Татьяна Михайлова: Люблю марафон за его сложность

|
Я попала к Дежурному тренеру почти случайно. Сидели бегуны однажды в Facebook и спорили вечный спор: может ли Любой Здоровый Человек выбежать марафон из трех часов при правильной методике тренировок. Кроме шуток, так все и было. Я записалась без долгих раздумий. Мне было интересно побыть подопытным кроликом, а по жизненным обстоятельствам тренера у меня в тот момент не было. Хотя положительный опыт работы с тренером уже был. Учиться у знающих людей всегда и в любом деле полезно.
Уже в процессе поняла, что смогу научиться многому ценному. Оказалось, что мне нравится иметь расписание на неделю и план разнообразных тренировок. Иногда этот план меня сдерживает, иногда заставляет сделать чуть больше. Во всем появилась система. Когда я тренировала себя сама, было слишком много гибкости и никакого планирования (я об этом не задумывалась). Работающему человеку сложно следовать жесткому плану тренировок, дела часто мешают. Следовать расписанию в стиле Дежурного тренера, который корректирует твои задания по обстоятельствам, – пожалуй, единственная возможность.
|В Ленинградском зоопарке новые питомцы: мартышки Бразза, эдипов тамарин, калао и мара (ФОТО)
|В ЗакСе утвердили корректировку бюджета Петербурга на 2018 год с убытком в 35 млрд рублей
|Блюдо 1915 года с монограммой Николая II вернулось в Царское Село
|ЦБ лишил лицензии Международный банк Санкт-Петербурга
|В Петербурге на базе Горного университета появится Международный центр компетенций
|«Давили, сломали, дожали»: тренер СКА про разгром китайского «Куньлуня»
|СПбГУ и Политех попали в рейтинг самых лучших университетов мира
|В Кронштадте ночью загорелся оружейный склад и тир
|В Русском музее начали продавать носки по мотивам русских сказок
|В метро рассказали, почему «Достоевская» работает меньше других станций
|УФАС Петербурга приостановило аукционы на новогоднее оформление города на 38 млн рублей
|В Петербурге завершили работу последние фонтаны