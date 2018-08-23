Антон Филатов: Работай с удовольствием, отдыхай с умом

Я родился в месте с необычным названием – Камень-на-Оби, Алтайский край. Город маленький, пешком можно пересечь от края до края за два часа. Барабанами увлекся еще в детстве, все началось с репетиций в гараже, а спустя десять лет я смог обосноваться в Петербурге и стать профессиональным музыкантом. Меня вдохновляет окружение. Мне в жизни очень везет, я встречаюсь с удивительными людьми, которые своим профессионализмом, позитивом и глубиной влияют на меня. Видя их масштаб мышления и прогресс в жизни, мне проще и интереснее формулировать свои личные смыслы.

