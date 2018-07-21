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Автор: Анна Добровольская
Автор проекта «Мой первый марафон» Владимир Крылов: Бег это и отдых, и самопознание, и медитация
В Петербурге 22 июля пройдет главный марафон Северной столицы «Белые ночи». Многие спортсмены преодолеют эту дистанцию впервые. Владимир Крылов, студент системы онлайн-тренировок S10.run, один из них.
Для Владимира подготовка к первому в жизни марафону превратилась в настоящий проект. «Мой первый марафон» рассказывает и показывает, с какими трудностями сталкивается начинающий бегун и каких успехов он достигает с помощью квалифицированного тренера.

Что такое четкая измеримая цель в мотивации бегуна, как получать удовольствие от медленного длительного бега, а также о каникроссе и байкджоргинге – в интервью с Владимиром Крыловым.
– Я давно догадывался, что бег – это очень полезная для здоровья штука, но подружиться с легкой атлетикой никогда не получалось. Раньше я особо не имел отношения к легкой атлетике, от случая к случаю бегал небольшие дистанции (от 3 до 5 км) с периодичностью от «раз в неделю по воскресеньям» до «раз в два месяца по настроению», после каждой пробежки обещая себе начать бегать более регулярно. Естественно, ни о какой методике и программе тренировок и речи быть не могло.
Я догадывался, что бег – это полезная для здоровья штука, но подружиться с легкой атлетикой не получалось
Всю сознательную жизнь я веду вполне активный образ жизни и занимаюсь спортом на любительском уровне в формате «для себя» (в детстве был рукопашный бой, парашютный спорт, затем карате Кёкусинкай, сейчас тренажерный зал), но вот с бегом на длинные дистанции отношения как-то не складывались. Максимальная дистанция, которую мне доводилось пробегать раньше, – около 15 км, это была одна из пробежек выходного дня, и после нее я еще неделю чувствовал себя героем.
В январе 2017 года у меня случайно появилась собака (случайности неслучайны, да). Там вообще история, полная драматизма. На сорокаградусном морозе в Сибири замерзал четырехмесячный щеночек: бывшие хозяева-алкоголики где-то нашли совсем маленького черного песика, назвали его Васька и привязали к столбу на улице, чтобы он охранял их вагончик. Рассказывают, что от страха и холода он плакал так, что было слышно на соседней улице, но почему-то его хозяевам до этого не было дела.

Моя мама, увидев все это, отрезала веревку и забрала его к себе домой. У Васюньки, как называли щенка кормившие его жители окрестных домов, были подморожены лапки и ушки. Я до сих пор удивляюсь, как он вообще выжил в таких условиях: хозяева его не кормили и не поили, у него не было укрытия от снега и ветра, даже сено не подстелили, поэтому ему приходилось спать прямо на снегу, а питался он тем, что приносили прохожие.

Спустя пару недель мама увидела бывшего хозяина собаки на улице и спросила его: «А где ваша собака?». «В вагончике у меня, греется», – отвечает он. Это при том, что собака уже две недели жила дома у моей мамы. Не знаю, как услышав эти слова, мама сдержалась, чтобы не заехать этому товарищу по лицу. «Собаку я у вас забрала. Вопросы, претензии, возражения? Нет? Ну и замечательно!» Так песик обрел новый дом.

Потом я приехал к маме в гости, с первого взгляда влюбился в это чудо и решил забрать его к себе в Питер. Спустя несколько дней я решил, что имя ему не очень-то подходит. Учитывая, что он похож и на лайку, и на американскую акиту, кто-то в шутку сказал: «Был бы ты девочкой, назвали бы тебя Лакита» (ЛАйка + аКИТА). Решили, что Лаки – вполне себе подходящее имя, особенно в привязке к его непростой судьбе («Lucky» – по-английски «счастивчик, везучий»).

Я решил, что простых прогулок с Лаки мало, и решил заняться с ним бегом, чтобы он хоть как-то уставал и меньше разносил квартиру, пока меня нет дома.

По совету знакомых владельцев ездовых собак породы хаски, я обратился в компанию «Невский Ангел», где нам сшили шлейку для Лаки, пояс для меня и потяг, чтобы нас соединить. Так мы начали бегать в очень легком темпе, постепенно наращивая дистанцию. К лету 2017 года мы пришли к пробежкам по 5 км по несколько раз в неделю. В принципе, этого хватало и Лаки, и мне, с учетом моих периодических тренировок в тренажерном зале. Так мы и побегивали по утрам от случая к случаю, в сентябре мы набегали километров 50, в октябре – 80, в ноябре – чуть больше 100. И вот тут счастливый случай привел меня на одно мероприятие, которое изменило мое отношение к бегу и заставило посмотреть на беговые тренировки с другой стороны.

В начале декабря 2017 года мы с Лаки поехали на семинар по ездовому спорту «Путь каюра», который проводил призер и победитель международных и российских соревнований по ездовому спорту Сергей Собов. На семинаре я познакомился с Романом. Сейчас ему 50 лет, несколько лет назад он бросил курить, начал тренироваться и пробежал свой первый марафон. В этом году, если не ошибаюсь, он побежит «Белые ночи» уже в четвертый или пятый раз.
Сколько пользы я получу в процессе подготовки к «Белым ночам»: и улучшение здоровья, и самоорганизация, и сжигание лишнего жира, и новые знакомства, новые знания
На меня общение с Романом произвело сильное впечатление. Я подумал достаточно банальную мысль: «А я что, не смогу?» Я не курю, да и образ жизни, в целом, вполне можно назвать здоровым. «Что мне мешает?» – спросил я себя и внятного ответа придумать не смог.

Вот так вот меня «вштырило». Вернувшись домой с семинара, я решил, что летом побегу марафон и, пока меня не «отпустило», купил аккредитацию на два питерских забега: 21 км в апреле и 42 км в июле. И после апрельского полумарафона я тут же купил слот на полумарафон 20 мая.

В то же время с Лаки мы занимаемся каникроссом, это моя любимая дисциплина ездового спорта. Если совсем кратко: на собаку надевается шлейка, на человека – специальный пояс, который цепляется к шлейке потягом, специальным поводком длиной 2-3 метра с амортизатором.
Спортсмен с собакой выходят на старт и по команде «5-4-3-2-1-вперед!», собака бежит вперед, таща за собой спортсмена, который изо всех сил старается за ней успеть. Если спортсмен чувствует, что собака начинает халявить, он подбадривает ее голосом. У всех разные способы, у нас это «Хоп-хоп-хоп!». Если нужно повернуть на развилке, хозяин командует «Лево!» и «Право!», и собака поворачивает в нужную сторону. Но это в идеале, нам еще многому предстоит научиться.
В апреле, когда уже сошел снег, я начал халявить и тренировки по каникроссу заменил байкджорингом: принцип тот же, но спортсмен едет за собакой на велосипеде. Сделал я это из очень простых соображений – мне более чем достаточно своих беговых тренировок и силовых в зале, да и с Лаки нужно бежать очень быстро, а это чревато перетреном, который, как известно, приходит неожиданно, но уходит долго и неохотно.

Мы с Лаки начали ездить тренироваться в парк, и, что меня очень радует, ему это нравится. Можете посмотреть видео на канале в Telegram по хэштегу #байкджоринг или в Instagram на странице @1marathon, там видно, как Лаки просто прет от эмоций и желания стартовать. И да, он научился стабильно тащить вперед. И даже иногда реагирует на «право-лево».
Мы уже три раза поучаствовали в соревнованиях по каникроссу. Первый раз – в конце марта, бежать нужно было 2,5 км в парке «Сосновка». О соревнованиях я узнал буквально за несколько дней до начала, мы с Лаки не готовились вообще, но уж очень захотелось проверить свои силы, да и потусить с ездовиками было интересно. Я думал просто пробежать за компанию, не за медаль, но мы как-то так хорошо начали с самого старта, что финишировали третьими.

Это очень замотивировало и меня, и Лаки, поэтому на вторые наши соревнования 1 мая мы пошли уже осознанно. В общем зачёте мы заняли 4 место, в мужском зачете – 3.

Да-да, нас обогнала девушка, да и не только нас... Она заняла первое место в общем зачете, ее времени я не знаю, но бежала она очень быстро. Эту девушку зовут Лера Кирасирова, ей 15 лет и у нее офигенный ездовой метис явно неземного происхождения.

В начале июня мы поучаствовали в соревнованиях по каникроссу в рамках I этапа Кубка Ленинградской области по драйленду (бесснежным дисциплинам ездового спорта).

