Ученые описали перспективные молекулы для терапии болезни Альцгеймера

Набор специальных тестов, призванных сымитировать расстройства памяти (например, мышей и крыс учили искать выход из лабиринта, но давали им нарушающий память препарат) показал, что AVN-211, по всей видимости, способен улучшать работу памяти. Кроме того, когда здоровым животным давали новое вещество, они справлялись с обучением в лабиринте более эффективно, чем не получавшие никаких веществ.Стало возможным предположить, что AVN-211 способен справляться с когнитивной дисфункцией, вызванной болезнью Альцгеймера.В результате in vitro исследования было выявлено, что молекула действует на 5-HT6R рецептор с более высокой селективностью и эффективностью по сравнению с уже известными соединениями, включая те, которые находятся на стадии клинических испытаний. Эксперименты с лабораторными животными также подтвердили, что AVN-211 обладает крайне низкой токсичностью и высокой эффективностью.Аналогично был проведен скрининг на культуре человеческих клеток с интересуемым рецептором. Доказано, что молекула является высокоселективным антагонистом, что она гораздо эффективнее существующих антипсихотических веществ.Основываясь на данных доклинических испытаний можно сделать вывод: AVN-322 также обладает высоким терапевтическим потенциалом. Молекула высокоэффективна, низкотоксична и имеет хороший фармакокинетический профиль – усваивается при пероральном (то есть при приёме внуть) введении и имеет высокую проходимость гемато-энцефалического барьера.