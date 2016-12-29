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29 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В следующем году слепым начнут вживлять искусственные глаза
В 2017 году в Великобритании первым десяти незрячим пациентам, которые едва способны различать свет и тьму, будут имплантированы «бионические глаза».
Операции будут проведены в Манчестере и в глазной больнице Мурфилдс в Лондоне. После того как пациенты покинут клиники, начнется оценка эффективности системы в повседневной жизни.

Пациенты получат очки с установленной в них камерой, которая улавливает оптические сигналы и передает их имплантированному в сетчатку чипу (Argus II), подключенному к зрительному нерву. Система позволяет мозгу декодировать сигналы, а человеку восстанавливать визуальные образы. Это поможет различать контуры и движение других людей, передает РИА АМИ.
«Люди не смогут различить лица, но они научатся понимать, кто стоит перед ними и в каком направлении двигается, — пояснил сотрудник НСЗ доктор Джонотан Филдер, — но и это уже большое преимущество: как правило, слепота вызывает ощущение изоляции и одиночество, теперь же наши пациенты могут сходить в кафе и поболтать со знакомыми.

Остается добавить, что стоимость бионического глаза, включая операции по его имплантации, обойдется в 150 тысяч фунтов стерлингов, однако первые десять операций оплатила Национальная служба здравоохранения Великобритании. И если результаты оправдают себя, организация продолжит финансирование проекта.

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