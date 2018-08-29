Вся жизнь – театр, а функция его стремится к бесконечности

– Номинально можно сказать, что я режиссер, так как должен быть кто-то ответственный. По природе своей я не диктатор. Намного интереснее, когда ты не диктуешь, а рождаешь в человеке какую-то мысль. К тому же я по профессии педагог, преподаю в Педагогическом колледже. Сказать, что в нашей команде только один режиссер, а мое слово – закон, нельзя, потому что я приношу идею, и мы в этюдном методе пробуем, как она ложится. Актер может принести свое, сказать: «У меня сейчас вот так». Мы это обрабатываем, трансформируем и пробуем зайти с разных сторон, чтобы все это хорошо работало на спектакль.



Мы вместе рождаем историю, но стараемся идти еще и от актера. Нужно, чтобы роль полностью рождалась и прорастала внутри человека. Чтобы то, что он несет зрителю, не было навязанными режиссером мыслями.



Аврора Петровна, одна из актрис нашего коллектива, например, практически самостоятельно простраивает свою роль. У нас нет режиссерского диктата. Нас всего пятеро (конечно, не пятеро, а шестеро, потому что звукорежиссера нельзя скидывать со счетов), поэтому я могу с каждым поговорить и понять, как человек чувствует и чего он хочет. Потому что даже в ходулях мы все разные: Ваня у нас ходит с закрытыми глазами по лестнице, носит на себе детей; Инна делает только первые шаги.

