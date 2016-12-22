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22 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Лечение ВИЧ-инфекции у детей может стать обязательным
Совет при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере предложил внести в законодательство поправки, предусматривающие принудительное лечение детей, больных ВИЧ.
В настоящее время при отказе представителей ребенка от лечения вопрос разбирается на суде, причем на это тратится время, критически необходимое для своевременного начала терапии.
Если изменения в законодательство будут приняты, лечение детей от ВИЧ будет обязательным, а согласия родителей на это не потребуется. Лица, публично призывающие отказаться от терапии, будут привлечены к штрафным санкциям, сообщает РИА АМИ со ссылкой на информационный портал Medkarta.

Кроме того, больные, сознательно заражающие окружающих гепатитом, или туберкулезом будут подвергаться уголовной ответственности.

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