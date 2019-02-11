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Веревочный парк
Александра Терентьева
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Непал-Норвегия-Россия: история сети веревочных парков из Петербурга

Александр Терентьев из идеи, которую он не считал бизнесом, за 7 лет создал масштабную сеть веревочных парков в России. Сегодня холдинг NorwayParkприносит ежегодно сотни миллионов рублей дохода, а его деятельность не ограничивается только управлением веревочными парками, ведь он формирует имидж индустрии и помогает ей качественно развиваться. Но обо всем по порядку.

Вас можно назвать родоначальником сферы веревочных парков в России. Расскажите, как вы пришли к идее развития такого бизнеса?

Когда мы начинали первый проект, то он для меня не был даже бизнесом. Идея зародилась за несколько тысяч километров от Санкт-Петербурга, где во время путешествия встретились два человека, живущие, правда, в Северной Европе. Как так получилось?

Я люблю активный отдых, участвовал в ралли «Шелковый путь», часто посещаю горы Непала. Именно там, в одном из походов, я встретил норвежца Ханса Кристиана Уилсона – собственника крупнейшей сети веревочных парков в Норвегии Hoyt&Lavt(сегодня она насчитывает 16 объектов). Он тоже любитель экстрима – участвовал в соревнованиях по триатлону IronMan, где попадал в топ-20, повторял путь Амундсена. Кроме того, Ханс сертифицированный гид по швейцарским Альпам. Через несколько лет, когда наше партнерство переросло в дружбу, мы с ним ходили на Монблан.
фото: Олег Семенов Olegsemenov.com
Тогда – в 2010 году– Ханс рассказал мне, какой успех имеют веревочные парки в Норвегии, и был удивлен, что в России этот сегмент совершенно не развит, хотя все предпосылки для этого есть. Он был готов развиваться в нашей стране, но его смущало то, что иностранному бизнесу всегда сложно адаптироваться в России, где нужен надежный местный партнер. Хансу повезло – он не только заразил меня идеей веревочного парка, но и встретил того, у кого в Ленобласти был земельный участок, полностью подходящий под этот проект. Я принял его приглашение стать партнером в России. В общем, из встречи двух немного сумасшедших людей и выросла наша сеть.

Первый парк «Орех» в Приозерском районе Ленобласти был открыт в 2011 году. Следующего пришлось ждать 4 года. Почему?

За этот период мы создали работающую модель, которая может масштабироваться в любом регионе России. У нас эксклюзивные права в стране на построение сети под норвежским брендом. Ханс полностью мне доверяет, у него больше 50% в нашем бизнесе, инвестиции идут как с его стороны, так и с моей. Все технологии, которые работают в Норвегии, в течение этого времени были адаптированы в России. Каждый наш сотрудник проходит обучение у норвежских специалистов. Если говорить про «Орех», то мы очень тщательно подходили (и подходим) к построению каждой трассы. На начальном этапе трасс было 6. В этом году уже будет 11. В таких проектах важны каждые мелочи, мы не экономим на качестве, – начиная от материалов, которые закупаем у проверенных в Европе поставщиков из Франции и Швейцарии, а не у кого попало в Китае, до вопросов экологии и техники безопасности.

Мне самому интересен каждый элемент, который создается в парке. Я вообще живу недалеко от «Ореха», часто наблюдаю за тем, как проходят трассы наши посетители. Получаю обратную связь прямо на месте событий, которой, конечно, делюсь с управляющей командой холдинга.
Самой индустрии веревочных парков в России нет еще и 10-ти лет, она только формируется. Так как мы на передовых ролях, то, конечно, наш опыт важен для эффективного развития этого сегмента. Например, несколько лет назад мы активно участвовали в подготовке ГОСТ «Безопасность веревочных парков», где прописаны требования по проектированию, монтажу и эксплуатации этих объектов.

Сегодня «Орех» уже стал прибыльным бизнесом?

Как я уже говорил, на старте я даже и не думал, что буду получать здесь огромную прибыль. Как мог поступить любой собственник земельного участка в области, расположенного вблизи водоемов? Вырубить лес и застроить его недвижимостью, верно? А для меня тогда это был интересный новый опыт в жизни, реализация которого даст жителям и гостям региона возможность попробовать что-то новое, разнообразить досуг. Так и получилось. В прошлом сезоне ежемесячно «Орех» посещало 30-35 тысяч человек. Это огромная цифра, учитывая, что мы находимся в 70 км от Санкт-Петербурга. Но масштаб проекта притягивает людей, а каждый десятый посетитель – вообще иностранный турист.

