центра Выборга
В Петербурге возродят институт благородных девиц: что это такое и где он будет находиться Квартира Римского-Корсакова: история единственного композиторского музея Петербурга «Стул, стол и ноутбук»: семь классных кофеен в Петербурге, где можно поработать Сергей Шнуров: из грязи в князи шоу-бизнеса
Рейтинги районов Петербурга: плотность населения, криминал и качество жизни Роскошь и богатство: самые дорогие отели Петербурга «А чего боишься ты?»: топ-5 фильмов ужасов 21 века Великий пост – 2019: где вкусно и полезно поесть в Петербурге

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram