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Анна Добровольская
Татьяна Михайлова: Люблю марафон за его сложность
Татьяна Михайлова занимается бегом под руководством Дежурного тренера системы S10.run. Она поделилась историей знакомства с сервисом, результатами последних крупных соревнований и размышлениями о пользе бега, не столько физической, сколько психологической. И самое главное: в интервью вы найдете совет Татьяны на случай зомби-апокалипсиса.
Зачем люди бегают марафоны? Каждый за своим. Я люблю решать задачи. Я люблю марафон за его сложность. Не за сложность физическую, а за нетривиальную задачу, которая перед бегуном стоит. Более короткие дистанции требуют физического напряжения: разогнался и терпи 5-10 км. Это трудно, но не интересно. Марафон – другая история. Нельзя бежать быстро, как можешь, – не добежишь. Нельзя слишком расслабляться, иначе потеряешь время и шанс на хороший результат. От старта до финиша – 42 км – нужно пройти с максимальной возможной скоростью, но так, чтобы сил хватило.
Бегун идет по краю пропасти. Нужно пройти как можно ближе к краю, но не упасть в неё
Сколько видео ходит по сети, где марафонцы падают за 100-200 метров до финиша? Твоя задача – не промахнуться ни на 10 км, ни на 100 метров, а если и упасть, то ровно за финишной чертой. На дистанции нужна вода и углеводы, но нужно рассчитать их необходимый минимум. Ошибешься – «забежишь» в гипогликемию, потеряешь время. Марафон на лучшее время – это задача оптимизации. Образно говоря, бегун идет по краю пропасти. Нужно пройти как можно ближе к краю, но не упасть в нее. Решить эту задачку, когда все удается, когда ты правильно подготовился, правильно провел гонку и пробежал с лучшим возможным для себя временем, – это и есть лучшая награда.
Татьяна Михайлова на забеге вокруг озера Эльтон, Волгоградская область
Мой регулярный беговой стаж – чуть больше трех лет, с февраля 2015 года. Пробежки по вечерам сначала вошли в мой образ жизни. Я люблю думать на бегу. Иногда на бегу решаются рабочие задачи, иногда это время для творчества. Иногда обдумываю статьи или заметки. Но главное, бег по вечерам – это способ отдохнуть душой от дневных забот и стресса, очистить голову. Помогает сохранять рассудок.
Как совмещать работу, семью и тренировки? Никак. Приходится ничего не успевать нигде. Это жизнь. Кто говорит иное – у того слишком мало работы, или он лукавит. Волшебных лайфхаков нет. Мы делаем, что можем и как можем, на работе, в семье, на тренировке или на дистанции. Грустно от этой мысли? Можно пойти побегать, и все пройдет. Обещаю.

Сейчас я начала осознанно пытаться совершенствоваться в беге, тренироваться. Но я все же не спортсмен, я условная «домохозяйка», как любят говорить на форумах. Беговые достижения у меня скромные. Мне больше нравится процесс, чем результат. И меня больше радует не лучшее время, которое я могу показать один раз или случайно, а «худшее» время, которое мне точно под силу в любых обстоятельствах.
Я попала к Дежурному тренеру почти случайно. Сидели бегуны однажды в Facebook и спорили вечный спор: может ли Любой Здоровый Человек выбежать марафон из трех часов при правильной методике тренировок. Кроме шуток, так все и было. Я записалась без долгих раздумий. Мне было интересно побыть подопытным кроликом, а по жизненным обстоятельствам тренера у меня в тот момент не было. Хотя положительный опыт работы с тренером уже был. Учиться у знающих людей всегда и в любом деле полезно.

Уже в процессе поняла, что смогу научиться многому ценному. Оказалось, что мне нравится иметь расписание на неделю и план разнообразных тренировок. Иногда этот план меня сдерживает, иногда заставляет сделать чуть больше. Во всем появилась система. Когда я тренировала себя сама, было слишком много гибкости и никакого планирования (я об этом не задумывалась). Работающему человеку сложно следовать жесткому плану тренировок, дела часто мешают. Следовать расписанию в стиле Дежурного тренера, который корректирует твои задания по обстоятельствам, – пожалуй, единственная возможность.
Забег на Эльтоне
Недостаток у Дежурного тренера тоже есть. Как и любое взаимодействие с тренерами онлайн: у удаленного тренера меньше возможностей видеть ученика вживую. Техникой бега, например, заняться трудно. Мне иногда не хватает такого «живого» совета.

В этом году было две большие «беговые задачи», над которыми мы работали с Дежурным тренером. В конце мая я бегала ультрамарафонскую дистанцию – 82 км вокруг соленого озера Эльтон в Волгоградской области. Забег стартует вечером, бегуны бегут всю ночь в свете налобных фонариков и финишируют утром после рассвета. Это очень красивый старт. От старта до финиша ты видишь чистое звездное небо, ночную степь, озеро в лунном свете, закат луны, восход солнца и невероятные пейзажи.
Как совмещать работу, семью и тренировки? Никак. Приходится ничего не успевать нигде. Это жизнь
Это сложный старт для любителя. Лимит времени достаточно жесткий. Не уложишься в 11 часов – в протоколе против твоего имени будет DNF. Чтобы уложиться, нужно держать темп. Темп требуется не очень быстрый, но держать его нужно всю дистанцию, все 82 км, и по неровной дороге, и в темноте, не отдыхать, не останавливаться. Другой задачи на этот старт, кроме уложиться в лимит, у меня не было. Я знала, что и за это придется побороться.
Обычный тренер что сказал бы домохозяйке, которая записалась бежать 82 км по степи ночью? Дежурный вежливо и лаконично ответил в Telegram: «Начинаем готовиться!» И, кажется, глубоко вздохнул. К долгому небыстрому бегу мы с Дежурным и готовились всю весну. Все получилось отлично. В лимит уложилась, это было по силам. Довольна, конечно.
Забег на Эльтоне
Самым сложным во время подготовки к Эльтону были не сами тренировки, а ожидание старта. Когда работаешь над чем-то четыре месяца, начинаешь слишком серьезно относиться к результату, начинаешь нервничать, бояться неудачи, обстоятельств, которые могут помешать выйти на старт. Боишься травмироваться, боишься сделать ошибку в тренировках. Слишком много поставлено на кон, это совсем не «по-домохозяйски». На самом старте любые препятствия кажутся мелочью. Это всего лишь дистанция, ночь, неровная дорога, холодный ветер – ерунда. Главное, что ты наконец-то здесь!
Второй важный забег сезона – Московский марафон в сентябре. Это мой пятый марафон, но первая серьезная попытка пробежать его с лучшим возможным временем, решить эту легендарную оптимизационную задачу. Нет, я пока ее не решила, можно было бы чуть лучше пробежать. Но почти получилось в этот раз.

Утром воскресенья теплый московский сентябрь сменился идеальной беговой погодой: стало прохладно и сыро, но без сильного ветра. Это помогло всем – сколько довольных участников с личными рекордами! Но смена погоды затрудняет решение: какой теперь темп взять? Будет легче, нужно бежать быстрее, но насколько?
Московский марафон, 2018 год
Опыт предыдущих марафонских попыток был очень ценным. Я уже знаю, чего ожидать от дистанции, и помню наизусть все подъемы, спуски и повороты московской трассы. Первую половину дистанции я надеялась, что не бегу слишком быстро. На подъемах и спусках в центре города я пыталась не отстать от темпа. У 30 км на тягунке Тверского бульвара тебя всегда нагоняет страх: ты уже устала, а бежать еще так много, сможешь ли? Хочется замедлиться на всякий случай. И только когда Кремль и храм Христа-Спасителя остаются позади, а из-за зданий «Красного Октября» монструозный Петр I машет тебе свитком в руке, можно больше не бояться и не экономить силы. Уже близко, гони теперь. Не получается? И не должно! Гони, как можешь!
На самом старте любые препятствия кажутся мелочью
Результат для моего уровня отличный получился, лучше, чем я заранее ожидала. Но все же не оптимальный. Не меньше минуты я потеряла из-за быстрой первой половины, неравномерного темпа и неуверенности. Но это опыт и знания. В следующий раз придется бежать лучше. Товарищ Дежурный, мы же решим эту задачку?
Это очень интересно – раз за разом пытаться стать чуть быстрее, чуть лучше, чем вчера. И этих целей хватит на всех, спортсмен ты или «домохозяйка», быстрый ты или медленный. Ведь если наступит зомби-апокалипсис, кто спасется? Тот, кто умеет убегать от зомби! В этой ситуации не обязательно быть самым быстрым, достаточно не быть самым медленным. Вы готовы к зомби-апокалипсису? Нет? Записывайтесь к Дежурному тренеру!
Фото: личный архив Татьяны Михайловой
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