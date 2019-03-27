Любишь поговорить? Люби и кэшбэк получать!

Денис сходил в салон связи, и узнал все подробности о кэшбэке. Он решил подключить тариф «Выбирай» с фиксированной суммой 600 рублей в месяц. За год Денис получит 1440 рублей кэшбэка. За границей он говорит мало – тратит в течение года около 2000-3000 рублей на разговоры.



Итоговый кэшбэк за год – около 2000 бонусных рублей. На такую сумму в салоне оператора Денис купит любую из этих вещей: фитнес-браслет Xiaomi или Canyon, карту памяти для телефона SanDisk на 64 Гб, беспроводное зарядное устройство RIVACASE, чехол-аккумулятор для iPhone 6, монопод со штативом Huawei, роутер TP-LINK со скоростью до 733 Мбит/с. Альтернативный вариант – 9 месяцев подписки на канал «Матч Премьер», где показывают российский футбол.



Анна любит МегаФон ТВ, безлимитный доступ к которому дает тариф «Премиум» за 2000 рублей в месяц. В этом году она собирается в отпуск на 2 месяца. Поедет в Грецию с детьми. Звонить в Россию придется старшему сынку, который останется дома, и коллегам по работе. Анна прогнозирует, что потратит на связь около 10 000 рублей. Кэшбэком вернется 2000. Суммируем их с бонусом за подключение к тарифу «Премиум», и получаем 6800 рублей за год.



Накопленный кэшбэк покроет затраты Анны на Яндекс.Музыку, книги или сервис Родительский контроль. А в магазине оператора на эту сумму она приобретет планшет Prestigio, детские умные часы Elari, электрическую зубную щетку Xiaomi, видеорегистратор Navitel, рюкзак Mi Business Backpack или смартфон Samsung.

