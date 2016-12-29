Россия может обеспечить себя жизненно важными лекарствами

О ходе реализации программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности страны изданию рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.— Мы начали заниматься этой отраслью еще в конце 2007 года и продолжили активно с 2009 года. По результатам ноября этого года мы вышли на показатель более 76% по списку жизненно важных лекарственных препаратов российского производства. Это более 500 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, — сообщил министр.По его словам, уже через год доля лекарств отечественного производства из перечня жизненно необходимых препаратов способна увеличиться до 90%.— Мы исходим из того, что к 2018 году мы должны достичь 90% от списка ЖНВЛП, что абсолютно реально, — сообщил Денис Мантуров.Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» утверждена распоряжением правительства РФ от 1 октября 2010 года № 1660-р. В рамках этой программы прогнозировался предельный объем финансирования на 2011–2020 годы в общей сумме около 188 млрд рублей, из которых около 125 млрд рублей составят средства федерального бюджета, а средства внебюджетных источников — 63,15 млрд рублей.По прогнозным оценкам, реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспечить увеличение доли лекарств российского производства до 90% по номенклатуре перечня стратегически значимых и жизненно необходимых и важнейших препаратов к 2020 году, говорится в концепции ФЦП.Финансовый аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин отметил, что в 2009 году на российское производство из перечня стратегических лекарственных средств (ЛС) приходилось 22,6%, в 2012 году — 63%, в 2014-м — 71,5%, в 2016 году этот показатель превысит 76%.— На мой взгляд, рост связан с несколькими факторами. Во-первых, позитивное воздействие на отрасль оказало принятие еще в 2009 году программы развития отечественной фармацевтической промышленности, которая действует до 2020 года. Во-вторых, для более глубокой локализации производств были изменены процедуры госзакупок. В-третьих, сам список ЛС кардинально пересматривался, само собой, есть и риски некорректной отчетности по локализации. Наконец, свою роль сыграло и ослабление рубля, что сделало производство в России более выгодным, даже с учетом высокой импортной составляющей в себестоимости и основных средствах, — считает Нигматуллин.Согласно оценкам эксперта, за период действия программы фармотраслью было привлечено около 130 млрд рублей частных инвестиций, в том числе и иностранных. При этом бюджет потратил более 35 млрд рублей плюс некоторые выпадающие налоговые доходы, отметил Тимур Нигматуллин.— Неудивительно, что с начала действия программы в 2009 году рынок произведенных в России ЛС по оценкам почти утроился. Даже с учетом укрепления рубля достижение 90% от перечня ЖНВЛП выглядит реальной задачей в рамках работы госпрограммы развития, — говорит он.Старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова считает, что 76% обеспечения жизненно важными лекарственными средствами — недостаточно высокий показатель.— Это значит, что четверть больных тяжелыми заболеваниями ищут схемы доставки лекарственных средств из-за рубежа. Кроме того, многие больные сознательно используют препараты иностранного производства, — заявила она.В механизмах обеспечения ЖНВЛП важна не столько процентная составляющая, сколько доступность альтернатив и работающих препаратов, добавила аналитик.— Цифры улучшились, в том числе и на фоне государственных заказов на вакцины и препараты сектора иммунобиологии. Кроме того, высокий спрос населения на широко разрекламированные лекарства тоже способствует росту производства, — отметила Анна Бодрова.Говоря о последних проектах по производству ЖНВЛП в России, можно вспомнить о том, что в декабре компании Pfizer и «Новамедика», основанная «Роснано» и Domain Associates, заключили соглашение о трансфере в Россию технологий производства более 30 жизненно важных препаратов из портфеля компании Pfizer. Портфель включает в себя препараты для лечения тяжелых бактериальных и грибковых инфекций, а также сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний.