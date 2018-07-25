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Коммунальный ад, пригодный для проживания Путин посетит парад ко Дню ВМФ в Петербурге Никита Белых получил должность библиотекаря в колонии Монеточка и «Пошлая Молли» отказались выступать на «Нашествии» из-за Минобороны
Текст: Татьяна буторина
Фото: Анна Добровольская
Коммунальный ад, пригодный для проживания
Почему чиновники Петербурга считают пригодными для проживания коммунальные квартиры с трещинами в несущих стенах, гнилыми потолками, дырявыми полами и крысами, а также кто решает, где ставить запятую в словосочетании «выселить нельзя оставить»?
В западне, или зачем переселять, если все «починили»
На Васильевском острове рядом с девятиэтажным бизнес-центром Baltis Plaza и крупнейшим в России частным музеем современного искусства «Эрарта» находится еще одна «достопримечательность» – самая большая коммуналка Петербурга. СМИ туда ходят как на работу: берут интервью у жильцов, снимают бесконечные фото- и видеорепортажи. Еще бы, ведь и в страшном сне не приснится, что люди могут жить в таких условиях.

Пятиэтажный кирпичный дом на Детской улице, 17, был построен полстолетия назад – в 1958 году. Знаменитая коммуналка располагается на первом этаже – в квартире № 2. В длинный коридор выходят двери 34 комнат квартиры. Жильцы рассказывают, что до 1989 года здесь была поликлиника, а в 1990-х годах помещение переделали в общежитие для медиков, в 2005 году оно превратилась в коммунальную квартиру.

Войдя через потертую деревянную дверь, словно сквозь временной портал, можно оказаться в эпицентре коммунального бытия. Запахи подгорелого масла с кухни вперемешку с «ароматами» плесени, сырости и ветоши заполнили все темное пространство длинного коридора, в сумрачном тоннеле которого проглядывают осыпающиеся стены, облупившаяся штукатурка и трещины. Путешествие по квартире можно сравнить с туром в лабиринт страха и ужаса.
Пенсионерка Нина Полянская опекает двух детей, которые остались сиротами после смерти ее дочери. Ей приходилось бороться не только за улучшения жилищных условий, но и со смертельным диагнозом – раковой опухолью. Татьяна переписывалась с властями и общалась со СМИ. Нина Полянская рассказывает, что при очередном интервью для телевидения, ее дочь упала в обморок.

Пенсионерка рассказала корреспонденту «Санкт-Петербург.ру», как в холодное время года по длинному коридору в поисках пищи проносятся огромные крысы. По словам жильцов, серые грызуны пробираются в квартиру через дырявые полы, на которые постелили дверь. Хозяйка и дети очень боятся хвостатых соседей. Моются в помещении с одной ванной. Видно, что трубы никто не менял уже несколько десятков лет. Кажется, что могут разрушиться в любой момент.

В 2011 году районная межведомственная комиссия признала коммуналку непригодной для проживания из-за аварийного состояния межэтажных перекрытий в душевых и санузлах. Тогда квартира была включена в адресный перечень помещений, которые подлежать расселению в 2013 году. Удалось расселить жильцов лишь из 14 комнат. Остальные переселяться не захотели – предложенное жилье их не устроило. Сейчас в коммуналке проживает 22 собственника и два нанимателя.

В Жилищном комитете «Санкт-Петербург.ру» объяснили, что тот самый комплексный или полный капитальный ремонт, о котором мечтают жители, в настоящее время не проводят. Такой ремонт делали до 1990 года. С 2014 года все по-другому: проводятся уже конкретные работы, по причине которых и была установлена аварийность.

В 2016 году душевые и санузлы отремонтировали. Жильцы за последние два года жаловались на мокрые стены, сломанную лестницу и затопленный подвал. В жилищной инспекции отчитались, что все удалось починить. И, по мнению властей, с марта 2018 года коммунальная квартира на Детской, 17, более не нуждается в ремонте, а уж тем более в расселении.

