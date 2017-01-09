Ученые изобрели инсулиновую таблетку

Попытки найти замену инсулину велись учеными с 30-х годов минувшего столетия, однако за все это время так и не удалось произвести успешный эксперимент. Добиться успеха удалось израильским специалистам, они изобрели первую в мире инсулиновую таблетку. Теперь надобность в уколах отпадет. До начала серийного производства препарату необходимо пройти клиническое тестирование. При успешном испытании таблетки появятся в продаже не раньше середины будущего года.Проблема создания инсулиновой таблетки скрывалась в его быстрой растворимости. При попадании в пищеварительный тракт оболочка таблетки растворялась, а инсулин не всасывался. Ученым из Израиля удалось создать такую капсулу, которая способна доставить инсулин в тонкий кишечник и только там раствориться.