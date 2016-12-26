Секретные записи издателя «Петербургского дневника»

Издателю «Петербургского дневника», согласно опубликованным на сайте комитета по печати документам, действительно было выделено не менее 10% от субсидии, предельный размер которой составляет 168,6 млн рублей. Причем целевое назначение – оплата расходов на распространение и мониторинг - как раз совпадает с услугами, оказанными компанией «Экстра-Балт». Финансовые претензии издательского дома «Экстра-Балт» в общей сумме составляли чуть более 2 млн рублей, что вполне укладывается в выделенные средства, и все же ОАО «Петроцентр» не смогло вовремя заплатить по счетам.



Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, однако, нецелевого расходования бюджетных средств в результате проверки ОАО «Петроцентр» не выявил, о чем поспешил сообщить в своем ответе на запрос «Санкт-Петербург.ру» председатель комитета Сергей Серезлеев.



«По действующему законодательству ОАО «Петроцентр» не обязано публично размещать данные о своей финансовой деятельности», - сухо и ясно ответил Серезлеев на вопрос о причинах несвоевременной оплаты услуг «Экстра-Балта». И посоветовал спросить это у руководства информационно-издательского центра правительства Петербурга. Официальный запрос в ОАО «Петроцентр» «Санкт-Петербург.ру», конечно же, отправил – правда на имя того же Серезлеева, который является председателем его совета директоров. Остается надеяться, что в этом статусе господин Серезлеев ответить на вопрос о расходовании субсидии из бюджета сможет.



Директор ОАО «Петроцентр» Людмила Яковлева через секретаря передала, что отказывается комментировать данную ситуацию. Также на официальный запрос «Санкт-Петербург.ру» не ответил комитет имущественных отношений, несмотря на многочисленные обещания прокомментировать ситуацию.

