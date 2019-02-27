Как не умереть в очередях и поисках медицинской карты: телемедицина – мифы и реальность

Про телемедицину ходит немало мифов. Самый популярный из них заключается в том, что врач на онлайн-консультации якобы не несет никакой ответственности, если, например, назначит неправильное лечение, и пациент пострадает. На самом деле специалист несет точно такую же юридическую ответственность за лечение, как и при очном приеме.



Некоторые считают, что это лечение по телевизору из-за наличия приставки «теле». К телевизору телемедицина отношения не имеет, а вот к использованию компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией как раз да.



Кто-то думает, что телемедицина и вовсе не нужна, так как есть интернет, форумы, подруги, которые выполняют, как некоторые думают, ту же функцию – поговорить. Телемедицина – это не про «пожаловаться и обсудить», а про консультации профессиональных врачей. Еще есть совершенно обратное мнение, что телемедицина – это сложно и стоит очень больших денег. На деле выходит совсем иначе, телемедицина во многом упрощает жизнь и экономит бюджет.



Различные таинственные отзывы до сих пор можно встретить, потому что телемедицина для России – понятие относительно новое, к которому многие пока что относятся с подозрением. В мировой же практике она успешно применяется и пользуется большой популярностью.