Вот это уже был другой уровень, в соревнованиях принимали участие не только любители, но и серьезные спортсмены. Мы с Лаки заняли 8 место из 16.
– В своем блоге вы писали о том, что для мотивации нужна четкая измеримая цель. Это правило вы применяете ко всем сферам жизни?

– В ряде случаев цель может служить инструментом к тому, чтобы замотивировать себя выполнять определенные действия, которые дадут результат. И этот результат не обязательно должен быть напрямую связан с поставленной целью, он может быть сопутствующим эффектом в процессе достижения цели.

По сути, от финиша на «Белых ночах» я не получу ничего, кроме краткосрочного удовлетворения и повышения чувства собственной важности. Это ощущение тоже быстро пройдет и снова затянут монотонные будни. Но сколько пользы я получу в процессе подготовки к этому финишу: и улучшение здоровья, и самоорганизация, и сжигание лишнего жира, и новые знакомства, новые знания, да куча всего полезного и интересного!

В остальных сферах жизни, если мне что-то нужно, периодически стараюсь тоже применять такой прием, но тут важно не переборщить с целями. Иначе можно просто перегореть и свалиться в глубокую прокрастинацию, граничащую с депрессией.

В качестве примера получения бонусов в процессе достижения цели могу привести защиту диссертации: не могу сказать, что диплом кандидата наук как-то мне пригодился или помог в карьере, но в течение почти трех лет работы над диссертацией я, работая на двух работах и параллельно дописывая второй диплом, перелопатил не одну тонну научной литературы, освоил навык систематизации огромных объемов информации, стал более организованным, научился последовательно выражать свои мысли на бумаге и в устной речи, выработал свой стиль изложения. Я сейчас не занимаюсь наукой, но приобретенные навыки использую практически ежедневно.

– Авторский Telegram-канал – это еще один помощник в достижении цели, дополнительная мотивация?

– У меня несколько последних лет не было страниц в социальных сетях, мне по уши хватает мессенджеров. Когда я начал подготовку к марафону, знакомые стали обращаться с вопросами из серии «А как ты тренируешься?», «А какая программа?», «А что, неужели не пропускаешь тренировки?» и тому подобными. После где-то десятого такого разговора я понял, что вокруг меня много людей, которым эта тема интересна, а рассказывать все каждый раз заново достаточно утомительно.

Тогда я и решил, что, создав проект «Мой первый марафон» как канал в Telegram, страницу в Instagram и группу во «ВКонтакте» (первые пару месяцев был только Telegram), я закрою сразу несколько моментов:
Появится площадка, куда можно будет направлять знакомых, которым вдруг стал интересен процесс подготовки к марафону. Со временем я подготовлю ряд статей по теме бега («взгляд новичка под присмотром опытного тренера»), силовой подготовки («совмещая качалку и бег»), спортивного питания («ох уж эти химики»), все это красиво оформлю, чтобы получился небольшой, но интересный, полезный и постоянно пополняющийся справочник для всех, кому эти вопросы небезразличны.
Естественно, это хорошая самомотивация: будучи автором такого проекта, ощущаешь ответственность перед своей аудиторией, прогуливать тренировки становится уже не так легко, как раньше. Даже если придерживаться популярной концепции «всем пофиг», это все равно работает, по крайней мере, в моем случае.
Будет повод систематизировать свои мысли и новые знания, возникающие в ходе тренировочного процесса. Поскольку бег – новая для меня сфера, информация приходит в колоссальных объемах.
Я смогу мотивировать людей, которые еще пока только думают над тем, чтобы надеть кроссовки и пойти в зал или на пробежку. За почти полгода существования проекта мне уже несколько человек написали, что тоже решили начать заниматься спортом, в частности, начать бегать. Это нереально мотивирует меня, получать такого рода обратную связь очень приятно.
У меня появится крутой дневник с записью о каждом занятии, который интересно будет перечитать через несколько (десятков) лет и показать внукам. Чтобы они подумали: «Вот деду спокойно-то на месте не сиделось...»
В проекте «Мой первый марафон» я подробно описываю каждую тренировку: и беговую, и силовую, и занятия с Лаки. Рассказываю о поставленной задаче и об ее выполнении, об ощущениях, привожу данные по времени, дистанции, пульсу, темпу.

– А как познакомились с системой s10.run? На что обращали внимание при выборе тренера?

– Я давно заочно знаком с Юрием Строфиловым, помню его посты в Facebook о тренировках, даже как-то раз спросил у него в комментариях про приложение для бега, и он мне ответил.

