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9 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые изобрели инсулиновую таблетку
Благодаря изобретению исследователей из Израиля надобность в уколах больным сахарным диабетом отпадет. Сейчас препарат проходит клинические испытания.

Некоторые страдающие сахарным диабетом люди являются инсулинозависимыми, то есть должны регулярно делать уколы с инсулином. Инсулин необходимо колоть для поддержания нормального уровня сахара в крови. У больных сахарным диабетом производство гормона инсулина клетками поджелудочной железы постоянно снижается и требуется введение гормона извне. Новое изобретение поможет облегчить жизнь диабетикам всего мира, передает Pharma.

Попытки найти замену инсулину велись учеными с 30-х годов минувшего столетия, однако за все это время так и не удалось произвести успешный эксперимент. Добиться успеха удалось израильским специалистам, они изобрели первую в мире инсулиновую таблетку. Теперь надобность в уколах отпадет. До начала серийного производства препарату необходимо пройти клиническое тестирование. При успешном испытании таблетки появятся в продаже не раньше середины будущего года.

Проблема создания инсулиновой таблетки скрывалась в его быстрой растворимости. При попадании в пищеварительный тракт оболочка таблетки растворялась, а инсулин не всасывался. Ученым из Израиля удалось создать такую капсулу, которая способна доставить инсулин в тонкий кишечник и только там раствориться.

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