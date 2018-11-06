  • 6 Ноябрь 2018
USD 05.10.2018 66.2115 +0.7871
USD ММВБ 22:21 66.0783  
EUR 05.10.2018 76.0505 +0.3152
EUR ММВБ 22:21 75.4163  
Нефть($) 06.11.2018 72.00 0.84
Нефть(p) 06.11.2018 4767.23 +111.63
Картина дня: отстранение чиновницы на Урале, Петербург в топ-20 грязных городов Европы и перекрытие трассы «Кола» Госдума приняла законопроект о наказании за вовлечение несовершеннолетних в митинги Белый дом сделал три опечатки на монете в честь встречи Путина и Трампа ФАС оштрафовала Burger King за провокационный слоган «Едал такое» на 100 тыс. рублей
Анна Добровольская
Игорь Савватеев:
Я изменил себя полностью
Студент Дежурного тренера S10.run Игорь Савватеев рассказал свою историю борьбы с лишним весом и травмами, в которой регулярные тренировки под руководством квалифицированного специалиста сыграли далеко не последнюю роль.
Бегом начал заниматься в марте 2016 года, имея при этом солидный багаж в виде 118 кг веса и пагубных привычек: фастфуд, алкоголь и курение. Но все детство провел в секциях: многократный чемпион и призер Саратовской области по каратэ-до и плаванию, после перехода в триатлон – призовые места на местном уровне, чемпионатах России среди юниоров в Пензе, Сочи. Затем, как и у всех: учеба, работа, семья – спорт бросил.

Несколько лет назад случайной наткнулся на Трилайф. Прочитал несколько отчетов. Воодушевился, пару раз вышел на пробежку. Причем бегал быстро, из последних сил, как сейчас я бы сказал – в жестком анаэробе. Учитывая, что бегал в непонятной обуви, так еще и с огромным весом, порвал связку на ноге, чуть не сломал кость. В следующем году из-за травм на бег забил.
Уже просто не представляю жизни без бега. Если не побегаю, день складывается как-то не так
Зимой 2016 года воодушевился снова. Бегал медленно, постепенно повышая нагрузки, но хаотично. В августе 2016-го пробежал полумарафон за 02:15 – еле финишировал. Бегал много и быстро. Каждую тренировку – как последнюю. В итоге сильно заболело колено. Долго лечил, колол уколы, и первую пробежку сделал только спустя четыре месяца.
Осенью наткнулся на сайт S10.run, решил попробовать заниматься по его системе. Выбор пал именно на Дежурного тренера. Хотелось понять, что это вообще такое – работать с тренером. Описал ему свои желания, и мы приступили к подготовке. Бегаю только утром, в 5-6 часов. Двое детей, график ненормированный, все время провожу с семьей. Единственное время, которое я могу посвятить себе, – когда все спят.

Первое, что написал тренер, – это бег с пульсом до 120. Для меня это был настоящий ад. Плевался первые пару недель. Приходилось идти 50 метров и только 10 бежать. И так каждый день. То, что я пробегал за 40 минут, я бежал/шел час. Ужас. Но я примерный ученик, терпел.

Прогресс увидел сразу: пульс нормализовался, начал полноценно бегать. Потом появились длительные – 14 км, 18 км, а потом 20-22 км. Раньше столько я не бегал от слова «совсем». И это все зимой в снег. Сначала боялся, потом втянулся. Иногда в субботу длительную начинал в 4 утра, так как дома нужно было быть в 7, чтобы к 9 отвести сына на тренировку.

Работать с Дежурным тренером очень нравится, живое общение. Спрашиваю – отвечает, а читая мои отчеты и видя тренировки, подбадривает и дает советы. Уже просто не представляю жизни без бега. Если не побегаю, день складывается как-то не так.

