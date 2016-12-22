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22 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Запуск пилотного проекта по маркировке лекарств стартует в марте
Систему автоматизированного контроля за оборотом лекарств в аптеках изначально планировалось ввести 1 января 2017 года.
Пилотный проект по электронной маркировке упаковок лекарств должен был стартовать 1 января 2017 года. Маркировку планируется нанести на 5,5 млрд упаковок лекарств, после чего процесс будет стандартизирован. Однако заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева на заседании Совета Федерации заявила, что такая система в тестовом режиме заработает с марта 2017 года, сообщает ТАСС.
С 2018 года эта система должна быть распространена на лекарства из списка жизненно важных (ЖНВЛП). Полностью система заработает через три года. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, лекарства будут маркировать двумерным QR-кодом, который не повлияет на их стоимость, но будет обеспечивать защиту от контрафактной, контрабандной продукции.

Маркировка лекарств позволит каждому россиянину убедиться в подлинности препарата. Речь идет в том числе о проверке сроков годности, условий хранения препаратов через создание электронной базы данных и нанесения на упаковку лекарств кодов. С их помощью покупатель сможет проверить подлинность препарата, который он купил.

Стоимость внедрения системы оценивается более чем в 15 млрд рублей.


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