Инвестиции в создание парка окупились за три года. Когда мы вышли в плюс, то не захотели расслабляться, и приняли решение инвестировать в дальнейшее развитие. Во-первых, в расширение самого «Ореха» - новые трассы, дополнительная инфраструктура. Сейчас это самый большой и посещаемый парк нашей сети. Во-вторых, мы уже были готовы создавать сеть парков. Начали со знакомого нам региона. В 2015 году был открыт второй парк – на Елагином острове. В отличие от «Ореха», он проще и больше рассчитан на детей. Затем через год появился парк «Окуневая» в Выборгском районе Ленобласти. Все парки мы создаем по дизайну и идеям, которые утверждены со стороны норвежских партнеров.
В это же время мы решили, что пора выходить со своей моделью в другие регионы страны. Стоял вопрос – развивать это как самостоятельные проекты или продавать франшизы. В итоге получился микст. Какие-то проекты уже открыты по франшизе, а в некоторых у нас есть доля. Подобная модель развития привела к тому, что логичным было открытие в нашем холдинге направления строительства. Продавая франшизу, мы оставляем за собой право на самостоятельное создание всего парка. И это логично, так как за нами 7-летний опыт в России и более, чем 10-летний опыт партнера в Норвегии. Этот вид деятельности уже принес более 100 млн рублей дохода, и мы не привязываем его исключительно к контрактам франшиз. Если кто-то хочет построить собственный веревочный парк, не используя нашу модель, то мы готовы дать ему свои строительные мощности и опытных специалистов.

В каких еще регионах вы открыли веревочные парки?

Сначала мы пошли в соседние регионы на севере, и в 2016 году открыли два парка в Кировске и Петрозаводске. Через год стартовал проект в Московской области – городе Красногорске. А в прошлом году по франшизе открылся веревочный парк в Якутске. Все действующие проекты работают на открытом воздухе, поэтому у них есть сезонность – обычно с апреля по октябрь.

Можете назвать общий объем инвестиций во всем проекты?

Порядка 250 млн рублей. Каждый парк окупается в течение 2-3 лет. Например, парк в Якутске стоил для заказчика 23 млн рублей. Планируется, что в конце сезона 2019 года он уже окупится.

Рассматриваете ли вы другие модели парков, которые не зависят от сезона?

Да, уже в нынешнем году в Санкт-Петербурге мы откроем два первых indoorпарка, которые будут работать круглогодично. Один – в ТРК «Лондон Молл», а второй - в «Мега Дыбенко». И вот это уже становится интереснее, так как больше похоже, по моему мнению, на реальный бизнес.

Вообще поиск крытой площадки в Петербурге оказался довольно увлекательным занятием. Представляете, сколько там требований? Здесь нам, конечно, помогал и Ханс, который сейчас строит крытый парк площадью 3500 кв.м. в Норвегии. Меня этот процесс очень увлек, ведь это была совершенно новая ниша. Мы смотрели, в первую очередь, на юг города, так как здесь низкая доступность веревочных парков. Изучили множество площадок – на территории бывших промзон, или отдельно стоящие здания. Но пришли к выводу, что идеальным партнером в таком проекте может выступить уже действующий крупный торгово-развлекательный комплекс. Планируем, что оба объекта будут открыты в мае, возможно, 17-го числа – в День Конституции Норвегии. И по уже сложившейся традиции на торжественные мероприятия по случаю запуска новых проектов пригласим генерального консула Норвегии в Петербурге.

Еще один веревочный парк, но уже на открытом воздухе, в нынешнем году мы запустим в подмосковной Барвихе. В этом же районе даем старту очередному новому направлению нашего холдинга - открываем проект Нетпарк. Это некий прообраз веревочного парка для малышей. Здесь на определенном расстоянии от земли к деревьям будут прикреплены маленькие домики, между которыми натянуты тоннели из сетки. А рядом разместится современная детская площадка. Думаю, это станет очень полезной территорией развития детей, и ее успех вселит в нас уверенность, что такие проекты можно открывать и дальше.

Что дальше? Вам еще не тесно в России?

Сама индустрия веревочных парков, о чем я уже говорил, находится только на старте своего развития. Даже ее имидж еще не сформирован окончательно. Многие представляют веревочные парки исключительно как развлечение для детей. Но наш опыт показывает, что это не так. Сейчас соотношение детей и взрослых в том же «Орехе» примерно 50/50, хотя еще совсем недавно большинство было за молодым поколением.

Что касается планов, то можно, конечно, открывать небольшие площадки внутри каких-то зданий. Но, конечно, намного привлекательнее и сложнее для любого посетителя проходить трассы на открытом воздухе. И, по нашему мнению, эти проекты интересны для любого города-миллионника. Да, мы готовы продавать франшизы и строить парки в этих мегаполисах. Но наша компания смотрит и на зарубежные рынки. Сейчас ведется изучение возможностей по открытию парков под брендом NorwayParkв странах Европы и Азии. Хотя некоторые зарубежные проекты мы уже реализовали – в частности, услуги по дизайну и проектированию для норвежских партнеров.



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