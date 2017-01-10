Табачную зависимость можно будет лечить за счет ОМС

Одной из основных мер, предлагаемых в «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», является «организация оказания населению медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака».Авторы антитабачной концепции уверены, что доступная медпомощь может значительно снизить уровень распространенности потребления табака среди населения. «Несомненно, профилактика является самой эффективной мерой и с медицинской, и с финансовой точки зрения», — заявил изданию директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.Документ предусматривает «обеспечение оказания гражданам медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». То есть, курильщиков будут лечить по полисам ОМС. А также «включение используемых при этом лекарственных средств в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения». То есть список ЖНВЛП пополнится еще рядом препаратов.Напомним, ранее «Известия» сообщали, что авторы концепции предложили ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Помимо запрета на продажу табака лицам, рожденным в 2015 году и позже, после достижения ими совершеннолетия, вводятся и иные ограничения на курение. Предполагается введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них.