Каждый год около 30 тысяч россиян, попавших в больницы, заражаются инфекциями

По данным исследований, внутрибольничные инфекции поражают в среднем 5-15% госпитализированных пациентов, а в отделениях высокого риска до 40%. Социальный и экономический ущерб, наносимый инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, ежегодно составляет в США — около 55-60 млрд долларов, в странах Европы — 13–24 млрд евро. По подсчетам Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НАСКИ), экономический ущерб от внутрибольничных инфекций в России может достигать, как минимум, 10-15 млрд рублей в год. Эти инфекции значительно снижают качество жизни пациента, приводят к потере репутации учреждения здравоохранения.



Проблема связана с формированием и широким распространением госпитальных штаммов возбудителей болезней, обладающих тотальной резистентностью к антибиотикам и дезинфицирующим средствам, что «существенным образом влияет на качество лечения пациентов и эффективность профилактических мероприятий», отмечает ведомство.



Роспотребнадзору поручено разработать новые меры по борьбе с устойчивыми к дезинфекции и антибиотикам возбудителями болезней. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 15 марта 2017 года подготовить предложения по организации системы эпидемического надзора, включая профилактику, за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, об этом сообщается на сайте правительства.