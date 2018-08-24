Артем Бордовский: Работа на сцене – это большое счастье

– Работаю на городских концертных площадках и массовых мероприятиях. Работаю в качестве конферансье фестивалей, концертов, выставок. Беру частные заказы. В общем, готов ко всем проектам. Есть главный определяющий фактор: мне должно нравиться то, что я буду делать, и люди, с которыми работать, тоже должны нравиться, а я им.



Например, лет восемь назад я был молод для проведения свадеб. Так мне казалось. Считал, что в свадебном вопросе нужно не только понимать традиции, но и иметь какой-то жизненный опыт. Но оказалось, что молодые ребята тоже ведут свадьбы, причем не в традиционном стиле тамады, а подают свою работу как шоу, а молодожены именно этого и хотят. Решил попробовать, стало получаться. Сейчас свадьбы, которые я провожу, гости и заказчики характеризуют как душевные, сделанные очень по-семейному. Сейчас моя плотная занятость и работа в проектах обеспечивается исключительно сарафанным радио.



Одним из нетипичных для меня мероприятий стал недавний трейл «Белая ночь», проводимый на берегу Финского залива. Очень занятное дело, побольше бы таких мероприятий, так как здесь массу людей объединил спорт и чувство юмора. Как можно бежать в пижамах в полной темноте по берегу Финского залива? Я в восторге от этих «крейзи-пипл»! Еще было очень приятно пожать руку олимпийской чемпионке Светлане Нагейкиной. К олимпийцам у меня особое какое-то чувство. От их имен и побед дух захватывает!

