"Посмотрели вопросы?" – написал я сыну Александра Терентьева Ярославу Терентьеву.

"Да, исправил грамматические ошибки и переслал отцу", – ответил он мне.

На следующий день я приехал к ним в офис. У меня встреча с Александром Терентьевым, сказал я охраннику. "С Александром Владимировичем, – поправил он меня, – Вас проводят".

Большой, но очень простой кабинет, пластмассовые таможенные пломбы под стеклом, коллекция одноразовых ручек, вкусный кофе. Терентьеву постоянно звонят на телефон, он извиняется и объясняет ситуацию: "Уже сутки непрерывно звонят и предлагают всякую ерунду: то публичный дом купить, то беспроцентный кредит взять. Говорят, по объявлению. У меня конфликт с моим бывшим партнером, это часть его стратегии".

Я ставлю на подоконник свой мотоциклетный шлем. "Спрашивайте, – говорит Александр. – Шлем помыть бы пора, смотрите сколько комаров убили".

Готовясь к интервью, мне хотелось понять, есть ли какая-то волшебная черта в характере, которая позволяет построить с нуля миллиардный бизнес. Может, внимание к мелочам? Мне показалось, что Терентьев знает точно, сколько комаров я убил.