За зиму на обычной тренировке по снегу пробежал полумарафон за 1.55, то есть на 20 минут улучшил свое предыдущее достижение. Улучшил свой результат на 10 км: с 49 минут до 45, при этом бежал я в -20°С.
Набрав за зиму отличную форму, схватил простуду. К тренировкам вернулся, полностью не оправившись. Поэтому месяц вылетел. Вернулся на пробежки только в середине апреля, пытался успеть набрать форму к Московскому полумарафону. Форма так тяжело набиралась, никак не получалось выйти на прежний уровень – сильно переживал из-за этого, поэтому пару недель бегал быстрее графика тренера и ровно за неделю до события растянул связку голеностопа.

Тренер популярно мне объяснил, что я сам виноват. Да и сам я это понял. То, что надо было бежать по 05:00, я бежал по 04:30 – 04:40, так еще и в новых кроссовках. Снова выпал. Поэтому теперь только по плану, больше никогда не нарушу график.
В беге у каждого своя мотивация. Кто-то хочет похудеть, кто-то – обогнать всех, кто-то – выиграть спор
В беге у каждого своя мотивация. Кто-то хочет похудеть, кто-то – обогнать всех и каждого, кто-то – выиграть спор и так далее. Я начал бегать «чисто чтобы похудеть», но учитывая, что в детстве занимался бегом, быстро приобщился к пробежкам. Плюс социальная активность, а точнее популяризация бега в интернете, сделала свое дело.
Когда человек начинает заниматься бегом, то он ставит для себя какие-то конкретные цели/задачи. Например, пробежать первые 5 км, потом 10, полумарафон. Ну и апогеем всего этого становится марафон. Сначала марафон кажется чем-то совсем недостижимым, какой-то уж очень далекой, долгосрочной целью. Но с каждым этапом тренировок эта цель становится все ближе и ближе. И в итоге покоряется.

Мотивацией для меня является то, что мои дети видят, как их отец занимается спортом, а не сидит, допустим, с друзьями в питейных заведениях. Что сын, когда подрастет, посмотрит на меня, и я буду для него примером того, что здоровый образ жизни и спорт является неотъемлемой частью самих людей.

Первое время родные относились шутливо: «Зачем тебе все это?» Потом начали опасаться, говоря, что останутся одни кости. Сейчас все поддерживают, даже приходили на марафон болеть в сильный дождь. Коллеги не понимают и не представляют, как это – столько бегать, но относятся с уважением и тоже поддерживают.

Как не пропустить ни одной тренировки за весь период подготовки? Я просто по жизни очень ответственный человек: если что-то обещал, то всегда выполняю. Получается, что в меня верят, ради меня что-то делают: пишут план, корректируют его и т.д., а я пропускаю тренировки, просто потому что хотел, допустим, выспаться, ну или погода плохая. Я так не могу.

Московский марафон я планировал почти год. Точнее планы его пробежать были еще в далеком 2017 году, а целенаправленно начал готовиться с ноября 2017 года, поставив тренера в известность.
Перед Марафоном был целевой старт – Музыкальный полумарафон 26 августа 2018 года. Сильно тревожил желудочно-кишечный тракт, плюс еще за несколько недель до старта заболело горло, и последнюю неделю практически не бегал. Из-за болезни и серьезного лечения я был не в лучшей форме. Утром перед забегом наелся, а учитывая, что я бегаю натощак, не знал, как долго мой желудок может переваривать пищу. Плюс еще перед стартом съел батончик. В итоге очень быстро начал, к 10 км понял, что так точно не добегу. Болел желудок, бок – да все на свете. Тяжесть от того, что ничего не переварилось, жара, ужас. После 10 км начал резко сбавлять – думал, не добегу, но в итоге на морально волевых кое-как добежал. Впечатление осталось не очень приятное.
До марафона оставался месяц. Провели пару длительных по 30 км, в последнюю неделю тренер объявил об окончании подготовки и начала этапа подводки. Дал пару дней отдыха, потом незначительные интервалы. Самочувствие было отличное, желудок начал отпускать, но интервалы как-то откровенно не зашли. Сам не понял почему, бежал как будто из последних сил. Это был первый звоночек.

