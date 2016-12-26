Ученые поняли, как сделать противовирусные вакцины более эффективными

Исследователи из Центра изучения инфекций им. Гельмгольца в Брауншвайге (Германия) определили, что решающим фактором для силы иммунной реакции является положение, в котором находятся фрагменты вирусных генов в вирусе-носителе. Необходимо знать оптимальное положение вирусных фрагментов и встраивать их в молекулу носителя правильным образом - сообщает журнал PLOS Pathogens.Исследовали использовали для экспериментов цитомегаловирус, в молекулу гена которого встраивали фрагменты вируса герпеса первого типа. После этого полученная вакцина вводилась подопытным животным. Оказалось, что одни цепочки вакцины вызывали более сильную иммунную реакцию, чем другие. Ученые выяснили, что это зависит от молекулярной структуры вакцины: от того, в какое именно место был встроен ген. Наиболее эффективной была вакцина, способная задействовать обе системы протеасомной деградации иммунных клеток.