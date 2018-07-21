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В апреле, когда уже сошел снег, я начал халявить и тренировки по каникроссу заменил байкджорингом: принцип тот же, но спортсмен едет за собакой на велосипеде. Сделал я это из очень простых соображений – мне более чем достаточно своих беговых тренировок и силовых в зале, да и с Лаки нужно бежать очень быстро, а это чревато перетреном, который, как известно, приходит неожиданно, но уходит долго и неохотно.
Мы с Лаки начали ездить тренироваться в парк, и, что меня очень радует, ему это нравится. Можете посмотреть видео на канале в Telegram по хэштегу #байкджоринг или в Instagram на странице @1marathon, там видно, как Лаки просто прет от эмоций и желания стартовать. И да, он научился стабильно тащить вперед. И даже иногда реагирует на «право-лево».
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