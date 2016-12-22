  • 22 Декабрь 2016
USD 23.12.2016 60.8641 -0.2451
USD ММВБ 18:17 60.89490  
EUR 23.12.2016 63.5604 -0.0482
EUR ММВБ 18:17 63.6140  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00
Шойгу: Спецстрой России упразднен В Москве скончался внук Иосифа Сталина После обысков в банке "Советский" пять человек доставили в ГСУ ГУ МВД В Кремле прокомментировали решение Навального баллотироваться в президенты
22 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Петербуржцы выбрали поликлиники и диспансеры с самым лучшим обслуживанием
Опубликованы результаты независимой оценки качества работы медучреждений города. В этом году пациенты могли оценить полученную медпомощь в 200 петербургских поликлиниках и диспансерах.
Общественный совет комитета по здравоохранению Петербурга подвел итоги ежегодной независимой оценки качества оказания услуг в медучреждениях города, участвующих в реализации Территориальной программы госгарантий бесплатной медпомощи, сообщает «Доктор Питер». В этом году пациенты могли оценить работу 200 амбулаторных учреждений — детских и взрослых поликлиник и диспансеров.
В течение года они заполняли электронные и бумажные анкеты на сайте Минздрава и комитета по здравоохранению, где ставили медучреждениям баллы за оказанную медпомощь — за доступность и комфортность условий предоставления медицинских услуг, за время их ожидания, за доброжелательность, вежливость и компетентность медперсонала, за удовлетворенность оказанными медуслугами. Также в оценке учитывалась открытость и доступность информации о медицинской организации.

Лучшей среди амбулаторных учреждений по итогам независимой оценки стала Городская поликлиника № 86, набравшая 72,4 из 73 возможных баллов. Также в ТОП-10 лучших амбулаторных учреждений вошли:

- Городская поликлиника № 6 (71,5);

- Врачебно-физкультурный диспансер № 3 (70);

- ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» (69);

- ООО «Азбука Здоровья» (68,5);

- Детская городская поликлиника № 67 (67);

- Стоматологическая поликлиника № 30 (67);

- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (67);

- Поликлиника городская стоматологическая № 21 (66,7);

- Противотуберкулезный диспансер № 16 (66,5).

Наименьшее количество баллов среди поликлиник и диспансеров города набрали Детская городская поликлиника № 35, Детская городская поликлиника № 8 и Женская консультация № 22 - они получили всего по 10 баллов. Кроме них, в последней десятке рейтинга оказались:

- Городская поликлиника № 21 (10,4);

- Городская поликлиника № 44 (10,4);

- ЗАО «Поликлинический комплекс» (10,4);

- Городская поликлиника № 32 (10,8);

- Детская городская поликлиника № 62 (11,7);

- Городская поликлиника № 52 (11,8);

- Городская поликлиника № 88 (11,9);

- Городская поликлиника № 14 (12,3).

Кроме амбулаторной, в этом году оценивалась также медпомощь в стационарных условиях. Правда, в этом разделе рейтинга участвовали всего два медучреждения - Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический), который получил 29,4 балла из 75 возможных, и Городской клинический онкологический диспансер (9,8).

По результатам независимой оценки Общественный совет комитета по здравоохранению направил председателю комздрава предложения по улучшению качества работы каждой конкретной клиники — участника рейтинга. С общими итогами можно познакомиться на сайте городского комитета по здравоохранению.


В Петербурге появилось граффити с Мединским в шапочке из фольги "Невский экспресс" опоздает в Петербург на два часа ЗакС поддержал идею передать полигон "Красный Бор" в федеральное ведение Дворцовый и Троицкий мосты перекроют из-за фейерверков
Минкультуры расторгло контракт со "СтройСоюз СВ" на строительство новой сцены МДТ Рядом с Моторолой появился граффити-портрет Героя России Прохоренко На новогодние праздники в Петербурге обещают мокрый снег с дождем Петербуржцы выбрали поликлиники и диспансеры с лучшим обслуживанием
СК и Счетную палату просят проверить расходование средств на полигон "Красный Бор" В Каменке достроили два дома проблемной компании «СУ-155» Смольный решил подвести к «Лахта центру» электричку и подземный переход Бесплатные экскурсии по парадным Петербурга пройдут в январе

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой