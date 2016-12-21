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21 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые смогли заглянуть внутрь живого вируса ВИЧ
Впервые получено изображение оболочки генома вируса иммунодефицита человека с разрешением 1 нм
В журнале Science опубликовано изображение белковой оболочки в форме кегля, защищающей наследственный материал вирус ВИЧ. Это стало возможным благодаря ученым из университетской больницы Хайдельберга и расположенной в том же немецком городе Европейской лаборатории молекулярной биологии, medikforum.ru.
Для получения изображения из неповрежденного вируса использовался метод криоэлектронной томографии в сочетании компьютерным анализом. На прилагаемом изображении можно видеть коническую капсиду в зеленом и красном цветах. Капсида вируса состоит из более 1000 копий белка CA. Зеленая плоскость сложена из колец, состоящих из 6 копий белка. Небольшое число красных колец, состоящих из 5 копий, обеспечивает возможность оболочке сворачиваться в конус.

Знание о строении вируса, возможно, поможет найти лучшее средство для борьбы с ним.

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