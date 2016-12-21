Ученые смогли заглянуть внутрь живого вируса ВИЧ

Для получения изображения из неповрежденного вируса использовался метод криоэлектронной томографии в сочетании компьютерным анализом. На прилагаемом изображении можно видеть коническую капсиду в зеленом и красном цветах. Капсида вируса состоит из более 1000 копий белка CA. Зеленая плоскость сложена из колец, состоящих из 6 копий белка. Небольшое число красных колец, состоящих из 5 копий, обеспечивает возможность оболочке сворачиваться в конус.Знание о строении вируса, возможно, поможет найти лучшее средство для борьбы с ним.