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10 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые предложили удалять клетки, которые способствуют росту раковой опухоли
Немецкие исследователи пришли к выводу, что разные фагоциты могут быть вредны или полезны при лечении онкологических заболеваний.
Иммунная система человека может оказывать на раковые опухоли противоречивое действие. Одни клетки могут разрушать опухолевые клетки и метастазы, а другие, наоборот, способствуют развитию рака. В новейших методах терапии онкологических заболеваний, предполагающих удаление иммунных клеток, необходимо учитывать эти обстоятельства, сообщает MedikForum.
Группа ученых с Кафедры генетики университета Нюрнберга-Эрлангена впервые идентифицировала тип клеток, которые могут разрушать метастазы злокачественной меланомы кожи и легких посредством специфических антител. Исследователи смогли показать, что различные виды встречающихся в опухоли фагоцитов крайне важны для лечебной активности антител.

Поскольку определенные группы этих иммунных клеток могут способствовать росту опухоли, ученые указали на возможность целенаправленно удалять стимулирующие опухолевой рост клетки и оставлять клетки, разрушающие опухоль.
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