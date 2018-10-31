Татьяна Михайлова: Люблю марафон за его сложность

Я попала к Дежурному тренеру почти случайно. Сидели бегуны однажды в Facebook и спорили вечный спор: может ли Любой Здоровый Человек выбежать марафон из трех часов при правильной методике тренировок. Кроме шуток, так все и было. Я записалась без долгих раздумий. Мне было интересно побыть подопытным кроликом, а по жизненным обстоятельствам тренера у меня в тот момент не было. Хотя положительный опыт работы с тренером уже был. Учиться у знающих людей всегда и в любом деле полезно.



Уже в процессе поняла, что смогу научиться многому ценному. Оказалось, что мне нравится иметь расписание на неделю и план разнообразных тренировок. Иногда этот план меня сдерживает, иногда заставляет сделать чуть больше. Во всем появилась система. Когда я тренировала себя сама, было слишком много гибкости и никакого планирования (я об этом не задумывалась). Работающему человеку сложно следовать жесткому плану тренировок, дела часто мешают. Следовать расписанию в стиле Дежурного тренера, который корректирует твои задания по обстоятельствам, – пожалуй, единственная возможность.

