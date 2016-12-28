Длительное использование болеутоляющих опасно для женщин

Исследователи использовали данные 55 850 женщин. Они проанализировали связь между потерей слуха и использованием ибупрофена, ацетаминофена и аспирина. Результаты показали, что длительное применение (более 6 лет) ибупрофена и ацетаминофена было связано с высоким риском потери слуха. Около 16,2% случаев потери слуха у женщин вызвано использованием ибупрофена и ацетаминофена.Тем не менее, такой связи не было обнаружено при использовании аспирина в обычных дозах. Исследователи отмечают, что потеря слуха является известным побочным эффектом применения аспирина в высоких дозах, но такие дозировки стали менее распространены в последние два десятилетия.Эти данные подтверждают растущие доказательства того, что использование НПВС или ацетаминофена вызывает потерю слуха, хотя этому нет биологического объяснения. По словам старшего автора исследования Гэри Курхана, профессора Гарвардской медицинской школы, риск потери слуха при использовании болеутоляющих препаратов небольшой, но учитывая, как часто используются эти лекарства, даже небольшое увеличение риска может иметь важные последствия для здоровья.