Осенью наткнулся на сайт S10.run
, решил попробовать заниматься по его системе. Выбор пал именно на Дежурного тренера. Хотелось понять, что это вообще такое – работать с тренером. Описал ему свои желания, и мы приступили к подготовке. Бегаю только утром, в 5-6 часов. Двое детей, график ненормированный, все время провожу с семьей. Единственное время, которое я могу посвятить себе, – когда все спят.
Первое, что написал тренер, – это бег с пульсом до 120. Для меня это был настоящий ад. Плевался первые пару недель. Приходилось идти 50 метров и только 10 бежать. И так каждый день. То, что я пробегал за 40 минут, я бежал/шел час. Ужас. Но я примерный ученик, терпел.
Прогресс увидел сразу: пульс нормализовался, начал полноценно бегать. Потом появились длительные – 14 км, 18 км, а потом 20-22 км. Раньше столько я не бегал от слова «совсем». И это все зимой в снег. Сначала боялся, потом втянулся. Иногда в субботу длительную начинал в 4 утра, так как дома нужно было быть в 7, чтобы к 9 отвести сына на тренировку.
Работать с Дежурным тренером очень нравится, живое общение. Спрашиваю – отвечает, а читая мои отчеты и видя тренировки, подбадривает и дает советы. Уже просто не представляю жизни без бега. Если не побегаю, день складывается как-то не так.