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30 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Российские ученые создали нанороботов для доставки лекарств внутри организма
О подобных разработках уже неоднократно заявляли специалисты из других стран, однако россиянам удалось создать конструкцию, изготовление которой можно легко перенести в масштабное производство.
Химики из МГУ создали наноконструкции, способные двигаться сами по себе внутри организма человека, которые можно использовать в качестве средства для доставки лекарств в больные органы и опухоли, передают РИА Новости.
"Одна из основных задач – найти "руль" для управления движением наностержней, так как они движутся в произвольном направлении. В качестве такого "руля" могут выступать дополнительные сегменты из металла с магнитными свойствами, такого как никель или железо. Тогда с помощью магнитного поля можно будет управлять движением наностержней", – заявил Сергей Кушнир из Московского государственного университета им. Ломоносова.
Нобелевская премия по химии в этом году была присуждена за создание и развитие наномашин – атомных конструкций, похожих по своему устройству и принципам работы на обычные моторы, помпы и другие механические устройства. Например, в 2011 году нобелевский лауреат Бен Феринга создал своеобразный "наномобиль", способный ехать по прямой линии и поворачивать направо и налево, используя в качестве источника энергии иглу электронного микроскопа.

Две главные проблемы таких машин заключаются в том, что ученые пока не придумали, как можно заставить подобные наноструктуры двигаться самостоятельно внутри организма или других сред, используя "подручные" источники энергии, и как заставить их путешествовать в нужном направлении. Без решения этих проблем, как заявил сам Феринга, "восстание наномашин нам не грозит", так как такие устройства будут оставаться любопытными, но бесполезными нано-игрушками.

Российские химики решили первую проблему, создав особые наночастицы, "нанопловцов", как они их называют, из кусочков двух редких металлов – золота и родия. Они могут двигаться внутри организма или других сред за счет разложения молекул перекиси водорода на поверхности таких наностержней и появления "реактивного потока" протонов, толкающих "нанопловца" в случайном направлении.
Для изготовления подобных наноструктур ученым пришлось создать специального робота, который помогал им собирать гигантский "бутерброд" из множества слоев золота и родия, необходимых для работы подобного "пероксидного" двигателя. Сейчас ученые разрабатывают различные системы управления поведением таких частиц, необходимые для их использования в медицинских или промышленных целях.

Большой плюс метода состоит в том, что процесс, осуществляемый в лаборатории, можно легко перенести на масштабное производство. Часто что-то полученное в лаборатории невозможно перенести на практику. Например, ученые могут получить одну десятую грамма вещества, но когда речь заходит о тонне, то получить его в таком большом количестве бывает невозможно", – заключает Кирилл Напольский, другой автор статьи из Московского университета.

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