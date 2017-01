Я не расставался в поездках с огромным фотографическим рюкзаком восемь лет. Но однажды "МегаФон" попросил меня протестировать iPhone 7 Plus c волшебной камерой. В экзотические места я бы не рискнул поехать без профессиональной техники, но в Латвию и Эстонию поехал. Если честно, мне понравилось. Для съемки портретов и жанра нужны специальные тренировки, но, если вы снимаете для того, чтобы оставить впечатления о поездке в фейсбуке, тяжелую аппаратуру вполне можно оставлять дома.



Внутри у камеры 7 Plus - магия. Два объектива и один софт, который делает из попавшего внутрь света волшебство. Один объектив такой же, как на обычной "семерке", - фокусное расстояние 28 мм, диафрагма 1,8. Второй объектив с фокусным расстоянием 56 мм и диафрагмой 2,8. Оба объектива с оптической стабилизацией. Вспышка имеет несколько светодиодов разных цветов, что должно позволять процессору управлять балансом белого. Для съемок в помещении с лампами дневного света в iPhone есть особый датчик, который автоматически подстраивает экспозицию под мерцающий свет. Управляет этим хозяйством специальный кусок кремния - процессор обработки изображений или ISP. Это часть чипа A10 Fusion которая устанавливает автоматическую экспозицию, фокус, баланс белого, цвет, тональное отображение, понижает уровень шума и комбинирует несколько изображений.



Ладно, давайте смотреть.