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21 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые обнаружили, что антиретровирусные препараты могут нарушить работу мозга
Ученые из Университета Пенсильвании пришли к выводу, что прием некоторых препаратов в процессе терапии ВИЧ-инфекции может привести к забывчивости, спутанности сознания и изменениям в поведении.
Прием этих препаратов, по данным исследователей, вызывает повышение уровня фермента BACE1, расщепляющего белок-предшественник амилоида. Это происходит потому, что некоторые ингибиторы протеазы, которые, кстати, относятся к числу наиболее эффективных средств против ВИЧ, способствовали образованию бета-амилоидного белка, связанного с деменцией. Подавление же активности этого фермента защищало клетки мозга человека и грызунов от повреждений, передает РИА АМИ.
К ингибиторам протеазы относятся такие препараты, как такие как ритонавир и саквинавир. Благодаря данным лекарствам смертность среди ВИЧ-инфицированных снизилась на 50%. Однако, к сожалению, они негативно влияют на центральную нервную систему. Вероятно, открытие ученых поможет людям, принимающим ингибиторы протеазы.
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