Зарегистрировавшись на марафон, я стал думать, как же построить процесс подготовки. Нашел страницу Юрия, увидел проект s10.run, посмотрел, но почему-то решил, что я и сам молодец, зачем мне тренер и вообще самостоятельно во всем разберусь и со всем справлюсь. Откопал в сети несколько книг, составил себе программу, начал бегать.
Ближе к новому году я заглянул в лабораторию бега «RunLab» на Крестовском острове.

Там мне предложили встать на специальный прибор, похожий на прозрачную тумбу с зеркалом, и у меня обнаружили поперечное плоскостопие и несколько старых травм, о которых я сам уже забыл. Потом провели беговой тест: я пробежал пару сотен метров на беговой дорожке, а меня в это время снимали на две камеры, сзади и сбоку. Благодаря этому я увидел весь этот кошмар и ощутил то неприятное чувство, которое испытывает большинство людей при взгляде на себя со стороны.

Ребята из магазина, опытные спортсмены, дали мне советы по технике бега и помогли подобрать кроссовки, подходящие именно под мои особенности, за что им большое спасибо, а что самое важное – в ходе общения с ними я понял, что нифига не понимаю в беге, и моя самоуверенность довольно быстро сбавила обороты.

Тогда я и решил, что для подготовки к марафону мне все-таки нужен опытный тренер, который объяснит и подскажет. Вот только где такого найти, чтобы он вел меня персонально, и при этом я не слил бы кучу денег на индивидуальные тренировки? Я вернулся на сайт s10.run, договорился с Иваном, и мы начали подготовку.

Почему именно Иван Бубнов? Сейчас не скажу точно, но я обратил на него внимание еще тогда, когда в первый раз зашел на сайт и просто смотрел, не собираясь заниматься с тренером. Как-то зацепил он меня, что ли... Ну а когда я пошел на s10.run с целью выбрать тренера, вопрос я уже ставил не «кого выбрать?», а «будет очень хорошо, если Иван возьмет меня к себе в ученики».

Иван отреагировал позитивно, поставил мне задачи на первые тренировки и в путь.

Он сразу спросил меня о целях, опыте, травмах. Мы договорились об удобном для меня расписании, я рассказал о себе, предупредил, что хочу совмещать бег с тренажерным залом. Все было очень просто и понятно.

Не исключаю, что Иван, как многое видевший и умудренный опытом тренер, мог предположить, что я выбрал слишком амбициозную цель и рано или поздно сольюсь. Но, даже если это так, он не озвучил своих сомнений, не стал отговаривать и просто начал со мной работать, за что ему отдельное большое спасибо.

С Иваном очень комфортно общаться, у нас как-то сразу появилось взаимопонимание. Он подробно и доступно отвечает на мои вопросы (а их бывает много), дает рекомендации, подсказывает. Мы договорились, что у меня будет четыре беговых тренировки, помимо этого я сам буду два-три раза заниматься в зале и два-три раза бегать с Лаки. Итого получается семь-десять тренировок в неделю, в принципе, вполне реально. Я прожил в таком режиме полтора месяца, было вполне комфортно. Думаю, если бы не заболел, то продолжил бы так дальше.
Для подготовки к марафону мне все-таки нужен опытный тренер, который расскажет, объяснит и подскажет
Сейчас я начал понимать: с моим темпом работы, когда постоянно параллельно приходится делать сразу столько разных дел, что даже Глеб Архангельский (гуру тайм-менеджмента – прим. ред.) с Дэвидом Алленом (автор методики управления делами Getting Things Done – прим. ред.) посмотрели бы на это круглыми глазами, нужно поберечь нервную систему и чуть-чуть сократить нагрузку. Поэтому я сокращаю занятия в зале до двух тренировок в неделю, плюс с Лаки уже не бегаю на тренировках, а качусь за ним на велосипеде. Остальное без изменений.
По поводу финишного времени не загадываю, цель – добежать. Все-таки это мой первый марафон, и я пока не знаю, чего ожидать. Если получится выбежать из четырех часов – буду рад. Что касается силовых тренировок, то мне они нужны, в первую очередь, для удовольствия. И чтобы не слить мышечную массу, потому что от бега очень сильно худеешь, и в первую очередь уходят мышцы. Особенно сильно теряют в объеме ноги, что логично.

