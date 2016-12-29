В следующем году слепым начнут вживлять искусственные глаза

«Люди не смогут различить лица, но они научатся понимать, кто стоит перед ними и в каком направлении двигается, — пояснил сотрудник НСЗ доктор Джонотан Филдер, — но и это уже большое преимущество: как правило, слепота вызывает ощущение изоляции и одиночество, теперь же наши пациенты могут сходить в кафе и поболтать со знакомыми.Остается добавить, что стоимость бионического глаза, включая операции по его имплантации, обойдется в 150 тысяч фунтов стерлингов, однако первые десять операций оплатила Национальная служба здравоохранения Великобритании. И если результаты оправдают себя, организация продолжит финансирование проекта.