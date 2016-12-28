  • 28 Декабрь 2016
USD 28.12.2016 60.8587 -0.0497
USD ММВБ 10:17 60.64710  
EUR 28.12.2016 63.5730 -0.1555
EUR ММВБ 10:17 63.3910  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00
Россияне назвали главные проблемы страны в 2016 году На месте крушения Ту-154 нашли еще три тела погибших Минкульт хочет ввести штрафы за скачивание пиратских фильмов и музыки NYT: В России признали существование допинговой системы в спорте
28 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Длительное использование болеутоляющих опасно для женщин
Ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, при длительном применении могут привести к ухудшению слуха у слабого пола.
В США использование анальгетиков, таких как аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), стало более распространенным, чем 20 лет назад. Две трети женщин в США старше 60 лет имеют проблемы со слухом. Ранее сообщалось о связи между анальгетиками и повышенным риском потери слуха у мужчин, теперь ученые решили обратить внимание на женщин и сосредоточиться на продолжительности использования болеутоляющих препаратов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале American Journal of Epidemiology, передает medicalinsider.ru.
Исследователи использовали данные 55 850 женщин. Они проанализировали связь между потерей слуха и использованием ибупрофена, ацетаминофена и аспирина. Результаты показали, что длительное применение (более 6 лет) ибупрофена и ацетаминофена было связано с высоким риском потери слуха. Около 16,2% случаев потери слуха у женщин вызвано использованием ибупрофена и ацетаминофена.

Тем не менее, такой связи не было обнаружено при использовании аспирина в обычных дозах. Исследователи отмечают, что потеря слуха является известным побочным эффектом применения аспирина в высоких дозах, но такие дозировки стали менее распространены в последние два десятилетия.

Эти данные подтверждают растущие доказательства того, что использование НПВС или ацетаминофена вызывает потерю слуха, хотя этому нет биологического объяснения. По словам старшего автора исследования Гэри Курхана, профессора Гарвардской медицинской школы, риск потери слуха при использовании болеутоляющих препаратов небольшой, но учитывая, как часто используются эти лекарства, даже небольшое увеличение риска может иметь важные последствия для здоровья.
Смольный: Перенесены сроки проверки документации, а не достройки «Зенит-арены» В Петербурге 28 декабря днем ожидается снегопад и метель Петербуржцам советуют начать носить маски от гриппа и ОРВИ В петербургской подземке запустят поезд со стихами Пушкина и Ахматовой
СКА по буллитам уступил казанскому "Ак Барсу" Фасады Академической капеллы восстановили по проекту архитектора Бенуа Вилла Айнола в Зеленогорске признана региональным памятником Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга
«ВКонтакте» назвала самые популярные видео 2016 года На борту МКС попробуют создать искусственную жизнь В новогоднюю ночь по Петербургу будут курсировать 88 автобусов Оркестр Мариинки исполнит Реквием Верди в память о погибших Ту-154

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой