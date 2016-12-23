Ученые нашли еще одну причину аллергии и астмы

У мышей с нарушением отхождения слизи развивалась более сильная аллергическая воспалительная реакция дыхательных путей, чем у животных с жидкой слизью. Частицы аллергенов, попадавшие из окружающей среды, дольше задерживались в дыхательных путях, они в достаточной мере не очищались с помощью ресничек. Таким образом, аллергическая реакция не была следствием нарушения в работе иммунной системы, но обусловливалась генетическим дефектом функционирования слизистых оболочек.В ответ на полученные данные ученые нашли средство смягчить аллергическую реакцию. Для этого нужно обеспечить достаточное увлажнение слизистой оболочки дыхательных путей, например, с помощью ингаляции амилорида.