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28 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые описали перспективные молекулы для терапии болезни Альцгеймера
Специалисты провели два исследования, в которых был проанализирован нейропротекторный потенциал молекул AVN-211 и AVN-322, являющихся антагонистами серотонинового рецептора 5-HT6R.
В журналах Molecular Pharmaceutics и Current Alzheimer Research недавно были опубликованы результаты двух исследований. Описывались две новые молекулы в потенции — лекарство для терапии болезни Альцгеймера, передает РИА АМИ.

В первом случае специалисты из компаний Alla Chem LLC, Avineuro Pharmaceuticals, Inc. и R-Pharm Overseas, Inc. (США) Александр Иващенко и Ян Лавровский вместе с заведующим лабораторией медицинской химии и биоинформатики МФТИ Яном Иваненковым работали над соединением, которое способно подавлять активность серотонинового рецептора 5-HT6R. Аналогичную задачу во втором исследовании Ян Иваненков и Александр Иващенко решали совместно с ещё одним сотрудником МФТИ Марком Веселовым.

Набор специальных тестов, призванных сымитировать расстройства памяти (например, мышей и крыс учили искать выход из лабиринта, но давали им нарушающий память препарат) показал, что AVN-211, по всей видимости, способен улучшать работу памяти. Кроме того, когда здоровым животным давали новое вещество, они справлялись с обучением в лабиринте более эффективно, чем не получавшие никаких веществ.

Стало возможным предположить, что AVN-211 способен справляться с когнитивной дисфункцией, вызванной болезнью Альцгеймера.

В результате in vitro исследования было выявлено, что молекула действует на 5-HT6R рецептор с более высокой селективностью и эффективностью по сравнению с уже известными соединениями, включая те, которые находятся на стадии клинических испытаний. Эксперименты с лабораторными животными также подтвердили, что AVN-211 обладает крайне низкой токсичностью и высокой эффективностью.

Аналогично был проведен скрининг на культуре человеческих клеток с интересуемым рецептором. Доказано, что молекула является высокоселективным антагонистом, что она гораздо эффективнее существующих антипсихотических веществ.

Основываясь на данных доклинических испытаний можно сделать вывод: AVN-322 также обладает высоким терапевтическим потенциалом. Молекула высокоэффективна, низкотоксична и имеет хороший фармакокинетический профиль – усваивается при пероральном (то есть при приёме внуть) введении и имеет высокую проходимость гемато-энцефалического барьера.


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