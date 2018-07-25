Коммунальный ад, пригодный для проживания

Пенсионерка Нина Полянская опекает двух детей, которые остались сиротами после смерти ее дочери. Ей приходилось бороться не только за улучшения жилищных условий, но и со смертельным диагнозом – раковой опухолью. Татьяна переписывалась с властями и общалась со СМИ. Нина Полянская рассказывает, что при очередном интервью для телевидения, ее дочь упала в обморок.



Пенсионерка рассказала корреспонденту «Санкт-Петербург.ру», как в холодное время года по длинному коридору в поисках пищи проносятся огромные крысы. По словам жильцов, серые грызуны пробираются в квартиру через дырявые полы, на которые постелили дверь. Хозяйка и дети очень боятся хвостатых соседей. Моются в помещении с одной ванной. Видно, что трубы никто не менял уже несколько десятков лет. Кажется, что могут разрушиться в любой момент.



В 2011 году районная межведомственная комиссия признала коммуналку непригодной для проживания из-за аварийного состояния межэтажных перекрытий в душевых и санузлах. Тогда квартира была включена в адресный перечень помещений, которые подлежать расселению в 2013 году. Удалось расселить жильцов лишь из 14 комнат. Остальные переселяться не захотели – предложенное жилье их не устроило. Сейчас в коммуналке проживает 22 собственника и два нанимателя.



В Жилищном комитете «Санкт-Петербург.ру» объяснили, что тот самый комплексный или полный капитальный ремонт, о котором мечтают жители, в настоящее время не проводят. Такой ремонт делали до 1990 года. С 2014 года все по-другому: проводятся уже конкретные работы, по причине которых и была установлена аварийность.



В 2016 году душевые и санузлы отремонтировали. Жильцы за последние два года жаловались на мокрые стены, сломанную лестницу и затопленный подвал. В жилищной инспекции отчитались, что все удалось починить. И, по мнению властей, с марта 2018 года коммунальная квартира на Детской, 17, более не нуждается в ремонте, а уж тем более в расселении.



За такие коммунальные условия и платят так, как будто живут в новом доме. «Санкт-Петербург.ру» обратился к жилищной инспекции с просьбой проверить начисление коммунальных платежей жильцам. Например, за две комнаты, в которой проживают два человека, плату за коммунальные услуги начисляют около пяти тыс. рублей. Примерно ту же стоимость коммунальщики выставляют и пятерым жильцам отдельной трехкомнатной квартиры в одном из спальных районов.

