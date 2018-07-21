– С какими травмами сталкивались за время подготовки? И как вы с ними справляетесь?



– В феврале столкнулся с проблемой судорог. Причем таких жестких спазмов у меня еще не было. Выяснилось, что я умудрился застудить икроножные мышцы, хотя с морозом -18 это неудивительно. В принципе никогда раньше не испытывал такой проблемы.



В конце зимы началась полная жесть. В тот момент я подумал про судороги от перенапряжения. После этой ситуации мне нужно было бы сделать перерыв и не грузить ноги, но вместо этого, как только судорога отпустила и на ногу стало возможно наступать (спустя где-то пару часов), я пошел бегать.



На следующее утро ситуация повторилась. Я решил, что «раз пробежка помогла мне вчера, значит поможет и сегодня». Подождал пару-тройку часов, порастирал мышцы, снова собрался и побежал. По плану была длительная тренировка, 21 км. Пробежав два километра, я понял, что уже не могу наступать на правую ногу и нужно срочно возвращаться домой.



Обратился к неврологу. Врач проверил рефлексы и чувствительность и, ничего не обнаружив, отправил к хирургу, а тот направил меня на УЗИ. Там, чтобы исключить тромбоз суральных вен, мне проверили вены, артерии и сосуды, все оказалось в порядке. То есть проблема была в самой мышце, а не в кровотоке.



Тогда я решил прогреть мышцы, и ничего лучше, чем мазь «Капсикам», мне в голову не пришло. На самом деле, она наводит на меня ужас с детства, когда у меня был первый и последний опыт ее неудачного использования и еще более неудачного смывания... После «Капсикама» стало легче. В итоге, снова переговорив с неврологом, мы решили, что это действительно застуженные мышцы. Мне прописали несколько процедур ультразвука, я продолжил пить магний и витамины группы В, а на ночь еще несколько раз мазал ноги мазью.



Так за две недели я вылечил застуженные икры. На это время я, по рекомендации врачей, полностью исключил все нагрузки и не только не бегал, но и не ходил в зал. В первую после перерыва субботу у меня была совсем легкая беговая тренировка, по рекомендации Ивана она была очень спокойная и короткая, 5 км трусцой. Постепенно я втянулся в тренировочный режим, меньше чем через два месяца был первый полумарафон, поэтому болеть было некогда.

