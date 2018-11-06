Мотивацией для меня является то, что мои дети видят, как их отец занимается спортом, а не сидит, допустим, с друзьями в питейных заведениях. Что сын, когда подрастет, посмотрит на меня, и я буду для него примером того, что здоровый образ жизни и спорт является неотъемлемой частью самих людей.



Первое время родные относились шутливо: «Зачем тебе все это?» Потом начали опасаться, говоря, что останутся одни кости. Сейчас все поддерживают, даже приходили на марафон болеть в сильный дождь. Коллеги не понимают и не представляют, как это – столько бегать, но относятся с уважением и тоже поддерживают.



Как не пропустить ни одной тренировки за весь период подготовки? Я просто по жизни очень ответственный человек: если что-то обещал, то всегда выполняю. Получается, что в меня верят, ради меня что-то делают: пишут план, корректируют его и т.д., а я пропускаю тренировки, просто потому что хотел, допустим, выспаться, ну или погода плохая. Я так не могу.



Московский марафон я планировал почти год. Точнее планы его пробежать были еще в далеком 2017 году, а целенаправленно начал готовиться с ноября 2017 года, поставив тренера в известность.

