Лечение ВИЧ-инфекции у детей может стать обязательным

Если изменения в законодательство будут приняты, лечение детей от ВИЧ будет обязательным, а согласия родителей на это не потребуется. Лица, публично призывающие отказаться от терапии, будут привлечены к штрафным санкциям, сообщает РИА АМИ со ссылкой на информационный портал Medkarta.Кроме того, больные, сознательно заражающие окружающих гепатитом, или туберкулезом будут подвергаться уголовной ответственности.