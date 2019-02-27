Как не умереть в очередях и поисках медицинской карты: телемедицина – мифы и реальность

И все же нужно трезво понимать, что при всех видимых плюсах телемедицина не станет панацеей, которая спасет в любой момент. По закону, врачи не имеют права на первичной онлайн-консультации ставить диагноз и назначать лечение, это можно сделать только согласно данным анализов и результатам обследований.
Также не все виды исследований могут быть выполнены дистанционно, без очной консультации бывает не обойтись. Например, хирургу необходимо не только взглянуть на место ушиба, но и прощупать его, выявить скрытые гематомы. Зато в мобильном приложении можно расшифровать анализы и получить мнения сразу нескольких специалистов.
Телемедицина экономит время и силы, но ни в коем случае не заменяет очную консультацию у специалиста. Это лишь дополнительный инструмент в уже существующей системе здравоохранения.
Скачать приложение – это пара минут. Зарегистрироваться, подтвердить номер телефона, привязать банковскую карту и заполнить профиль – еще минут десять. Вызвать дежурного врача и дождаться ответа займет еще несколько минут. Самое большее через полчаса вы точно будете знать, что делать с больным ребенком, не вытаскивая его из кровати. Возможно, он просто простудился, и не стоит так сильно беспокоиться из-за температуры, а лекарства найдутся в ближайшей аптеке.