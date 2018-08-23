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Автор: Анна Добровольская
Антон Филатов: Работай с удовольствием, отдыхай с умом
Антон Филатов родом из маленького городка Алтайского края. Именно там он понял, что посвятит свою жизнь барабанной музыке, а перебравшись в Петербург – вовлечению других людей в этот удивительный мир. Антон является со-создателем проекта «Барабаны.рф». О необычном способе тимбилдинга, барабанах со всего мира и главных принципах работы с людьми – в интервью «Санкт-Петербург.ру».



Я родился в месте с необычным названием – Камень-на-Оби, Алтайский край. Город маленький, пешком можно пересечь от края до края за два часа. Барабанами увлекся еще в детстве, все началось с репетиций в гараже, а спустя десять лет я смог обосноваться в Петербурге и стать профессиональным музыкантом. Меня вдохновляет окружение. Мне в жизни очень везет, я встречаюсь с удивительными людьми, которые своим профессионализмом, позитивом и глубиной влияют на меня. Видя их масштаб мышления и прогресс в жизни, мне проще и интереснее формулировать свои личные смыслы.
Как и когда появилась идея создать «Барабаны.рф»?
– Проект с барабанными тренингами появился в 2013 году. За основу взяли идею, давно известную на Западе. Это взаимодействие людей новым необычным образом. На старте нам очень помогали друзья и партнеры из тренинговых компаний, брали нас в свои программы, знакомили с клиентами. Эта методика попадает под категории «обучение взрослых», «тренинги», «мастер-классы» и «тимбилдинг». В мире она известна под названием «Барабанный круг». Моя роль – организация, переговоры и проведение программ.

Кто стоял у истоков создания коллектива?
– Юрий Лебедев, мой друг и коллега, именно он втянул меня в это. Сейчас основная нагрузка лежит на нас двоих.
Где вы с Юрием проходили обучение мастерству?
Музыка меняет мир, делает его лучше, наполняет разными смыслами, открывает новые горизонты и позволяет отвлечься
– Юра родом из Омска. Когда он жил там, то ездил на учебу в Петербург и Москву. Теперь он учится в других странах – например, ездит в Израиль, Индию. Его текущий преподаватель Устад Сабир Кхан – музыкант в 33-м поколении, в его семье все мужчины с XIII века играют на барабанах. Невероятно, но такое существует параллельно с нашей реальностью.
Лично мне сейчас очень нравится область корпоративного обучения. Все ведущие отечественные и зарубежные специалисты по этой теме занимают постепенно пространство в моей библиотеке.
Стоит ли за игрой на барабанах определенная философия, мировоззрение и образ мысли?
– Зависит от конкретного человека, от отношения к своему делу и от того, насколько глубоки его познания в своей области. Для меня барабаны – это часть музыкальной культуры. Да, музыка меняет мир, делает его лучше, наполняет разными смыслами, открывает новые горизонты и позволяет отвлечься. Это очень масштабная история, но по этой теме уже слишком много написано. Не хочется повторяться.
Какие барабаны вы используете?
– У нас огромная коллекция, больше 300 предметов из Турции, Египта, Америки, Бразилии, Индии, Кубы, Африки. Они сделаны из металла, пластика, дерева, кожи, плодов деревьев, кактусов, рыб и т.д. Очень разные, но каждый со своей историей и традицией. Изучению даже одного инструмента можно посвятить многие годы.
Как часто вы проводите тренинги? Какие организации обращаются к вам чаще всего?
– У нас две корпоративные встречи в неделю и два музыкальных концерта. К нам обращаются в основном крупные и средние компании, которые занимаются обучением и развитием сотрудников. Нам помогают партнеры – тренинговые компании и ивент-центры Петербурга и Москвы.
Сталкиваетесь ли вы со сложностями во время работы с людьми?
– Очень редко. Сейчас не могу даже вспомнить случая, когда был острый момент. Это не значит, что мы подходим к проектам легко и непринужденно, всегда есть волнение. Для меня важно быть позитивным, искренним и динамичным. Побольше шуток и поменьше личного присутствия. Важно отдавать инициативу участникам, создав для них безопасную среду для творчества и взаимодействия.
Что является показателем успешного проведения тренинга?
Для меня важно быть позитивным, искренним и динамичным. Побольше шуток и поменьше личного присутствия
– Повторное приглашение, рекомендация или заявка нашей программы на личное мероприятие кого-либо из участников. Это как раз наша сильная сторона. Основной канал продвижения – сарафанный маркетинг. Проектов очень много, музыка ведь такая универсальная штука, везде пролезет. Мне больше всего запомнилось наше участие в 2017 году на фестивале «ПиР» в Клязьме. Будто посетили другую планету. Невероятное событие, которое организует Марк Кукушкин.
Высока ли конкуренция в отрасли?
– К счастью, в Петербурге рынок абсолютно свободен. Мы единственная команда, которая делает барабанные встречи в формате тренингов. Еще я придумал заменять слово «конкуренты» словом «коллеги», это значительно облегчает жизнь!
Чего ждать человеку, который никогда не принимал участие в подобных мероприятиях?
– Ожидать следует волшебства. Сложно представить, что спустя час команда совершенно разных людей превратится в мощный и слаженный оркестр. Любого из них я смогу взять на сцену для профессионального выступления. Готовиться ко встрече не нужно. Не бывает людей без слуха и чувства ритма, в каждом от рождения заложен огромный музыкальный потенциал. С хорошим преподавателем понять это можно за несколько встреч.
Можете ли вы в одном предложении сформулировать основную цель или миссию работы «Барабанов.рф»?
– У нас есть фраза, которая сложилась с течением времени: «Работай с удовольствием, отдыхай с умом». Она включает в себя много аспектов, которым музыка учит человека: гибкость, умение договариваться, терпение, доброта, смелость, готовность учиться новому, слушать, слышать и понимать других. Лучше всего, конечно, попробовать, ведь никакие слова не передадут ощущения, полученные от участия.
Фото: «Барабаны.рф»
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