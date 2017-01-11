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Юрий Строфилов
КАМЕРА IPHONE 7 PLUS
Тестируем революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".
Жарко. Я медленно тащусь в гору с говорящим названием Вулькано. От Питера немного самолетом до Сицилии, потом на машине до северного побережья острова, еще чуть-чуть скоростным катером - и вот мы на одном их Эоловых островов. Остров Вулькано - один из четырех действующих вулканов Италии. Метров 500 высотой.
Пот тоненькой липкой струйкой пытается просочиться между спиной и рюкзаком. В рюкзаке тушка Nikon D3, по весу и размеру напоминающая половинку красного строительного кирпича, телевик, панорамник, мой любимый 24-70. Две вспышки, зарядные устройства, фильтры, запасная тушка, штатив, километр разных проводов остались в гостинице, преодолев несколько тысяч километров на моей спине от Питера до Сицилии.
Зачем? Зачем мне двадцать килограмм оборудования?
Осталось метров сто по высоте. Пахнет серой. Вероятно, где-то здесь Данте рисовал свои круги ада. Пришел на вершину - огромная дырка в земле вся в расщелинах и трещинах, из которых выходит желтый дым горящей серы. Солнце в зените. Красок нет. Кручу в руках фотоаппарат.
Люди вокруг снимают телефонами и мыльницами. Я и еще пара придурков пытаемся сделать шедевры из дерьма и палок, меняя объективы и тыкая в кнопки ручной настройки экспозиции и в баланс белого. Когда солнце в зените, пейзажи не снимают, а другого времени у меня на этом острове не было.
Я не расставался в поездках с огромным фотографическим рюкзаком восемь лет. Но однажды "МегаФон" попросил меня протестировать iPhone 7 Plus c волшебной камерой. В экзотические места я бы не рискнул поехать без профессиональной техники, но в Латвию и Эстонию поехал. Если честно, мне понравилось. Для съемки портретов и жанра нужны специальные тренировки, но, если вы снимаете для того, чтобы оставить впечатления о поездке в фейсбуке, тяжелую аппаратуру вполне можно оставлять дома.

Внутри у камеры 7 Plus - магия. Два объектива и один софт, который делает из попавшего внутрь света волшебство. Один объектив такой же, как на обычной "семерке", - фокусное расстояние 28 мм, диафрагма 1,8. Второй объектив с фокусным расстоянием 56 мм и диафрагмой 2,8. Оба объектива с оптической стабилизацией. Вспышка имеет несколько светодиодов разных цветов, что должно позволять процессору управлять балансом белого. Для съемок в помещении с лампами дневного света в iPhone есть особый датчик, который автоматически подстраивает экспозицию под мерцающий свет. Управляет этим хозяйством специальный кусок кремния - процессор обработки изображений или ISP. Это часть чипа A10 Fusion которая устанавливает автоматическую экспозицию, фокус, баланс белого, цвет, тональное отображение, понижает уровень шума и комбинирует несколько изображений.

Ладно, давайте смотреть.
C широким диапазоном камера справляется отлично. И свет и тени хорошо проработаны.
Работа камеры в темноте мне тоже нравится. Зерна почти нет, баланс белого отлично угадан. Apple поработал над процессором изображений, это в буквальном смысле видно.
Мне нравится, как работает автомат с балансом белого. Несмотря на желтое искусственное освещение, картинка получается почти такая, какой я вижу ее глазом.
Вторая камера, как мы помним, с более длинным фокусным расстоянием. Лебеди - это предел оптического зума. Кстати, в темноте оптический зум не работает. Сложная автоматика вычисляет, где картинка будет лучше - при оптическом зуме или при программном. Конечно, на широком поле на матрицу попадает больше света, и в некоторых режимах освещения выгоднее сделать широкий кадр, а затем обрезать его программно.
С портретами все значительно хуже. Телефон не для портретов. На фотографии сын совершает подвиг, не двигаясь и улыбаясь в течение секунды-двух. Между нажатием на кнопку и кадром приходит неприлично много времени. Гошка успевал не просто поменять выражение лица, но даже полностью выскочить из кадра. Нужно угадывать движения. У iPhone 7 Plus есть специальный режим - портрет. Его нужно ставить в последнюю очередь, вероятно, он придуман для съемки статуй в музеях. Я сделал фотографий 30. 25 из них - технический брак. Остальные - с жуткими гримасами и ракурсами.
При использовании вспышки все еще хуже. Дети успевали поменять род занятий, пока навороченный процессор обработки изображений настроит все, что он считает нужным настроить.
Но есть и плюсы. iPhone 7 Plus умеет снимать в воде. Это незаменимая вещь в аквапарке.
В общем, резюме следующее: если вас по каким-то странным причинам еще не печатает National Geographic - iPhone отличная машина. Путешествовать налегке гораздо приятнее, чем с двадцатикилограммовым рюкзаком. Если вы не снимаете в сложных условиях, можно не париться с дорогим оборудованием.

Ну и напоследок, угадайте, какой из снимков сделан iPhone, а какой - одним из самых дорогих фотоаппаратов из линейки Nikon. Фотографии сделаны на знаменитых пляжах, расположенных в шести тысячах километров друг от друга по разные стороны одного океана. Никакой обработки, кроме кадрирования.
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