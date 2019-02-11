Рассматриваете ли вы другие модели парков, которые не зависят от сезона?



Да, уже в нынешнем году в Санкт-Петербурге мы откроем два первых indoorпарка, которые будут работать круглогодично. Один – в ТРК «Лондон Молл», а второй - в «Мега Дыбенко». И вот это уже становится интереснее, так как больше похоже, по моему мнению, на реальный бизнес.



Вообще поиск крытой площадки в Петербурге оказался довольно увлекательным занятием. Представляете, сколько там требований? Здесь нам, конечно, помогал и Ханс, который сейчас строит крытый парк площадью 3500 кв.м. в Норвегии. Меня этот процесс очень увлек, ведь это была совершенно новая ниша. Мы смотрели, в первую очередь, на юг города, так как здесь низкая доступность веревочных парков. Изучили множество площадок – на территории бывших промзон, или отдельно стоящие здания. Но пришли к выводу, что идеальным партнером в таком проекте может выступить уже действующий крупный торгово-развлекательный комплекс. Планируем, что оба объекта будут открыты в мае, возможно, 17-го числа – в День Конституции Норвегии. И по уже сложившейся традиции на торжественные мероприятия по случаю запуска новых проектов пригласим генерального консула Норвегии в Петербурге.



Еще один веревочный парк, но уже на открытом воздухе, в нынешнем году мы запустим в подмосковной Барвихе. В этом же районе даем старту очередному новому направлению нашего холдинга - открываем проект Нетпарк. Это некий прообраз веревочного парка для малышей. Здесь на определенном расстоянии от земли к деревьям будут прикреплены маленькие домики, между которыми натянуты тоннели из сетки. А рядом разместится современная детская площадка. Думаю, это станет очень полезной территорией развития детей, и ее успех вселит в нас уверенность, что такие проекты можно открывать и дальше.



Что дальше? Вам еще не тесно в России?



Сама индустрия веревочных парков, о чем я уже говорил, находится только на старте своего развития. Даже ее имидж еще не сформирован окончательно. Многие представляют веревочные парки исключительно как развлечение для детей. Но наш опыт показывает, что это не так. Сейчас соотношение детей и взрослых в том же «Орехе» примерно 50/50, хотя еще совсем недавно большинство было за молодым поколением.



Что касается планов, то можно, конечно, открывать небольшие площадки внутри каких-то зданий. Но, конечно, намного привлекательнее и сложнее для любого посетителя проходить трассы на открытом воздухе. И, по нашему мнению, эти проекты интересны для любого города-миллионника. Да, мы готовы продавать франшизы и строить парки в этих мегаполисах. Но наша компания смотрит и на зарубежные рынки. Сейчас ведется изучение возможностей по открытию парков под брендом NorwayParkв странах Европы и Азии. Хотя некоторые зарубежные проекты мы уже реализовали – в частности, услуги по дизайну и проектированию для норвежских партнеров.