За такие коммунальные условия и платят так, как будто живут в новом доме. «Санкт-Петербург.ру» обратился к жилищной инспекции с просьбой проверить начисление коммунальных платежей жильцам. Например, за две комнаты, в которой проживают два человека, плату за коммунальные услуги начисляют около пяти тыс. рублей. Примерно ту же стоимость коммунальщики выставляют и пятерым жильцам отдельной трехкомнатной квартиры в одном из спальных районов.
В жилищной инспекции заметили, что плата начисляется верно – по утвержденным тарифам. Вот только учитывается она по высоким нормативам потребления, так как жильцы не установили приборы учета.
Когда абсолютно всем на тебя наплевать
В пяти минутах ходьбы от станции метро «Петроградская» на Каменноостровском проспекте, 38/96, находится многоквартирный шестиэтажный кирпичный дом 1910 года постройки. Его построили потомственные почетные граждане – супруги Виктор и Ольга Чубаковы. В доме проживали художник Александр Савинов, поэт Николай Тихонов, бывали писательница Ольга Форш, поэтесса Ольга Берггольц, поэт Михаил Дудин, писатель Александр Фадеев и многие другие.
Дом-ветеран выстоял в блокаду Ленинграда, а также пережил строительство второй или синей линии метрополитена под собой. В советские годы квартиры, построенные для слуг, стали коммунальными. С момента постройки капитальный ремонт здания не проводился. Жильцы, коммуналок в пятой парадной не один десяток лет, жалуются на ветхое состояние конструкций здания. Обитатели старинных квартир боятся, что могут в ближайшем будущем стать заживо погребенными под грудами штукатурки и кирпичей.

Они провели для «Санкт-Петербург.ру» экскурсию по проблемным квартирам. При каждом шаге деревянные половицы со скрипом прогибаются, дверные проемы комнат перекосились, обои рвутся и обнажают под собой новые щели, а обильно свисающую и облупившуюся штукатурку на первый взгляд можно принять за декор. С высоты лепных потолков зловеще «улыбаются» трещины, которых с каждым годом становится все больше и больше.

Основная «достопримечательность» – огромная сквозная трещина, которая проходит через весь дом, от фундамента до чердака. Щель не смог замазать ни один косметический ремонт. Вездесущая трещина проходит сквозь все темные коридоры коммунальных квартир: одни закрывают ее картиной, другие – шкафом, а у третьих глубокую борозду скрепляет маячок, установленный в 2015 году.
У одного из жильцов с потолка в коридоре частично снята штукатурка, поэтому можно увидеть, в каком состоянии находятся межэтажные перекрытия. «Это произошло больше 15 лет назад. Рабочие начали делать ремонт и отбивать штукатурку. Когда потолок стал рушиться, они убежали, оставив за собой раскрытые балки и сообщив, что еще хотят жить», – рассказал «Санкт-Петербург.ру» Олег Коробов.

Квартиры у жильцов в соцнайме, а сами они уже более 30 лет стоят на очереди по предоставлению жилых помещений. Среди жителей есть и дети, и старики. Еще в 1989 году они обратись с заявлениями в администрацию о признании жилых помещений непригодными для проживания, но ответа из администрации не дождались.

В Жилищном комитете «Санкт-Петербург.ру» отметили, что еще в 2013 году было выявлено аварийное состояние пола и потолков в кухнях и санузлах. Также они заявили, что «аварийность» дома не дает права на получение нового жилья соцнайм, так как проблемы можно устранить. В данном случае это значит отремонтировать межэтажные перекрытия ванной и санузлов.

Жильцы пытались в судебном порядке в 2015 году обязать администрацию Петроградского района признать их квартиры аварийными и непригодными для проживания. Жилищники должны были расселить их из аварийного жилья в отдельные благоустроенные помещения по договору социального найма.

Сейчас в основном жилье приватизировано в частную собственность, но некоторая часть все же принадлежит государству. Люди в государственном жилье проживают по договору социального найма, который они заключили с органами власти. Наниматели могут регистрироваться, прописывать в квартиры новых членов семьи, а также приватизировать эту жилплощадь. Если дом невозможно отремонтировать, то власти обязаны предоставить новое благоустроенное жилье.
Судья принял ходатайство жильцов и обязал их за свой счет провести экспертизу. В июне 2016 года сотрудник ООО «ПетроЭксперт» вскрыл полы и установил, что межэтажные перекрытия в зоне кухонь и санузлов находятся в аварийном состоянии. Также специалист подтвердил наличие трещин в коридоре и аварийность несущих стен квартир. Сами комнаты в коммунальной квартире были им признаны непригодными для постоянного проживания. Суд согласился с выводами эксперта, но вторую часть требований к районной администрации несчастных жильцов – обязать выдать благоустроенно жилье – отклонил.

