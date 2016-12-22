Запуск пилотного проекта по маркировке лекарств стартует в марте

С 2018 года эта система должна быть распространена на лекарства из списка жизненно важных (ЖНВЛП). Полностью система заработает через три года. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, лекарства будут маркировать
двумерным QR-кодом, который не повлияет на их стоимость, но будет обеспечивать защиту от контрафактной, контрабандной продукции.
Маркировка лекарств позволит каждому россиянину убедиться в подлинности препарата. Речь идет в том числе о проверке сроков годности, условий хранения препаратов через создание электронной базы данных и нанесения на упаковку лекарств кодов. С их помощью покупатель сможет проверить подлинность препарата, который он купил.
Стоимость внедрения системы оценивается более чем в 15 млрд рублей.