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26 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили научно-исследовательский центр BIOCAD
Президенты России и Казахстана посетили в Санкт-Петербурге завод и научно-исследовательский центр российской биотехнологической компании BIOCAD в Особой экономической зоне «Нойдорф». В ходе визита генеральный директор BIOCAD провел экскурсию по ключевым лабораториям и производству, где главы государств проследили пусть создания лекарственных препаратов и ознакомились с основными направлениями деятельности компании.
Вопросы конкурентной отечественной фармацевтики – сегодня ключевые для Правительства России. К 2018 году не менее 90% препаратов из списка стратегически значимых и жизненно необходимых должно быть локализовано на территории страны. Речь идет о полном цикле создания лекарств – от синтеза субстанций до готовой лекарственной формы. Российские фармкомпании шагают семимильными шагами в этом направлении, они давно конкурентоспособны.

С целью реализации программы импортоопережения компанией BIOCAD создан научно-исследовательский центр, развивающий компетенции в молекулярной биологии, биоинформатике и геномике. В настоящее время более 400 сотрудников компании вовлечены в процессы разработки препаратов. Средний возраст сотрудников R&D подразделений компании - 28 лет. Все стадии разработки лекарственных препаратов осуществляются компанией самостоятельно на территории России.

Генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов провел Президентам экскурсию по ключевым научным отделам и лабораториям. В том числе, по отделам разработки антител и аналитических разработок, по лаборатории биологических исследований, биоаналитической лаборатории, отделу разработки биотехнологических процессов, а также по отделу перспективных исследований.

В этих лабораториях разрабатываются революционные препараты для лечения онкологических заболеваний. Новый класс препаратов – моноклональные антитела к так называемым чекпойнт-ингибиторам – позволяет запустить ответ иммунной системы пациента против клеток опухоли. В результате у 30-40% пациентов с метастатическими опухолями различной локализации, устойчивыми к любым режимам химиотерапии, удается достичь длительного ответа на лечение, ранее немыслимых показателей выживаемости. BIOCAD завершил разработку собственного оригинального препарата моноклонального антитела против антигена PD-1, который не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам. В настоящее время первые пациенты получают лечение данным препаратом в рамках клинических исследований.

Кроме того, в настоящее время BIOCAD проводит клинические исследования 2 фазы инновационного препарата на основе моноклонального антитела против интерлейкина-17, предназначенного для лечения аутоиммунных заболеваний, в частности, тяжелых форм псориаза. Препарат по ряду характеристик значительно превосходит первый в классе швейцарский препарат, который только в 2016 г был зарегистрирован в России.

Новый исследовательский лабораторный комплекс отдела перспективных исследований открылся в июне 2016 года. Это новое направление в современной медицине – препараты генной и клеточной терапии, которые способны вылечить заболевания, ранее не поддававшиеся лечению. Среди них - последние стадии рака, наследственные и многие другие заболевания. Цель создания отдела – обеспечение возможности развития в стране медицины будущего.

«Сейчас в стране происходят кардинальные изменения по обеспечению людей отечественными лекарственными препаратами. Благодаря поддержке Минздрава, Минпромторга, Минэкономразвития в России появились сверхтехнологичные отечественные препараты. Мы можем абсолютно спокойно составить достойную конкуренцию зарубежным коллегам. По качеству и технологиям наши научно-исследовательские и производственные мощности ничуть не уступают западным. А некоторые из наших лабораторий обеспечивают возможности развития в нашей стране медицины будущего. Россия – страна с мощным научным наследием – просто обязана быть в числе ведущих фармацевтических государств», – рассказал о планах генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

В мире существует лишь несколько компаний, обладающих всей инфраструктурой и компетенциями, необходимыми для разработки наиболее современных классов лекарственных средств – от in silico моделирования и генной инженерии до доклинических исследований. Большинство компаний предпочитает отдавать большую часть исследований на аутсорсинг специализированным сервисным компаниям или приобретать готовые разработки. Полностью интегрированных биотехнологических компаний в мире – не более 10.

Продуктовый портфель компании состоит из 39 лекарственных препаратов, более 10 из которых – биологические. Более 40 продуктов находятся на разных стадиях разработки. В 2016 году компания BIOCAD начала поставки продукции в страны дальнего зарубежья. По итогам года экспорт препаратов компании BIOCAD составил около 3 млн долларов США в денежном выражении.

У BIOCAD заключены дистрибьюторские соглашения с партнерами из более чем 40 стран мира в регионах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, MENAT, включая такие крупные рынки как Аргентина, Колумбия, Венесуэла, Таиланд, Индонезия, Египет, Алжир. Компанией также реализуется ряд соглашений о трансфере технологии производства лекарственных средств, как например, с партнерами из Казахстана и Марокко. Во всех странах запущены процессы регистрации, в результате завершения которых экспорт российских препаратов может составить более 850 млн долларов за пять лет.

Информационная справка

В сентябре 2016 года российская биоитехнологическая компания BIOCAD локализовала в Казахстане производство ритуксимаба, высокотехнологичного препарата на основе моноклональных антител, предназначенного для лечения рака крови. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Карагандинским фармацевтическим комплексом (Казахстан). Сейчас реализован первый этап локализации – вторичная упаковка, когда на производственных мощностях казахского предприятия осуществляется упаковка готовой субстанции из России. В настоящий момент осуществляется более глубокая локализация. Российская компания передает знания и опыт в этой области своим коллегам. Ритуксимаб производства BIOCAD прошел регистрацию в Казахстане и должен стать эффективной и более доступной альтернативой импортному аналогу. Общий объем инвестиций в проект составил 3 млн долларов.

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