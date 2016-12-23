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23 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые нашли еще одну причину аллергии и астмы
Фактором риска аллергических заболеваний являются слишком сухие слизистые оболочки.
На основе экспериментов с животными ученым из Центра международных исследований легких в Хайдельберге удалось выяснить еще одну причину аллергии и астмы. Они изучали аллергические реакции у мышей с генетически обусловленной повышенной сухостью слизистых оболочек. Об этом сообщает MedikForum со ссылкой на журнал Allergy and Clinical Immunology.
У мышей с нарушением отхождения слизи развивалась более сильная аллергическая воспалительная реакция дыхательных путей, чем у животных с жидкой слизью. Частицы аллергенов, попадавшие из окружающей среды, дольше задерживались в дыхательных путях, они в достаточной мере не очищались с помощью ресничек. Таким образом, аллергическая реакция не была следствием нарушения в работе иммунной системы, но обусловливалась генетическим дефектом функционирования слизистых оболочек.

В ответ на полученные данные ученые нашли средство смягчить аллергическую реакцию. Для этого нужно обеспечить достаточное увлажнение слизистой оболочки дыхательных путей, например, с помощью ингаляции амилорида.

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