Администрация Петроградского района в ответ подала апелляцию. Они потребовали отменить решение суда о признании квартир непригодными для проживания. Такой статус могут присвоить лишь межведомственные районные комиссии (МВК), а не суд на основе экспертизы. Суд согласился и апелляционным определением отменил решение о признании квартир непригодными для проживания.
Крысы и плесень, которых не видно из конференц-зала
Жильцы обратились в районную МВК с просьбой все-таки признать их жилье непригодным для проживания и подлежащим реконструкции. Администрация Петроградского района, со слов жильцов, никак не отреагировала на их просьбу. Тогда жители обратились в суд на бездействие администрации и попросили уже в судебном порядке обязать районные власти выйти с проверкой.

Суд отказал жильцам, объяснив, что проведение комиссии – право, а не обязанность. На этом же заседании жильцам вручили уже готовое решение районной межведомственной комиссии от 31 августа 2017 года. Согласно документу, в аварийном состоянии находятся лишь места общего пользования, и их можно отремонтировать.

Проведение в 2017 году районной комиссии для жильцов стало новостью. Согласно материалам судебного дела, некоторым жильцам направляли уведомления за неделю о проведении заседания комиссии 24 августа 2017.
Районная межведомственная комиссия оценила состояние дома заочно – у себя в конференц-зале. Никто их жильцов не присутствовал во время принятия решения. Они уверяют, приглашение принять участие в проведении комиссии никто не получал. Сейчас жильцы взялись обжаловать действия МВК и подали ходатайство о проведении повторной экспертизы по признанию непригодными всей площади квартир, включая жилые комнаты.
Неудобных жильцов можно сдать в архив
В 2017 году проектная организация ООО «Проект Инжиниринг Люзунген Рус» заключила с Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах договор на разработку проекта ремонта межэтажных перекрытий в ванных и туалетах. Затем Фонд заключил договор на ремонтные работы с подрядной организацией ООО «Мастер Руф». Согласно договору, ремонт должен быть выполнен в течение 91 дня с момента получения дома в работу.

В сентябре прошлого года ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района» подало в суд уже на жителей. Ведомству необходимо, чтобы семьи переселились во временное жилье – маневренный фонд, и можно было бы начать ремонт. По словам жильцов, более полугода судебные заседания откладывались по причине того, что свободных метров в маневренном фонде просто нет.

Затем агентство трижды пыталось предоставить помещения, но они оказывались либо занятыми, либо вообще нежилыми. Жильцы рассказали, что первый раз им предложили переселиться в архив по адресу улица Красного курсанта, 25, кв. 8. Органы опеки и попечительства без проблем дали согласие на переселение туда несовершеннолетних детей. Жильцы рассказали «Санкт-Петербург.ру», что они посетили тот архив, однако на порог нового «дома» их не пустили. Помещение такого рода не предназначено для даже временного проживания.

«Пять семей оказались заложниками своих квартир. Они проживают в жилых помещениях, непригодных для проживания, что подтверждено заключением Центра независимой экспертизы «ПетроЭксперт», но, согласно действующему законодательству, вынесение решения о признании жилых помещений непригодными для проживания относится к исключительной компетенции МВК. С 2016 года жители не могут обязать администрацию Петроградского района назначить и провести МВК с выходом в адрес и изучением всей строительной документации», – объяснила адвокат «Санкт- Петербургской центральной коллегии адвокатов» Марианна Михайлова.
Адвокат убеждена, что администрация Петроградского района намеренно не признает коммунальные квартиры непригодными для проживания и не проводит полноценную экспертизу, ведь тогда пять семей должны быть переселены в другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.

«Администрация лукавит, говоря о том, что аварийное состояние некритичный фактор, и все можно починить, – заметил юрист «Правовед.ру» Евгений Харченко. – Вопрос подлежит рассмотрению в судебном порядке. Злоупотреблять перепиской с городскими властями смысла нет, так как процесс это сколь длительный, столь и бесполезный».

Харченко заметил, что в последние несколько лет суды, если и признают квартиру непригодной для проживания, то с возможностью ее отремонтировать. Таким образом, проживающие могут получить новое жилье лишь в порядке общей очереди (читай «никогда» – прим. ред.) Остается только надеется, что жильцы нехороших квартир не окажутся под их обломками.
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