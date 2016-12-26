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Матвей Кафтаногов
Секретные записи издателя «Петербургского дневника»
Издательство Смольного «Петроцентр» больше года тянуло с оплатой счетов распространителю газеты «Петербургский дневник». Газету распространяют для горожан и, в том числе, на деньги налогоплательщиков – за счет субсидии из бюджета, однако в городском правительстве никаких нарушений не видят.
фото: gov.spb.ru
ОАО «Петроцентр», издатель газеты «Петербургский дневник», задолжал более 2 млн рублей бюджетных денег подрядчику за распространение газеты и мониторинг откликов аудитории. В конце ноября 2016 года подрядчик - издательский дом «Экстра-Балт», возглавляемый Олегом Третьяковым, обратился с тремя исками общей суммой более двух млн рублей в арбитражный суд Петербурга. Ответчиком в суде выступил информационно-издательский центр правительства - «Петроцентр».
ОАО «Петроцентр» было создано 30 мая 2007 года на основании распоряжения комитета по управлению городским имуществом. До 2007 года организация была государственным унитарным предприятием. Сегодня ОАО «Петроцентр» получает существенную поддержку из средств местного бюджета, а учредителем организации выступает комитет имущественных отношений (глава КИО - Александр Семчуков). «Петроцентр» является учредителем, редакцией и издателем официальных СМИ Смольного - газеты «Петербургский дневник», газеты «Петербургская фотохроника», журнала «Государственный заказ Санкт-Петербурга». А также издателем «Информационного бюллетеня Администрации Санкт-Петербурга» и «Вестника Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». За деятельностью организации следит комитет по печати и взаимодействию со СМИ. С 2013 году директором организации является Людмила Яковлева.
Между издательским домом «Экстра-Балт» и ОАО «Петроцентр» в 2014 и 2015 годах были заключены договоры оказания услуг по двум направлениям: «Экстра-Балт» распространяет печатную продукцию ОАО «Петроцентр», а также анализирует отклики пользователей в социальных сетях. Договоры были заключены в рамках государственного заказа, которые «Экстра-Балт» получила в результате выигрыша тендеров. Это подразумевает, что компания не только смогла сделать самое выгодное предложение, но и доказать свою квалификацию.

То ли Смольный в своих ожиданиях в рамках госконтракта ошибся, то ли распространитель так ловко смог обвести госслужащих вокруг пальца насчет своей безупречной репутации. Однако в сентябре 2016 года ОАО «Петроцентр» расторг договор с ЗАО «Издательский дом «Экстра-Балт» по причине низкого качества услуг. Более того, именно по этой причине заказчик оплатил «Экстра-Балту» не все услуги.
фото: Санкт-Петербург.ру
Издательский дом, в свою очередь, уверен: услуги оказывались своевременно и в полном объеме, однако информационно-издательский центр правительства оплачивал их с существенной задержкой и не полностью покрывал суммы контракта. По договору между организациями от 30 июля 2014 года компания «Экстра-Балт» осуществила распространение 182 тыс. газет «Петербургский дневник», стоимость услуг составила 921 781 рублей 55 копеек. Однако ОАО «Петроцентр» оплатил лишь 121 781 рубль 55 копеек. Причем оплата произошла 23 июня 2016 года. Таким образом, задолженность «Петроцентра» только по одному договору составляет 800 тыс. рублей.
«В судебном порядке мы хотим взыскать не только задолженность по договорам, но и получить проценты за столь длительное ожидание, это около 300 тыс. рублей. Согласно статье 395 гражданского кодекса РФ («Ответственность за неисполнение денежного обязательства») имеем полное право. Вдумайтесь, организация получает целевые субсидии от государства и своевременно не может заплатить. Вот у меня лично возникает вопрос: а не потратил ли «Петроцентр» целевую субсидию не по назначению? Если нет, то почему заплатить не могут?»

Олег Третьяков
управляющий партнер компании «Экстра-Балт»
Издателю «Петербургского дневника», согласно опубликованным на сайте комитета по печати документам, действительно было выделено не менее 10% от субсидии, предельный размер которой составляет 168,6 млн рублей. Причем целевое назначение – оплата расходов на распространение и мониторинг - как раз совпадает с услугами, оказанными компанией «Экстра-Балт». Финансовые претензии издательского дома «Экстра-Балт» в общей сумме составляли чуть более 2 млн рублей, что вполне укладывается в выделенные средства, и все же ОАО «Петроцентр» не смогло вовремя заплатить по счетам.

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, однако, нецелевого расходования бюджетных средств в результате проверки ОАО «Петроцентр» не выявил, о чем поспешил сообщить в своем ответе на запрос «Санкт-Петербург.ру» председатель комитета Сергей Серезлеев.

«По действующему законодательству ОАО «Петроцентр» не обязано публично размещать данные о своей финансовой деятельности», - сухо и ясно ответил Серезлеев на вопрос о причинах несвоевременной оплаты услуг «Экстра-Балта». И посоветовал спросить это у руководства информационно-издательского центра правительства Петербурга. Официальный запрос в ОАО «Петроцентр» «Санкт-Петербург.ру», конечно же, отправил – правда на имя того же Серезлеева, который является председателем его совета директоров. Остается надеяться, что в этом статусе господин Серезлеев ответить на вопрос о расходовании субсидии из бюджета сможет.

Директор ОАО «Петроцентр» Людмила Яковлева через секретаря передала, что отказывается комментировать данную ситуацию. Также на официальный запрос «Санкт-Петербург.ру» не ответил комитет имущественных отношений, несмотря на многочисленные обещания прокомментировать ситуацию.
Председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев. Фото: spbdnevnik.ru
В ответе на запрос от лица комитета по печати Сергей Селезреев все же уточнил, что после расторжения контракта с «Экстра-Балтом» организация провела новый тендер с той же ценой оказания услуг, который выиграло ООО «Альфа-Питер». При этом фактически распространение изданий в сентябре-декабре вновь производит «Экстра-Балт», потому что ООО «Альфа-Питер» решило выступить в роли генерального подрядчика и в качестве субподрядчика обратилась к бывшим партнерам ОАО «Петроцентр».
«Я в курсе происходящего между «Экстра-Балт» и «Петроцентр». Думаю, что это очень странная история, потому что невыплата целевых субсидий — это всегда очень подозрительно. Если честно, то мне всегда деятельность ОАО «Петроцентр» представлялась сомнительной, и теперь мнение об этой организации дополнилось вот таким штрихом. Посмотрим, чем все в итоге закончится, я обязательно буду разбираться в этой истории».

Максим Резник
депутат Законодательного собрания
В начале декабря в арбитражном суде Санкт-Петербурга состоялись два заседания по искам издательского дома «Экстра-Балт» общей суммой более 1 млн рублей. Представители ОАО «Петроцентра» на них не явились, и судья принял решение полностью удовлетворить оба иска.

А 22 декабря ОАО «Петроцентр» неожиданно погасил все свои долги перед ОАО «Экстра-Балт». Олег Третьяков объяснил неожиданное закрытие долгов тем, что господин Серезлеев намерен оставить должность председателя комитета по печати и перебраться в Москву. Он также сообщил, что «Экстра-Балт» в ближайшее время не будет принимать участие в тендерах «Петроцентра» из-за отрицательного опыта.
Эта конкретная история закончилась без многочисленных судебных решений и прений, но для потенциальных партнеров ОАО «Петроцентр» несет не самые приятные выводы: организация вовремя не смогла заплатить даже с учетом бюджетной субсидии, а объяснить, что помешало ей использовать деньги налогоплательщиков своевременно, не захотела.
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