У Харуки Мураками в книге «О чем я говорю, когда говорю о беге» есть очень хорошие строки на этот счет: «Как-то раз в спортивном зале, где я занимаюсь, когда живу в Токио, мне попалась на глаза памятка для начинающих, гласившая, что «Мышцы наращиваются тяжело, но сходят легко. Жир наращивается легко, но сходит тяжело». Факт неприятный, но от этого он не перестает быть фактом...».

Если отойти от моих соображений об эстетике тела, то вполне очевидно, что силовые тренировки нужны бегуну для того, чтобы сформировать крепкий мышечный корсет, который особенно необходим на длительных забегах. Особенно важно иметь сильную спину, во время бега на нее приходится немалая доля нагрузки.
И я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не смогу одновременно бегать марафоны за два часа и жать от груди 180 кг, это очевидно, это природа, тут либо беги, либо жми. Но я к этому и не стремлюсь. Для меня, как я уже говорил, важнее всего – получать удовольствие от тренировок. Когда тренировки дают результат – это удовольствие вдвойне.

Несмотря на то, что подготовку я начал в декабре, оказалось, что зимой бегать было вполне комфортно. Я достаточно быстро освоил «правило десяти градусов» (одевайся так, как будто за окном на десять градусов теплее, чем показывает термометр), докупил недостающую одежду (виндстоппер и бафф, например).

На ход тренировки лично у меня влияет только ветер. Говорят, что «встречный ветер тормозит сильнее, чем ускоряет попутный». Согласен на все сто процентов. Я бегаю преимущественно по набережным, а Питер и ветер друг от друга неотделимы. Иногда бывает, что маршрут уже поменял направление на 90 и больше градусов, а ветер как дул в лицо, так и дует. Но с этим ничего не поделаешь, это нужно просто принять.
Преимущества дистанционного тренинга: простота организации тренировочного процесса, удобство, бюджет
Всем очевидны преимущества дистанционного тренинга: это и простота организации тренировочного процесса, и удобство, и бюджет. Не нужно ни с кем договариваться о времени, ждать кого-то или, наоборот, торопиться на тренировку. Все максимально просто – получил задачу от тренера и выполняешь ее тогда, когда есть возможность, хоть рано утром перед работой, хоть поздно ночью. Ну и в плане стоимости, естественно, дистанционные тренировки выигрывают: месяц дистанционных занятий может стоить как одна личная встреча с тренером. На мой взгляд, дистанционные тренировки уступают только в одном: тренера нет рядом и, соответственно, некому исправить ошибки в технике бега.
– С какими травмами сталкивались за время подготовки? И как вы с ними справляетесь?

– В феврале столкнулся с проблемой судорог. Причем таких жестких спазмов у меня еще не было. Выяснилось, что я умудрился застудить икроножные мышцы, хотя с морозом -18 это неудивительно. В принципе никогда раньше не испытывал такой проблемы.

В конце зимы началась полная жесть. В тот момент я подумал про судороги от перенапряжения. После этой ситуации мне нужно было бы сделать перерыв и не грузить ноги, но вместо этого, как только судорога отпустила и на ногу стало возможно наступать (спустя где-то пару часов), я пошел бегать.

На следующее утро ситуация повторилась. Я решил, что «раз пробежка помогла мне вчера, значит поможет и сегодня». Подождал пару-тройку часов, порастирал мышцы, снова собрался и побежал. По плану была длительная тренировка, 21 км. Пробежав два километра, я понял, что уже не могу наступать на правую ногу и нужно срочно возвращаться домой.

Обратился к неврологу. Врач проверил рефлексы и чувствительность и, ничего не обнаружив, отправил к хирургу, а тот направил меня на УЗИ. Там, чтобы исключить тромбоз суральных вен, мне проверили вены, артерии и сосуды, все оказалось в порядке. То есть проблема была в самой мышце, а не в кровотоке.

Тогда я решил прогреть мышцы, и ничего лучше, чем мазь «Капсикам», мне в голову не пришло. На самом деле, она наводит на меня ужас с детства, когда у меня был первый и последний опыт ее неудачного использования и еще более неудачного смывания... После «Капсикама» стало легче. В итоге, снова переговорив с неврологом, мы решили, что это действительно застуженные мышцы. Мне прописали несколько процедур ультразвука, я продолжил пить магний и витамины группы В, а на ночь еще несколько раз мазал ноги мазью.

