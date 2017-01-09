Минздрав выпустил рекомендации для лечения гриппа

«В настоящее время в мире используется два поколения препаратов. Первое поколение представлено препаратами адамантанового ряда, блокаторами М2 каналов - римантадином, и применяемым в Европе и США сходным с ним амантадином. К препаратам второго поколения относятся селективные ингибиторы вирусной NA - занамивир в форме аэрозольного спрея и осельтамивир в виде капсул или в виде суспензии для детей. В США получено разрешение FDA на использование еще двух ингибиторов нейраминидазы вируса гриппа - перамивира и ланинамивира. Перамивир применяется внутривенно, ланинамивир - ингаляционно. Препарат перамивир, к сожалению, еще не зарегистрирован к применению в России.Циркулирующие в России с 2007 по 2009 гг. штаммы вируса гриппа А были менее устойчивы к занамивиру, нежели осельтамивиру. Штаммы вируса гриппа A (H1N1), вызвавшие пандемию гриппа в 2009г. и циркулирующие до настоящего времени, демонстрируют высокую чувствительность к ингибиторам нейраминидазы (занамитвиру и осельтамивиру).В России синтезирован ингибитор репродукции вирусов гриппа, производное индола - препарат умифеновир. Умифеновир обладает широким спектром противовирусного действия, в том числе в отношении осельтамивир и занамивир устойчивых штаммов вируса гриппа, обладает низкой токсичностью, совместим с другими противовирусными препаратами и антибиотиками. Умифеновиру присвоен международный кода АТХ как противовирусному препарату прямого действия», - говорится в методических рекомендациях.В документе также говорится о новых отечественных препаратах для лечения гриппа - метилтионитрооксодигидротриазолотриазиниде натрия, который прошел 3 фазы клинических испытаний и разрешен для лечения больных гриппом и ОРВИ другой этиологии. И имидазолилэтанамиде пентандиовой кислоты - эффективность использования этого препарата было доказана в клинических исследованиях, проведенных в ведущих научных центрах России.Как отмечает доктор фармацевтических наук Мария Орлова, эффективность ряда препаратов в этом документе является недоказанной. «Это ни для кого не секрет в медицинском и фармацевтическом сообществе, и в этой связи неясно, почему Минздрав включает данные лекарства в свой список», — приводит слова специалиста «Фармацевтический вестник».По мнению заведующего кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ профессора Алексея Яковлева, рекомендации составлены учеными, которые либо являются разработчиками иммуномодуляторов, либо популяризируют их.Заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская сообщила, что ведомство не усматривает нарушения антимонопольного законодательства в публикации этого документа.Напомним, в мае 2016 года, ФАС вынесла предупреждение Минздраву с призывом исключить из методических рекомендаций (опубликованных 29 октября 2015 года) торговые наименования лекарств. Предписание ФАС было выполнено в течение трех недель.