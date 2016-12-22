Петербуржцы выбрали поликлиники и диспансеры с самым лучшим обслуживанием

В течение года они заполняли электронные и бумажные анкеты на сайте Минздрава и комитета по здравоохранению, где ставили медучреждениям баллы за оказанную медпомощь — за доступность и комфортность условий предоставления медицинских услуг, за время их ожидания, за доброжелательность, вежливость и компетентность медперсонала, за удовлетворенность оказанными медуслугами. Также в оценке учитывалась открытость и доступность информации о медицинской организации.Лучшей среди амбулаторных учреждений по итогам независимой оценки стала Городская поликлиника № 86, набравшая 72,4 из 73 возможных баллов. Также в ТОП-10 лучших амбулаторных учреждений вошли:- Городская поликлиника № 6 (71,5);- Врачебно-физкультурный диспансер № 3 (70);- ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» (69);- ООО «Азбука Здоровья» (68,5);- Детская городская поликлиника № 67 (67);- Стоматологическая поликлиника № 30 (67);- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (67);- Поликлиника городская стоматологическая № 21 (66,7);- Противотуберкулезный диспансер № 16 (66,5).Наименьшее количество баллов среди поликлиник и диспансеров города набрали Детская городская поликлиника № 35, Детская городская поликлиника № 8 и Женская консультация № 22 - они получили всего по 10 баллов. Кроме них, в последней десятке рейтинга оказались:- Городская поликлиника № 21 (10,4);- Городская поликлиника № 44 (10,4);- ЗАО «Поликлинический комплекс» (10,4);- Городская поликлиника № 32 (10,8);- Детская городская поликлиника № 62 (11,7);- Городская поликлиника № 52 (11,8);- Городская поликлиника № 88 (11,9);- Городская поликлиника № 14 (12,3).Кроме амбулаторной, в этом году оценивалась также медпомощь в стационарных условиях. Правда, в этом разделе рейтинга участвовали всего два медучреждения - Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический), который получил 29,4 балла из 75 возможных, и Городской клинический онкологический диспансер (9,8).По результатам независимой оценки Общественный совет комитета по здравоохранению направил председателю комздрава предложения по улучшению качества работы каждой конкретной клиники — участника рейтинга. С общими итогами можно познакомиться на сайте городского комитета по здравоохранению.