Так за две недели я вылечил застуженные икры. На это время я, по рекомендации врачей, полностью исключил все нагрузки и не только не бегал, но и не ходил в зал. В первую после перерыва субботу у меня была совсем легкая беговая тренировка, по рекомендации Ивана она была очень спокойная и короткая, 5 км трусцой. Постепенно я втянулся в тренировочный режим, меньше чем через два месяца был первый полумарафон, поэтому болеть было некогда.
Чему меня научила ситуация с застуженными икрами? Во-первых, я буду более внимательно относиться к сохранению тепла мышц. Для этого я купил в RunLab компрессионные гетры. Они должны поддерживать мышцу, улучшать кровообращение, сохранять тепло. Во-вторых, я больше не буду забивать на растяжку. По крайней мере, я постараюсь уделять этому хотя бы десять минут после тренировки и хотя бы полчаса пару раз в неделю в свободное время. В-третьих, я буду периодически пропивать курсы магния и витаминов группы В.

- Какие тренировки любите больше всего и о чем думаете во время длительной беговой работы?

– Длительные тренировки – мои любимые. Как правило, они бывают по воскресеньям, и я всегда жду их с особым чувством. Во время пробежек я в основном слушаю аудиокниги или подкасты, иногда скачиваю звуковую дорожку с видео в YouTube. Иногда бегаю без плеера под собственные мысли, что тоже бывает очень познавательно. В общем, использую время тренировки для тех дел, которые в ежедневной суете, чаще всего, упускаем из вида.

Медленная длительная тренировка – это самая настоящая медитация: в течение достаточно долгого времени мы совершаем простые повторяющиеся действия и дышим совершенно определенным образом, что при внутреннем настрое позволяет погрузиться в себя, даже поймать состояние измененного сознания.
Для меня бег – это и отдых, и самопознание, и медитация
Для меня это отличный инструмент самопознания. Не самокопания и самоедства, а именно самопознания. Часто, когда мы ищем ответы на свои вопросы, нам просто не хватает времени и концентрации углубиться в суть проблемы, поэтому мы беремся за решение последствий, не дойдя до причины. Во время длительной тренировки времени на это более, чем достаточно. Было бы желание. Ну и в других обстоятельствах, в обычной жизни, мне, как и многим, попросту не найти два часа на то, чтобы побыть наедине со своими мыслями.
Для меня бег – это и отдых, и самопознание, и медитация. Одним словом, это удовольствие. Как и штанга с гантелями, бег дает чувство наслаждения и во время, и после тренировки. Как только отдохнешь и восстановишь силы, зовет на очередную встречу. На нейромедиаторы быстро подсаживаешься: если это экстрим, то начинаешь тащиться от адреналина, если легкая или тяжелая атлетика, то от дофамина. Ну это если совсем обобщенно.

Занятия бегом (как и другими видами спорта) делают нас более систематизированными, собранными, сконцентрированными. Возвращаясь вечером с работы, я настраиваюсь на тренировку, и внутри все загорается от предвкушения. У меня даже не возникает желания садиться перед телевизором или компьютером, я иду гулять с Лаки, переодеваюсь и в путь.

Причем с дисциплиной дела обстоят гораздо лучше именно с бегом, нежели с тренажерным залом. Видимо, дело в изначальной установке, которую я себе дал в начале занятий в декабре: на зал, если уж совсем «никак», подзабить можно, на бег – нельзя.

И это работает. Иван не даст соврать: за все время, если исключить историю с застуженными икрами, я пропустил от силы пару беговых тренировок, когда понимал, что «если сейчас побегу, то завтра никуда не пойду».

Что касается всеобщего коллекционирования марафонов – загадывать не хочу, но не исключаю, что эта история не обойдет стороной и меня. Например, я не планировал бежать второй полумарафон, но после первого понял, что мне это очень даже понравилось и зарегистрировался на «ЗаБег», который был через месяц после половинки «Белые ночи» в апреле.

Если совсем откровенно, уже потихоньку присматриваю небольшую вешалку для медалей, которую, скорее всего, нужно будет делать на заказ: одна секция под каникросс, другая – под полумарафоны, третья – под марафоны. Но вешать ее на самое видное место у себя дома не буду. Скромный я. Хочу, чтобы это было красиво, но не для гостей, а для себя. Это тоже один из элементов самомотивации.
Фото: личный архив Владимир Крылов
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