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Евгений Рубин
Как не умереть в очередях и поисках медицинской карты: телемедицина – мифы и реальность
Возможно, вы что-то где-то уже слышали о телемедицине, но не сильно поняли, зачем это все нужно.
«Санкт-Петербург.ру» решил сделать это за вас и разобрался, чем полезен доктор по интернету.
Фото: pixabay.com
В 2018 году, согласно статистике, три четверти жителей Петербурга переболели гриппом и ОРВИ без больничного, потому что обратиться к врачу стало настоящей проблемой. Начинается все с бесконечных пробок, а заканчивается бескрайней очередью в кабинет и толпой заболевших, которые ежеминутное перезаражают друг друга микробами. Но технологии не стоят на месте, а главное – успешно работают в том числе и в России. Речь идет о таинственной для многих телемедицине. «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как это работает, на примере сервиса SmartMed от МТС и сети федеральных клиник МЕДСИ.
Фото: pixabay.com
Меня будет лечить телевизор?
Всемирная организация здравоохранения разрабатывает проект создания глобальной телемедицинской сети. Многие страны развивают удаленное лечение, проведение видеоконференций и операций в режиме реального времени
Про телемедицину ходит немало мифов. Самый популярный из них заключается в том, что врач на онлайн-консультации якобы не несет никакой ответственности, если, например, назначит неправильное лечение, и пациент пострадает. На самом деле специалист несет точно такую же юридическую ответственность за лечение, как и при очном приеме.

Некоторые считают, что это лечение по телевизору из-за наличия приставки «теле». К телевизору телемедицина отношения не имеет, а вот к использованию компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией как раз да.

Кто-то думает, что телемедицина и вовсе не нужна, так как есть интернет, форумы, подруги, которые выполняют, как некоторые думают, ту же функцию – поговорить. Телемедицина – это не про «пожаловаться и обсудить», а про консультации профессиональных врачей. Еще есть совершенно обратное мнение, что телемедицина – это сложно и стоит очень больших денег. На деле выходит совсем иначе, телемедицина во многом упрощает жизнь и экономит бюджет.

Различные таинственные отзывы до сих пор можно встретить, потому что телемедицина для России – понятие относительно новое, к которому многие пока что относятся с подозрением. В мировой же практике она успешно применяется и пользуется большой популярностью.

В нашей стране уже оформлена законодательная база, которая регламентирует эту новую сферу лечения. Еще в 2017 году Государственная Дума приняла закон о телемедицине, который вступил в силу с 1 января 2018 года, а с началом этого года электронные рецепты стали официальным документом. Рынок телемедицинских услуг постоянно расширяется, и все больше людей пользуется новым видом лечения и доверяют здоровье близких современным технологиям.
Фото: pixabay.com
Какие плюсы у телемедицины?
МТС совместно с сетью многопрофильных клиник МЕДСИ разработали мобильное приложение SmartMed. Оно доступно для смартфонов на iOS и Android, постоянно обновляется и расширяет возможности лечения без ходьбы по врачам. Зарегистрироваться в SmartMed может любой россиянин, вне зависимости от места нахождения. На данный момент приложение имеет более 50 тыс. скачиваний только в магазине Google Play.
Рейтинги в обоих системах выше четырех звезд, много положительных отзывов о работе и удобстве, активная обратная связь с разработчиками.
В приложении SmartMed можно выбрать врачей более 40 разных специальностей, доступны как семейные врачи, терапевты и хирурги, так и редкие специалисты, такие как гематолог, аллерголог-иммунолог, флеболог и репродуктолог.
Можно быстро и удобно получить консультацию у многих врачей без необходимости ездить в клинику. А если требуется помощь сразу нескольких специалистов, то экономия времени увеличивается в разы.
Наверное, один из главных плюсов телемедицины – это скорость. Во время сезонных эпидемий помощь через приложение придет значительно быстрее, чем обычный врач. При необходимости срочной онлайн-консультации дежурные педиатр, терапевт и кардиолог отвечают в течение нескольких минут в будние дни с 08:00 до 21:00 по московскому времени.
Еще один пункт в пользу телемедицины: данные, которые не теряются. Вся хронология обращений, история болезни, рекомендации по лечению, результаты анализов и их расшифровка хранится в защищенных облачных хранилищах компании МТС и доступны в любой момент. Никаких тебе «мы не можем найти вашу карточку» и «почему вы оставили ее у врача, если должны были вернуть в регистратуру».

Кроме того, компания гарантирует защиту медицинских и персональных данных. Также пользователи приложения пишут, что при выборе врача-специалиста вы сможете изучить набор его компетенций, увидеть стаж работы и опыт. Это важный параметр, который чаще всего отсутствует при обычном приеме в клинике.
Фото: pixabay.com
Минусы, наверняка, тоже есть?
И все же нужно трезво понимать, что при всех видимых плюсах телемедицина не станет панацеей, которая спасет в любой момент. По закону, врачи не имеют права на первичной онлайн-консультации ставить диагноз и назначать лечение, это можно сделать только согласно данным анализов и результатам обследований.

Также не все виды исследований могут быть выполнены дистанционно, без очной консультации бывает не обойтись. Например, хирургу необходимо не только взглянуть на место ушиба, но и прощупать его, выявить скрытые гематомы. Зато в мобильном приложении можно расшифровать анализы и получить мнения сразу нескольких специалистов.

Телемедицина экономит время и силы, но ни в коем случае не заменяет очную консультацию у специалиста. Это лишь дополнительный инструмент в уже существующей системе здравоохранения.

Скачать приложение – это пара минут. Зарегистрироваться, подтвердить номер телефона, привязать банковскую карту и заполнить профиль – еще минут десять. Вызвать дежурного врача и дождаться ответа займет еще несколько минут. Самое большее через полчаса вы точно будете знать, что делать с больным ребенком, не вытаскивая его из кровати. Возможно, он просто простудился, и не стоит так сильно беспокоиться из-за температуры, а лекарства найдутся в ближайшей аптеке.


SmartMed = Cмартмед. Приложение SmartMed является частью комплекса медицинских услуг при дистанционном взаимодействии медицинского работника с пациентом (или его законным представителем). Онлайн-консультации – консультации с медицинским работником с применением телемедицинских технологий. Телемедицина – медицинская помощь с применением телемедицинских технологий.
ПАО «МТС». АО «Группа компаний «Медси». Лиц. ЛО-77-016451 от 02.08.2018 г., www.smartmed.pro, www.medsi.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 18+


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