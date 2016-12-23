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23 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые создали искусственную кожу, риск отторжения которой минимален
Кожа из микроскопических морских водорослей способна самостоятельно обогащаться кислородом за счет фотосинтеза.
Недостаток современных типов искусственной кожи в том, что она не содержит кровеносных сосудов, необходимых для обогащения ткани кислородом, и это приводит к дальнейшему отторжению импланта. Когда материал имплантируется в тело пациента, кровеносные сосуды в нем, как правило, не сформированы, и кровь в орган не поступает. Так что главная проблема трансплантации - обогатить искусственную кожу кислородом на время образования новых сосудов.
Биолог Томас Эгана из Института биологической инженерии католического университета Сантьяго (Чили) изобрел искусственную кожу, основным материалом для которой послужили экстракты микроскопических морских водорослей, передает РИА АМИ. Таким образом искусственная кожа сама может обогащаться кислородом за счет фотосинтеза.

Основные исследования были направлены на поиск методов внедрения микроводорослей в различные типы материалов, которые могут использоваться в качестве искусственной кожи. Таким образом, медики будут иметь материал, который наряду с искусственными компонентами будет состоять из живой ткани, производящей кислород и необходимые вещества.

Согласно прогнозам, водоросли на искусственной коже погибнут за десять дней, в течение которых ткань успеет покрыться сетью молодых кровеносных сосудов и начнет снабжаться кислородом обычным способом. По мнению Эганы, данную методику можно будет использовать при лечении открытых ран, хронических язв, опухолей, а в ряде случаев искусственная кожа поможет избежать ампутации. Испытания зеленой искусственной кожи, проведенные на животных, оказались успешными, и в следующем году исследователи намерены начать эксперименты на людях в условиях клиник и стационаров.


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