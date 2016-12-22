Запуск пилотного проекта по маркировке лекарств стартует в марте

Пилотный проект по электронной маркировке упаковок лекарств должен был стартовать 1 января 2017 года. Маркировку планируется нанести на 5,5 млрд упаковок лекарств, после чего процесс будет стандартизирован. Однако заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева на заседании Совета Федерации заявила, что такая система в тестовом режиме заработает с марта 2017 года, сообщает ТАСС.