Ну и крайние интервалы были накануне, в субботу. Даже не интервалы, а небольшие ускорения, которые, как я думал, тоже не зашли, и я уже начал переживать. Вечером перед стартом получил установку – начинать немного медленнее 05:00, но 5 км нужно было бежать строго 25 минут. Тренер предупредил, что после половины дистанции начнутся горки, которые нужно перетерпеть и потом топить на Набережной изо всех сил. Конечно, я, увидев план, немного побоялся такого поворота, но деваться некуда.
День гонки. Утром встал – шок: ливень, ветер, мороз. В общем, все прелести марафона. Пришел в стартовый городок, переоделся, сходил в синенькие кабинки, весь промок, замерз. Хорошо, что взял с собой ветровку и перчатки. Первые километры бегу где-то по 05:10, понимаю, что немного не укладываюсь, но просто боюсь бежать быстрее, ибо впереди еще целый марафон. Поэтому просто бегу и бегу. Вроде все спокойно, пульс невысокий, даже согрелся. На 14 км я пробегал практически возле своего дома, меня встречали жена с детьми – отдал им ветровку и перчатки.

Действительно, после половины дистанции начались затяжные горки, на которых я подумал, что все, начался мой марафон. Но, как ни странно, когда горка заканчивалась, силы откуда-то появлялись, и я спокойно бежал дальше.
Сначала марафон кажется чем-то недостижимым. Но с каждым этапом тренировок эта цель становится все ближе, и в итоге покоряется
Так добежал до 30 км. Самочувствие отличное, понимаю, что сил полно, уступаю придуманному тренером графику, но бежится легко и хорошо, поэтому немного начинаю прибавлять. Но опять же боюсь это сделать, так как все говорят, что марафон начинается после 35 км, бегу с опаской.

После 35 км понимаю, что силы-то не кончаются, а марафон мой уже заканчивается. Принимаю верное решение и начинаю топить. Темп вместо пяти минут сразу стал 04:30 на км. Пачками обгоняю людей: кто-то стоит, у кого-то свело ногу, кто-то уже сидит. Мне все равно, я просто бегу. И жду, когда уже закончатся силы. Но километры все шли и шли, а силы не кончались.
Так и добежал, обгоняя народ до финиша. Последний км был самый запоминающийся. В тот момент я понял, что сделал это – пробежал марафон. Наверно, даже так – достиг поставленной цели. Что все мои утренние подъемы, интервалы и длительные были не зря, а самое главное, что мое прекрасное самочувствие во время забега – это плоды работы тренера, который грамотно планировал мой тренировочный процесс.

Вот так с улыбкой на лице я добежал марафон со временем 03:35. На финише увидел массу страдающих бегунов. Мне все было нипочем. Если бы не семья, которая ждала меня в стартовом городке, то, наверное, даже до дома добежал бы легкой трусцой. Тренер дал два дня отдыха и в среду я уже был на пробежке.
Следующей целью хочу быстро пробежать полумарафон, а потом и марафон, конечно же. Хочется где-то за границей попробовать пробежать, но с моей работой это очень тяжело сделать. Буду пытаться! Вот, сам себе новую цель придумал!
Фото: личный архив Игоря Савватеева
Facebook
Twitter
VK
Instagram
© Санкт-Петербург.ру
За неделю из рек и каналов Петербурга выловили 109 кг опасных отходов Между Петербургом и Карелией «Ласточки» запустят на месяц раньше Петербургские активисты добились замены металлических дверей старых домов на деревянные (ФОТО) Многодетным семьям Петербурга в 2019 году выплатят 2 млрд рублей
В метро Петербурга объяснили, почему эскалаторы часто ремонтируют Жители Сестрорецка пожаловались на уничтожение пляжа «Офицерский» (ФОТО) Коммунисты устроят шествие и митинг у крейсера «Аврора» вопреки отсутствию разрешения Смольного Между Петербургом и Псковом в новогодние каникулы будут курсировать дополнительные «Ласточки»
«Поменьше работать, побольше зарабатывать»: Аршавин пожелал вернуться в «Зенит» СКА проиграл ЦСКА со счетом 3:1 «Чисто звери»: Шнуров написал стихотворение про изнасилование дознавательницы в Уфе Пятеро «зенитовцев» попали в состав сборной России на матчи с Германией и Швецией

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram