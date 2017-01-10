Ученые предложили удалять клетки, которые способствуют росту раковой опухоли

Группа ученых с Кафедры генетики университета Нюрнберга-Эрлангенавпервые идентифицировала тип клеток, которые могут разрушать метастазы злокачественной меланомы кожи и легких посредством специфических антител. Исследователи смогли показать, что различные виды встречающихся в опухоли фагоцитов крайне важны для лечебной активности антител.Поскольку определенные группы этих иммунных клеток могут способствовать росту опухоли, ученые указали на возможность целенаправленно удалять стимулирующие опухолевой рост клетки и оставлять клетки, разрушающие опухоль.