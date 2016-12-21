Ученые обнаружили, что антиретровирусные препараты могут нарушить работу мозга

Прием этих препаратов, по данным исследователей, вызывает повышение уровня фермента BACE1, расщепляющего белок-предшественник амилоида. Это происходит потому, что некоторые ингибиторы протеазы, которые, кстати, относятся к числу наиболее эффективных средств против ВИЧ, способствовали образованию бета-амилоидного белка, связанного с деменцией. Подавление же активности этого фермента защищало клетки мозга человека и грызунов от повреждений, передает РИА АМИ.