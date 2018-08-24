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Автор: Анна Добровольская
Артем Бордовский: Работа на сцене – это большое счастье
В Петербурге 29 августа пройдет закрытие летней серии джазового спектакля «Это Питер, детка!». Одну из ролей в комедии исполняет Артем Бордовский, актер театра, кино и ведущий лучших мероприятий города. О пути от менеджера до актера, лучших проектах, важности взаимодействия с публикой и спектакле «Это Питер, детка!» – в интервью «Санкт-Петербург.ру».

В театре комедии им. Н. П. Акимова с моим участием идет спектакль «Это Питер, детка!». Это спектакль, наполненный джазовой атмосферой, – участие в нем принимает известный джазмен Билли Новик. Летом показ начинается в 23:00, так как все это действие приурочено к белым ночам. Сюжет довольно странный: дело происходит на мосту, где встречаются два человека, – мужчина и женщина. Женщина кажется сумасшедшей, она все время что-то выпытывает у мужчины – писателя по имени Феликс, который на мосту ждет свою любовницу. Финал абсолютно непредсказуем, еще никто не смог предвидеть, чем закончится история.

Я – эксгибиционист. Играю такого персонажа (смеется), который в конце тоже всех удивит. Это комедия, к которой следует относиться как к приятному театральному времяпрепровождению: прийти, выпить бокал вина, послушать хорошую музыку, похохотать, а затем продолжить свой вечер, наслаждаясь ночным Петербургом.
В каких еще проектах вы задействованы сейчас?
Тесно сотрудничаю со школой джаза и мюзикла (продюсерский центр J&M Show), на базе которого созданы такие спектакли, как «Барон Мюнхгаузен» и «Волшебник страны Оз». Работаю с театром Георгия Данелия (советский и российский актер, режиссер, сценарист, который работал над фильмами «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Афоня», «Джентльмены удачи» и другие). Поскольку театр совсем недавно начал свою жизнь, в его репертуаре пока два спектакля – взрослый «Ханума» и детский «Дюймовочка». Театр прогрессирует и развивает свой репертуар. К тому же довольно много и успешно гастролирует: Прибалтика, вся Ленобласть, Москва (в частности на сценах театра Сатиры и театра «Мастерская П. Н. Фоменко»). С «Дюймовочкой» мы недавно выезжали на гастроли в Китай, на остров Хайнань, где отдыхают исключительно русские туристы. Помимо показа для наших, мы познакомили китайского зрителя с современным русским театром, что произвело на них фурор.
"У меня за плечами более сорока кинокартин. Довелось поработать и с Учителем, и с Германом-младшим, и с Краснопольским"
Как давно вы в профессии?
– Более десяти лет. Все началось с государственного драматического театра «Суббота», куда меня пригласили попробовать свои силы и сразу назначили на роль Мити в спектакле «Митина любовь» по Бунину, Филиппа из произведения Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих» и Готтфрида Ленца в «Трех товарищах» Ремарка.

В это же самое время для меня открылись двери в мир кино, у меня за плечами более сорока кинокартин. Довелось поработать и с Алексеем Учителем («Матильда», «Прогулка»), и с Александром Рогожкиным («Особенности национальной охоты»), и с Алексеем Германом-младшим («Довлатов»), и с Владимиром Краснопольским («Вечный зов»).

Моим первым опытом в кино был фильм про летчиков «Перегон» Александра Рогожкина. Далее были такие сериалы, как «Тульский-Токарев» с режиссером Алексеем Мурадовым, «Охотники за головами» Ивана Шурховецкого. Очень запомнился проект «Дорогая» Виктора Татарского, в котором у меня роль второго плана.
Есть ли человек, который сильно повлиял на ваше становление как актера? И есть ли сейчас у вас творческий ориентир?
– Недавно мне сказали, что моя актерская органика очень схожа с органикой Андрея Миронова. Я задумался. Действительно в детстве мне было интересно творчество Андрея Александровича, наблюдал за его ролями в кино и за концертными номерами. Наверное, они въелись в мое сознание и двигают мной как актером.

Из людей, с которыми я непосредственно контактировал и работал, хочется назвать художественного руководителя театра «Суббота» Юрия Александровича Смирнова-Несвицкого. Он взял меня, поверил в меня, и дал направление. Долгое время сотрудничаю с режиссером музыкального театра Дмитрием Савиным.
"Опыт, полученный в театре, несомненно помогает в работе ведущего и организатора"
Если говорить о профессии ведущего, на проведении каких мероприятий вы специализируетесь?
– Работаю на городских концертных площадках и массовых мероприятиях. Работаю в качестве конферансье фестивалей, концертов, выставок. Беру частные заказы. В общем, готов ко всем проектам. Есть главный определяющий фактор: мне должно нравиться то, что я буду делать, и люди, с которыми работать, тоже должны нравиться, а я им.

Например, лет восемь назад я был молод для проведения свадеб. Так мне казалось. Считал, что в свадебном вопросе нужно не только понимать традиции, но и иметь какой-то жизненный опыт. Но оказалось, что молодые ребята тоже ведут свадьбы, причем не в традиционном стиле тамады, а подают свою работу как шоу, а молодожены именно этого и хотят. Решил попробовать, стало получаться. Сейчас свадьбы, которые я провожу, гости и заказчики характеризуют как душевные, сделанные очень по-семейному. Сейчас моя плотная занятость и работа в проектах обеспечивается исключительно сарафанным радио.

Одним из нетипичных для меня мероприятий стал недавний трейл «Белая ночь», проводимый на берегу Финского залива. Очень занятное дело, побольше бы таких мероприятий, так как здесь массу людей объединил спорт и чувство юмора. Как можно бежать в пижамах в полной темноте по берегу Финского залива? Я в восторге от этих «крейзи-пипл»! Еще было очень приятно пожать руку олимпийской чемпионке Светлане Нагейкиной. К олимпийцам у меня особое какое-то чувство. От их имен и побед дух захватывает!
Были ли в вашей актерской карьере другие настолько же яркие и запоминающиеся проекты?
– Сейчас самым интересным делом в своей профессии я считаю дубляж, потому что ты соприкасаешься с мультфильмами, с мировыми проектами и актерами. В моем послужном списке: Джонни Депп, Сэм Рокуэлл, Вел Килмер. Когда ты говоришь их голосом, вернее они говорят твоим, – это что-то удивительное. Помимо того, что ты профессионально все это оцениваешь, осматриваешь, впитываешь, ты еще и вкладываешь частичку себя. Ну и вообще, говорить за Джонни Деппа, проигрывать то, что проигрывает он? – это просто счастье. Хотя, казалось бы, в этом нет никакой масштабности – ты сидишь в маленькой комнатке, тебя никто не видит и не знает, а впечатления невероятные.
Что самое сложное и самое важное в работе ведущего?
– Очень важно встать на одну волну с отдыхающими, совпасть с ними и культурным, и интеллектуальным уровнем. Ключевую роль играет юмор. Уровень юмора в тебе зависит от уровня твоей культуры и интеллекта. На корпоративах бывали сложности с хамским поведением со стороны отдыхающих, поэтому здесь важно было соблюсти дистанцию и сохранить лицо. Дать отпор, успокоив человека, или вовсе поставить его на место.

На концертной площадке важно не потерять внимание зрителя и сохранять темпо-ритм мероприятия, быть интересным и органичным.

Еще я занимаюсь организацией мероприятий. Когда клиенты хотят чего-то особенного, а я уже знаю их вкусы и предпочтения, мы вместе разрабатываем концепцию всего мероприятия и воплощаем его в жизнь. В последнее время специализируюсь на частном мини-кинопроизводстве. Тут я сам разрабатываю сценарий, выступаю как режиссер и даже монтажер.

Осенью таким проектом стал двадцатилетний юбилей одной частной школы. Как поздравить частную школу? Компания по организации праздников предложила пригласить команду артистов. Я же решил пойти другим путем – предложил снять несколько роликов о школе, типа «ералаши». Это и по-школьному, и педагогически правильно, и смешно. И все прошло в такой домашней уютной атмосфере, где каждый из присутствующих чувствовал, что именно у него день рождения.

В организации новогоднего корпоратива для одной компании мною также была сформирована небольшая съемочная группа, где в качестве актеров выступали сотрудники компании, которые после остались под впечатлением как от процесса, так и от результата. Опыт, полученный в театре, несомненно помогает в работе ведущего и организатора.
Самое сложное в любой работе – начать ее, самое важное – закончить ее достойно!
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Фото: личный архив Артема Бордовского
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