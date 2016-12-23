Ученые нашли еще одну причину аллергии и астмы

У мышей с нарушением отхождения слизи развивалась более сильная аллергическая воспалительная реакция дыхательных путей, чем у животных с жидкой слизью. Частицы аллергенов, попадавшие из окружающей среды, дольше задерживались в дыхательных путях, они в достаточной мере не очищались с помощью ресничек. Таким образом, аллергическая реакция не была следствием нарушения в работе иммунной системы, но обусловливалась генетическим дефектом функционирования слизистых оболочек.
В ответ на полученные данные ученые нашли средство смягчить аллергическую реакцию. Для этого нужно обеспечить достаточное увлажнение слизистой оболочки дыхательных путей, например, с помощью ингаляции амилорида.